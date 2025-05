ETV Bharat / entertainment

'കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ്റെ യാർഡിൽ കണ്ട ഷണ്‍മുഖന്‍, സസ്‌പെന്‍സ് ഒഴിവാക്കിയത് മനഃപൂര്‍വം'; തുടരും കഥാകൃത്ത് കെ ആർ സുനിൽ പറയുന്നു - THUDARUM STORY WRITER K R SUNIL

Thudarum ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 3, 2025 at 4:35 PM IST | Updated : May 3, 2025 at 4:47 PM IST 10 Min Read

മികച്ച ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവർക്കാണ് നല്ലൊരു കലാകാരൻ ആകാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വിജയകരമായി പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന മോഹൻലാൽ ചിത്രം തുടരുമിൻ്റെ കഥാകൃത്ത് കെ ആർ സുനിൽ മലയാളം കണ്ട ഏറ്റവും മികച്ച കലാകാരനാണ്. പ്രൊഫഷണൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും എഴുത്തുകാരനുമായ കെ ആർ സുനിലിൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് തുടരും. തൻ്റെ ക്യാമറയിലൂടെ ഓരോ ചിത്രങ്ങൾ ഒപ്പിയെടുക്കുമ്പോഴും സുനിൽ ഹൃദയത്തിൽ കോറിയിട്ടത് ഒട്ടേറെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ കൂടിയായിരുന്നു. എടുക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ക്കു പിന്നിലെ വേദനയുടെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും പ്രചോദനത്തിൻ്റെയും ജീവിതപാഠങ്ങൾ കെ ആർ സുനിലിനെ ഒരു നല്ല എഴുത്തുകാരൻ ആക്കിമാറ്റി. നൂറുകോടി രൂപ ഗ്രോസ് കളക്ഷൻ നേടി തുടരും തിയേറ്ററുകളിൽ ജനപിന്തുണയോടെ മുന്നേറുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കെ ആർ സുനിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു.



ആദ്യം കണ്ടെത്തിയത് ഷണ്‍മുഖനെ

തുടരുമെന്ന് സിനിമയുടെ കഥയ്ക്കു മുമ്പേ പ്രധാന കഥാപാത്രമായ ഷണ്‍മുഖനെയാണ് ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നത്. കഥയ്ക്ക് മുന്നേയുള്ള കഥാപാത്രസൃഷ്‌ടി അപൂർവമായി സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് കെ ആർ സുനിൽ പറയുന്നു.



തുടരും വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിച്ച ഒരു സിനിമയല്ല. സിനിമയുടെ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജന്‍മമെടുത്ത നാൾ മുതൽ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സുദീർഘമായ പ്രയാണത്തിൽ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു യാത്രയുടെ പരിസമാപ്‌തിയാണ് നിർമാതാവ് രജപുത്ര രഞ്ജിത്തിലൂടെ തരുൺ മൂർത്തിയിൽ എത്തിച്ചേർന്ന് അവസാനിച്ചത്.



