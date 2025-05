ETV Bharat / entertainment

"കാരവാന്‍റെ പുറകില്‍ രക്‌തം.. കൂട്ടത്തില്‍ ആരെങ്കിലും മിസ്സിംഗ് ആയോ??? കടുവയും പുലിയും ഉള്ളതാണ്, എല്ലാവരും പേടിച്ചു"; നരിവേട്ട വിശേഷങ്ങളുമായി അബിന്‍ ജോസഫ് - ABIN JOSEPH INTERVIEW

Abin Joseph ( Special Arrangement )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 23, 2025 at 12:05 PM IST | Updated : May 23, 2025 at 12:17 PM IST 15 Min Read

ടൊവിനോ തോമസിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രം 'നരിവേട്ട' തിയേറ്ററുകളില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വര്‍ഗീസ് പീറ്റര്‍ എന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍റെ വേഷത്തിലാണ് ചിത്രത്തില്‍ ടൊവിനോ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. അനുരാജ് മനോഹറിന്‍റെ സംവിധാനത്തില്‍ അബിന്‍ ജോസഫിന്‍റെ തിരക്കഥയില്‍ ഒരുങ്ങിയ ചിത്രം പ്രഖ്യാപനം മുതല്‍ മാധ്യമശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു. കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ് ജേതാവായ അബിന്‍റെ ആദ്യ ചിത്രം കൂടിയാണിത്. റിലീസിനോടനുബന്ധിച്ച് 'നരിവേട്ട'യുടെ വിശേഷങ്ങള്‍ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് അബിന്‍ ജോസഫ്. തന്‍റെ ആദ്യ തിരക്കഥാ രചനയെ കുറിച്ചും ഭാവി സ്വപ്‌നങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹം മനസ്സുതുറന്നു. Abin Joseph (Special Arrangement) പത്രപ്രവർത്തകനിൽ നിന്നും തിരക്കഥാകൃത്തിലേക്കുള്ള യാത്ര ആരംഭിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആയതിന് മുമ്പേ ചെറുകഥാകൃത്തായ ഒരാളാണ് ഞാന്‍. സ്‌കൂളില്‍ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതല്‍ കഥകള്‍ എഴുതുമായിരുന്നു. അതില്‍ പലതും പബ്ലിഷ് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. കോളേജില്‍ എത്തിയപ്പോള്‍ ചില ചെറുകഥാ മത്സരങ്ങളില്‍ സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കലാമത്സരങ്ങള്‍ക്കും സമ്മാനങ്ങള്‍ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കഥാകൃത്ത് എന്ന നിലയിലാണ് എഴുത്ത് തുടങ്ങുന്നത്. പിന്നീടാണ് പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ആകുന്നത്. അന്നും എഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയ പ്രായം മുതല്‍ മനസ്സില്‍ സിനിമ പത്രപ്രവര്‍ത്തകനായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന സമയത്താണ് 'കല്ലിശ്ശേരി തീസിസ്' എന്ന എന്‍റെ ആദ്യത്തെ പുസ്‌തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. എട്ട് കഥകളുടെ സമാഹാരമാണത്. പക്ഷേ വളരെ ചെറിയ പ്രായം മുതല്‍ സിനിമ എന്‍റെ മനസ്സില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. സിനിമയ്‌ക്ക് തിരക്കഥ എഴുതണമെന്ന് വലിയ ആഗ്രഹവും ഉണ്ടായിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പം മുതല്‍ സിനിമ കണ്ട് തുടങ്ങിയ ആളാണ് ഞാന്‍. 