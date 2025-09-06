"ദയവായി എന്നെ ഒന്ന് നുള്ളുക..അതിരുകള്ക്കപ്പുറം അലറി നരിവേട്ട"; കടല് കടന്ന ഈ നേട്ടം ടൊവിനോയ്ക്ക് രണ്ടാം വട്ടം
2025ലെ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡില് മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി ടൊവിനോ തോമസ്. അനുരാജ് മനോഹര് സംവിധാനം ചെയ്ത നരിവേട്ട എന്ന ചിത്രമാണ് താരത്തെ അവാര്ഡിന് അര്ഹനാക്കിയത്.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 6, 2025 at 12:08 PM IST
രാജ്യാന്തര പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് തിളങ്ങി നടന് ടൊവിനോ തോമസ്. 2025ലെ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡുകളിൽ മികച്ച ഏഷ്യൻ നടനുള്ള പുരസ്കാരം നേടി മലയാളികള്ക്ക് അഭിമാനമായി ടൊവിനോ തോമസ്. അനുരാജ് മനോഹര് സംവിധാനം ചെയ്ത 'നരിവേട്ട' എന്ന ചിത്രമാണ് താരത്തെ അവാര്ഡിന് അര്ഹനാക്കിയത്.
ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ടൊവിനോയ്ക്ക് മികച്ച ഏഷ്യന് നടനുള്ള അവാര്ഡ് ലഭിച്ചത്. 2018ല് ജൂഡ് ആന്റണി സംവിധാനം ചെയ്ത '2018: എവരിവണ് ഈസ് എ ഹീറോ' എന്ന സിനിമയ്ക്കാണ് നേരത്തെ താരത്തിന് സെപ്റ്റിമിയസ് പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്.
'നരിവേട്ട'യിലൂടെ വീണ്ടും പുരസ്കാരം ലഭിച്ച സന്തോഷം ടൊവിനോ തോമസ് തന്നെ ആരാധകരുമായി പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്. തനിക്ക് വിശ്വസിക്കാനാകുന്നില്ലെന്നും മുമ്പത്തെ അംഗീകാരത്തേക്കാള് ഇത് സവിശേഷമായി തോന്നുന്നുവെന്നും താരം സോഷ്യല് മീഡിയയില് കുറിച്ചു. ഒപ്പം പുരസ്കാര നേട്ടത്തില് അഭിമാനമുണ്ടെന്നും താരം പങ്കുവച്ചു.
"പ്രിയപ്പെട്ട ജീവിതമെ, ദയവായി എന്നെ ഒന്ന് നുള്ളുക! 2025 ലെ സെപ്റ്റിമിയസ് അവാർഡിൽ മറ്റൊരു മികച്ച ഏഷ്യന് നടനുള്ള അവാര്ഡ് 'നരിവേട്ട'യ്ക്ക്. ഈ ഡയസിലേക്ക് നമ്മുടെ സിനിമയെ കൊണ്ടു പോകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനമുണ്ട്. ഇതല്ല, ജീവിതം നൽകുന്ന എന്തും നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുമെന്ന് അവർ പറയുന്നു. ഓരോ അംഗീകാരവും മുന്പത്തതിനേക്കാള് സവിശേഷമായി തോന്നുന്നു. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നരിവേട്ട ടീമിന് നന്ദി. എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സഹായിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എന്റെ സ്നേഹം. ഒരുപാട് സ്നേഹം", ടൊവിനോ തോമസ് കുറിച്ചു.
ഒരു പൊളിറ്റിക്കല് സോഷ്യോ ത്രില്ലറാണ് 'നരിവേട്ട'. വര്ഷങ്ങളായി തങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആദിവാസികളുടെ കഥയാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷമായിരുന്നു 'നരിവേട്ട'യില് ടൊവിനോയ്ക്ക്. വര്ഗീസ് പീറ്റര് എന്ന പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളിന്റെ കഥാപാത്രത്തെയാണ് താരം അവതരപ്പിച്ചത്. ടൊവിനോയെ കൂടാതെ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂടും പ്രശസ്ത തമിഴ് സംവിധായകനും നടനുമായ ചേരനും ചിത്രത്തില് പ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു.
'നരിവേട്ട', 'ഐഡന്റിറ്റി' എന്നീ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളാണ് ഈ വര്ഷം ടൊവിനോയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങിയത്. അതേസമയം മോഹന്ലാല് പൃഥ്വിരാജ് ചിത്രം 'എല്2: എമ്പുരാനി'ലും ടൊവിനോ തോമസ് സുപ്രധാന വേഷത്തില് എത്തിയിരുന്നു. കൂടാതെ 'മരണമാസ്', 'ലോക ചാപ്റ്റര്: 1 ചന്ദ്ര' എന്നീ സിനിമകളില് അതിഥി വേഷങ്ങളിലും താരം എത്തിയിരുന്നു. 'മരണമാസി'ല് ഡെഡ്ബോഡിയുടെ വേഷവും 'ലോക'യില് ചാത്തന്റെ വേഷവുമായിരുന്നു ടൊവിനോയ്ക്ക്.
