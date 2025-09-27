ലോക രണ്ടാം ഭാഗത്തിൽ ടൊവിനോ തോമസ് നായകൻ; ബോക്സ് ഓഫീസ് തകർത്തെറിഞ്ഞ് ലോക ചാപ്റ്റർ 1
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 27, 2025 at 2:43 PM IST
മലയാള സിനിമയിൽ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ച് മുന്നേറുന്ന ദുൽഖർ സൽമാൻ നിർമിച്ച് സൂപ്പർ ഹിറ്റായ 'ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര'യുടെ ആവേശം കെട്ടടങ്ങും മുൻപ് രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ചു. വേഫെറർ ഫിലിംസ് ലോക യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിൽ ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നത്.
ദുൽഖർ സൽമാനും (ചാർളി എന്ന കഥാപാത്രം) ടൊവിനോ തോമസും ചേർന്നുള്ള വീഡിയോയിലൂടെയാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. അഞ്ചു ഭാഗങ്ങളുള്ള ഒരു യൂണിവേഴ്സിലെ രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമായിരിക്കും ഇത്.
വെൻ ലെജൻഡ് വിൽ ചില്സ് എന്ന ടാഗ് ലൈനോട് കൂടിയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റർ അനൗൺസ്മെൻ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൊമനിക് അരുൺ തന്നെയാണ് സംവിധാനം. ലോകത്തിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ കഥാപാത്രമായ മൂത്തോനെ ആസ്പദമാക്കി രണ്ടാം ഭാഗം പുറത്തുവരുമെന്ന് ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഇത്തരം ഒരു മുന്നേറ്റം. സിനിമയിൽ ടോവിനോ തോമസിൻ്റെ കഥാപാത്രമായ മൈക്കിൾ ഏറെ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയിരുന്നു.
ലോക ചാപ്റ്റർ രണ്ടിൽ ഒന്നാം ഭാഗത്തിലെ സൂപ്പർ ഹീറോ ആയ കല്യാണി പ്രിയദർശൻ്റെ കഥാപാത്രം ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച അണിയറ പ്രവർത്തകർ തന്നെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും എത്തിച്ചേരുക. ഒന്നാം ഭാഗത്തേക്കാൾ ഉയർന്ന ബഡ്ജറ്റിൽ ആകും ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. 2026ൽ ചിത്രം തിയേറ്ററിൽ എത്തിക്കാനാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ തീരുമാനം. ഒന്നാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വലിയ വിജയം തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇൻസ്റ്റാൾമെൻ്റുകളുടെ തിരക്കഥ ദൃഢപ്പെടുത്താൻ തങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ചു എന്ന് ഡൊമിനിക് അരുൺ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
കളക്ഷൻ 300 കോടിയിലേക്ക്; 'ചന്ദ്ര'യുടെ അഞ്ചാം വാരം
"ലോക ചാപ്റ്റർ 1: ചന്ദ്ര"യുടെ പടയോട്ടം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ വാർത്ത ആരാധകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അഞ്ചാം വാരത്തിലേക്ക് കടന്ന ചിത്രം ഇതിനോടകം 275 കോടി കളക്ഷൻ പിന്നിട്ട് 300 കോടിയിലേക്ക് കുതിക്കുകയാണ്. അഞ്ചാം ആഴ്ചയും 275 സ്ക്രീനുകളിലാണ് ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത്.
ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ബുക്ക് മൈ ഷോ വഴി അഞ്ചു മില്യൺ ടിക്കറ്റുകൾ വിറ്റ് ചിത്രം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. സൊമാറ്റോയുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ആപ്പിലെ ടിക്കറ്റ് വിൽപ്പനയിലും 'ലോക' തന്നെയാണ് ഒന്നാമത്.
ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ ദുൽഖർ അവതരിപ്പിച്ച ചാർളി എന്ന കഥാപാത്രവും ടൊവിനോ തോമസിൻ്റെ കഥാപാത്രവും അതിഥി വേഷങ്ങളിൽ എത്തി പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ അടുത്ത ചിത്രം ടൊവിനോയെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ വൻ പ്രതീക്ഷയിലാണ് സിനിമാ പ്രേമികൾ.
സക്സസ് ട്രെയിലര്
ലോക-ചാപ്റ്റര് വണ്: ചന്ദ്ര'യുടെ സക്സസ് ട്രെയിലര് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ലയാളം ഉള്പ്പെടെ മറ്റ് ഭാഷകളിലും വമ്പന് ഹിറ്റായി ചരിത്ര നേട്ടം കൈവരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് നിര്മ്മാതാക്കള് 'ലോക'യുടെ സക്സസ് ട്രെയിലര് പുറത്തുവിട്ടത്. ദുല്ഖര് സല്മാന് ആണ് സക്സസ് ട്രെയിലര് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തുവിട്ടത്. "ലോക ഇനിയും കാണുന്നുണ്ടോ? ലോകായുടെ സക്സസ് ട്രെയിലർ ഇതാ. ടിക്കറ്റുകള് നിങ്ങള് ബുക്ക് ചെയ്യൂ.." -ഇപ്രകാരം കുറിച്ച് കൊണ്ടാണ് ദുല്ഖര് സല്മാന് സക്സസ് ട്രെയിലര് സോഷ്യല് മീഡിയയില് പങ്കുവച്ചത്.
ഡൊമിനിക് അരുൺ രചനയും സംവിധാനവും നിര്വ്വഹിച്ച ചിത്രത്തില് കല്യാണി പ്രിയദര്ശനും നസ്ലെനുമാണ് കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തില് എത്തിയത്. ലോകയില് കള്ളിയങ്കാട്ട് നീലി എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് കല്യാണി അവതരിപ്പിച്ചത്. ബിഗ് ബജറ്റ് ഫാൻ്റസി ത്രില്ലറായി ഒരുക്കിയ ചിത്രത്തിൽ ദുൽഖർ സല്മാന്, ടൊവിനോ തോമസ്, സണ്ണി വെയിന്, അഹാന കൃഷ്ണ തുടങ്ങിയ താരങ്ങള് അതിഥി വേഷങ്ങളില് എത്തിയിരുന്നു.
