ഈ ആഴ്ച ഒ ടിടിയില് ട്രെന്ഡിങ് ചിത്രങ്ങള്; ഹൃദയപൂര്വ്വം മുതല് സുമതി വളവ് വരെ
ഈ ആഴ്ച വിവിധ ഒ ടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എത്തിയ പുത്തന് ചിത്രങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
Published : September 26, 2025 at 8:35 PM IST
പ്രേക്ഷകരെ ആവേശത്തിലാക്കികൊണ്ട് ഒരുപിടി ട്രെന്ഡിങ് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ ആഴ്ചയില് ഒ ടി ടിയില് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മികച്ച കളക്ഷന് നേടി ഇപ്പോഴും തിയേറ്ററുകളില് കുതിപ്പ് തുടരുന്ന മോഹന്ലാല് നായകനായി എത്തിയ ഹൃദയപൂര്വ്വം മുതല് പ്രേക്ഷകരെ ഞെട്ടിച്ച സുമതി വളവ് വരെ ഈ ആഴ്ച ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും. ഈ ആഴ്ച വിവിധ ഒ ടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമില് എത്തിയ ചിത്രങ്ങള് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം.
1. ഹൃദയപൂര്വ്വം
സത്യന് അന്തിക്കാടിന്റെ സംവിധാനത്തില് മോഹന്ലാല് നായകനായ ചിത്രമാണ് ഹൃദയപൂര്വ്വം. ഈ വര്ഷം തുടര്ച്ചയായി ഹിറ്റുകള് സമ്മാനിച്ച മോഹന്ലാലിന്റെ ഓണച്ചിത്രമായിരുന്നു ഇത്. തിയേറ്ററില് വലിയ വിജയമായി മാറി ഈ ചിത്രത്തിന്റെ ഒ ടി ടി അവകാശം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ജിയോ ഹോട്ട്സ്റ്റാര് ആണ്. ഇന്നു മുതല് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.
2. സര്ക്കീട്ട്
ആസിഫ് അലി പ്രധാന റോളിലെത്തുന്ന സര്ക്കീട്ട് ഒ ടിടിയില് എത്തുകയാണ്. തിയേറ്ററില് സമ്മിശ്ര പ്രതികരണം നേടിയ ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരക്കുന്നത് തമര് ആണ്. മനോരമ മാക്സിലൂടെ സെപ്റ്റംബര് 26നാണ് ചിത്രം ആരാധകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്.
3.ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര
കല്യാണി പ്രിയദര്ശനും ഫഹദ് ഫാസിലും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തിയ ചിത്രമാണ് ഓടും കുതിര ചാടും കുതിര. അല്ത്താഫ് സലീം സംവിധാനം ചെയ്ത ഈ ചിത്രം ഓണം റിലീസ് ആയാണ് തിയേറ്ററുകളില് ചിത്രം എത്തിയത്. ഒരുപിടി താരനിരകള് ചിത്രത്തില് ഉണ്ടെങ്കിലും തിയേറ്ററില് വിജയം നേടാന് ചിത്രത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ല. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സില് ചിത്രം പ്രദര്ശനം ആരംഭിച്ചു.
4. സുമതി വളവ്
വിഷ്ണു ശശി ശങ്കർ സംവിധാനത്തില് അർജുൻ അശോകൻ നായകനായെത്തിയ ചിത്രമാണ് 'സുമതി വളവ്. ചിത്രം' ഒടിടിയിൽ എത്തി. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കിയത് അഭിലാഷ് പിള്ളയാണ്. അർജുൻ അശോകൻ, ബാലു വർഗീസ്, ഗോകുൽ സുരേഷ്, സൈജു കുറുപ്പ്, ശിവദ, സിജ റോസ് തുടങ്ങി വലിയൊരു താരനിര തന്നെ ചിത്രത്തിലുണ്ട്. സീ5(Zee5)ലൂടെ ചിത്രം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ആസ്വദിക്കാനാവും.
5. ഘാട്ടി
അനുഷ്ക ഷെട്ടി, വിക്രം പ്രഭു എന്നിവരെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രങ്ങളാക്കി കൃഷ് ജഗർലമൂടി സംവിധാനം ചെയ്ത ആക്ഷൻ ഡ്രാമ ചിത്രമാണ് 'ഘാട്ടി'.ആമസോൺ പ്രൈം വീഡിയോയിലൂടെ സിനിമാ പ്രേമികള്ക്ക് ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, കന്നഡ, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ചിത്രം ലഭ്യമാണ്.
6. ജാനവർ: ദി ബീസ്റ്റ് വിത്തിൻ
ഭുവൻ അറോറ സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ഹേമന്ത് കുമാറായി എത്തുന്ന ജാനവർ: ദി ബീസ്റ്റ് വിത്തിൻ ഇപ്പോൾ ഒടിടിയിൽ എത്തി. സീ 5 ലൂടെയാണ് ചിത്രം പ്രദര്ശനത്തിന് എത്തിയത്. ശചീന്ദ്ര വത്സ് ആണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇഷിക ഡേ, വിനോദ് സൂര്യവംശി, ഭഗവാൻ തിവാരി, അതുൽ കാലെ, വൈഭവ് യശ്വിർ, ദീക്ഷ സോനാൽക്കർ താം, ബദറുൽ ഇസ്ലാം, അമിത് ശർമ്മ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്.
7. ധടക്ക് 2
സിദ്ധാന്ത് ചതുർവേദിയും തൃപ്തി ദിമ്രിയും പ്രധാന വേഷത്തിലെത്തിയ ചിത്രമാണ് ധടക് 2. ജാതി വ്യവസ്ഥയുടെ ക്രൂരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്ന ധടക്ക് 2 'പരിയെറും പെരുമാളി'ന്റെ റീമേക്ക് ആണ്. ചിത്രം നെറ്റ്ഫ്ളിക്സിൽ സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിച്ചു.
8. സൺ ഓഫ് സർദാർ 2
അജയ് ദേവ്ഗണും മൃണാൽ ടാക്കൂറും പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ എത്തിയ ഹിന്ദി കോമഡി ചിത്രമാണ് സണ് ഓഫ് സര്ദാര് 2. 2012-ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ 'സൺ ഓഫ് സർദാർ' എന്ന ഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന്റെ തുടർച്ചയായി ഒരുക്കിയ ചിത്രമാണിത്. നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലൂടെ ഈ ചിത്രം ആസ്വദിക്കാനാവും.
