ഓസ്‌കർ ലൈബ്രറിയിൽ ഇടം നേടി ഉള്ളൊഴുക്കിന്‍റെ തിരക്കഥ; സന്തോഷം പങ്കുവച്ച് സംവിധായകൻ ക്രിസ്‌റ്റോ ടോമി

ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലാണ് ഉള്ളൊഴുക്കിന്‍റെ തിരക്കഥ പിഡിഎഫ് രൂപത്തിൽ ലൈബ്രറിക്ക് സമർപ്പിച്ചത്. ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ നിമിഷമാണ് ഇതെന്നും സംവിധായകൻ പ്രതികരിച്ചു. വാനപ്രസ്ഥം അടക്കമുള്ള സിനിമകൾ ഇതിനുമുമ്പ് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ഓസ്‌കർ ലൈബ്രറിയിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് ക്രിസ്‌റ്റോ വ്യക്തമാക്കി. ഇനിയും ചിത്രത്തിന് ലഭിക്കാനിരിക്കുന്ന വലിയ നേട്ടങ്ങളുടെ മുന്നോടിയാണ് ഇതൊന്നും ക്രിസ്‌റ്റോ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

മലയാള സിനിമയ്ക്ക് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന അംഗീകാരങ്ങളിൽ ഉള്ളൊഴുക്ക് കൂടി കാരണമാകുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ പ്രേക്ഷകർ അംഗീകാരത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നത്. അക്കാദമി ഓഫ് മോഷൻ പിക്ച്ചർ ആർട്‌സ് അന്‍ഡ് സയൻസ് ലൈബ്രറി അധികൃതർ ഉള്ളൊഴുക്കിനെ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥശാലയിലേക്ക് അഭിമാനപൂർവം തിരഞ്ഞെടുത്തതായി അറിയിച്ച് കൊണ്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ സന്ദേശവും ക്രിസ്‌റ്റോ ഇടിവിക്ക് കൈമാറി.

മെസേജ് ഇപ്രകാരമാണ്: Library of the Academy of Motion Picture Arts & Sciences have acquired a copy of the screenplay ULLOZHUKKU for the permanent Core Collection. Materials in the Core Collection are made available for study only in the reading room. The research library is freely open to all -- students, filmmakers and writers as well as those with general interests make up our user profile.