1997ല്‍ ഒന്നാം ക്ലാസിലോ മറ്റോ പഠിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വീട്ടില്‍ ടിവി വാങ്ങുന്നത്. അന്ന് മുതല്‍ മിക്കവാറും ദിവസം സിനിമ കാണുമായിരുന്നു. അന്ന് ടിവി ചാനലുകളില്‍ പ്രോഗാമുകള്‍ വളരെ കുറവായിരുന്നു, പകരം സിനിമകള്‍ വരുമായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തുടര്‍ച്ചയായി സിനിമകള്‍ കാണുമായിരുന്നു. Abin Joseph (Special Arrangement) ഒരു ദിവസം ഒരു സിനിമ കോളേജില്‍ എത്തിയപ്പോഴും ജോലി കിട്ടിയപ്പോഴും എല്ലാ ദിവസവും ഒരു സിനിമ എങ്കിലും കാണുന്ന അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നു. തിയേറ്ററില്‍ പോയി മാത്രമല്ല, യൂട്യൂബ് വഴിയും മറ്റ് ആപ്പുകള്‍ വഴിയും കാണുമായിരുന്നു. സിനിമയോട് അന്നേ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ സിനിമയ്‌ക്ക് പറ്റിയ കഥകളും മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയിലേക്കുള്ള വഴിയില്‍ എത്തുന്നത്. നരിവേട്ട എഴുതാൻ പ്രചോദനമേകിയത് എന്താണ്? ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ആലോചനയില്‍ നിന്നാണ് ശരിക്കും നരിവേട്ട എഴുതുന്നത്. കുട്ടനാട്ടിലെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ നിലയില്‍ ജീവിക്കുന്ന എന്നാല്‍ അലസനായൊരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍. അയാളില്‍ എന്‍റെ കുറേ അംശങ്ങളുണ്ട്. നമ്മള്‍ പലതും ആഗ്രഹിക്കുകയും എന്നാല്‍ അതിന് വേണ്ടി കാര്യമായ പരിശ്രമങ്ങള്‍ ഒന്നും നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന്‍. ഈ ആലോചനയില്‍ നിന്നാണ് ജീവിതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടത്തില്‍ അയാള്‍ക്ക് ഇഷ്‌ടമില്ലാത്തൊരു ജോലി ചെയ്യേണ്ടതായി വരുന്നത്. Abin Joseph (Special Arrangement) നരിവേട്ട എന്ന ടൈറ്റിൽ വളരെ സ്ട്രോംഗാണ്. ടൈറ്റിൽ, കഥയിൽ എങ്ങനെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു? ട്രൈബല്‍ വിഭാഗങ്ങളുടെ ഒരു ആചാരമാണ് പുലിതൂക്ക്. പുലിയുടെ മട വളഞ്ഞ് പുലിയെ പിടിച്ച് പുലിയുടെ നാവറുത്ത് മുട്ടപ്പന് കാഴ്‌ച്ചവയ്‌ക്കും. ഇതൊരു ആചാരമാണ്, ആചാര സങ്കല്‍പ്പമാണ്. പുലിക്ക് വടക്കേ മലബാറില്‍ നരി എന്നാണ് പറയുന്നത്. പുലിതൂക്ക് എന്നതിന് നരിതൂക്ക് എന്ന വര്‍ക്കിംഗ് ടൈറ്റില്‍ ഇട്ടാണ് ഞാന്‍ വര്‍ക്ക് ചെയ്‌തിരുന്നത്. പിന്നീടാണ് നരിതൂക്ക് എന്നത് നരിവേട്ട ആകുന്നത്. സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോള്‍ അത് മനസ്സിലാകും, നരിവേട്ട എന്ന പേര് എന്തുകൊണ്ട് വച്ചു, അതിന് ഈ സിനിമയില്‍ ഉള്ള പ്രാധാന്യം. സിനിമ കണ്ട് കഴിയുമ്പോള്‍ പ്രേക്ഷകര്‍ അത് ഐഡന്‍റിഫൈ ചെയ്യും എന്ന് തന്നെയാണ് എന്‍റെ വിശ്വാസം. സ്‌പോയിലറുകൾ ഒഴിവാക്കി നരിവേട്ടയുടെ കഥയെ കുറിച്ച് പറയാമോ?

Last Updated : May 23, 2025 at 12:17 PM IST