തരുൺ മൂർത്തിക്ക് മുൻപ് പല സംവിധായകരെയും തുടരുമെന്ന സിനിമയുടെ കഥയുമായി ഞാൻ സമീപിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 12 വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് ഷണ്‍മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പതുക്കെ രൂപമെടുക്കുന്നത്. ഏകദേശം അത്രയും കാലം മുൻപ് തന്നെ കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ്റെ യാർഡിൽ കൂട്ടിയിട്ട വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നിലേക്ക് വളരെ സങ്കടത്തോടെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ കാണാനിടയായി. ആ വ്യക്തിയാണ് ഷണ്മുഖനായി എൻ്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊണ്ടത്. തൻ്റെ തെറ്റുകൊണ്ടല്ലാതെ തൻ്റെ എല്ലാമെല്ലാമായ പ്രിയപ്പെട്ട വാഹനം പൊലീസ് പിടിച്ചെടുക്കുകയും ആ വാഹനം തിരിച്ചു കിട്ടാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാതെ നിസ്സഹായനായി സ്‌റ്റേഷൻ വളപ്പിൽ നിറകണ്ണുകളോടെ നോക്കുന്ന അയാളുടെ രൂപം എന്നെ വല്ലാതെ വേദനിപ്പിച്ചു. സ്വന്തം വാഹനത്തെ ജീവനോളം സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഡ്രൈവർമാരുടെ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഷണ്‍മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് ആഴം കൂട്ടി. പിന്നീടുള്ള ജീവിതയാത്രയിലാണ് തുടരുമെന്ന സിനിമയുടെ കഥയും ഷണ്‍മുഖനും ഒക്കെ പൂർണ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കൊടുങ്ങല്ലൂർ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ കണ്ട നിസ്സഹായനായ ആ മനുഷ്യൻ ഈ സിനിമയ്ക്ക് ഒരു പ്രചോദനമായി എന്നത് ഒഴിച്ച് നിർത്തിയാൽ ബാക്കി കഥയെല്ലാം സാങ്കല്‍പികമാണ്. ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഞാനും സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയും ചേർന്നാണ് എഴുതുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവന വളരെ മികച്ചതായിരുന്നു. സിനിമ ജനങ്ങൾ ഇരുകൈയും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു എന്ന് അറിയുന്നതിൽ സന്തോഷം. ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്‌റ്റ് കട്ട് കോപ്പി കണ്ടപ്പോഴേ വിജയം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചതാണ്. മോഹൻലാൽ ഷണ്‍മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ വളരെ തന്മയത്വത്തോടെ കൈകാര്യം ചെയ്‌തു. ആദ്യം തിരക്കഥയിൽ മദ്രാസിൽ ഉള്ളൊരു പഴയ ടാക്‌സി ഡ്രൈവര്‍ എന്നായിരുന്നു. ലാലേട്ടൻ ആണ് അയാളെ പഴയൊരു സ്‌റ്റണ്ട് മാന്‍ ആക്കാൻ നിര്‍ദേശിച്ചത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കഥയിലെ ആക്ഷൻ സീനുകൾ എല്ലാം വിശ്വസനീയം ആവുകയും ചെയ്യും. അടി പൊട്ടുന്നതിന് മുൻപുള്ള "മുരുകാ" സാധനവും ലാലേട്ടൻ്റെ നിര്‍ദേശം ആയിരുന്നു. പഴയ എല്ലാ ഫൈറ്റേഴ്‌സും ആക്ഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുൻപ് അങ്ങനെയാണ് തുടങ്ങുന്നത്.



പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ആ യാത്രയിൽ കണ്ട പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളും തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ രചനയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തെ അടുത്തറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദുരഭിമാനകൊല. തുടരുമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് വൈകാരിക തലത്തിൽ കഥ പറയാൻ ഈ വിഷയം വളരെ സഹായകമായി. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ പത്രത്തിലോ ടിവിയിലോ ദുരഭിമാന കൊലകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ദുരഭിമാന കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി അല്ല തുടരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റഫറൻസ് ആയി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ തരുൺമൂർത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ള മനുഷ്യനാണ്.

പലരും വിസമ്മതിച്ചു, ഏറ്റെടുത്ത് രജപുത്ര രഞ്ജിത്തും തരുണും



ഏകദേശം ആറേഴ് വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പുതന്നെ തുടരുമെന്ന സിനിമയുടെ മൂന്നുനാല് ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ പൂർത്തിയാക്കി പല സംവിധായകരെയും നിർമാതാക്കളെയും സമീപിച്ചിരുന്നു. പലരും പ്രോജക്‌ട് വിസമ്മതിച്ചു. അങ്ങനെയിരിക്കയാണ് രജപുത്ര രഞ്ജിത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഈ കഥയുമായി ഞാൻ എത്തുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് കഥ നന്നായി ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഷണ്‍മുഖനെ മോഹൻലാൽ അവതരിപ്പിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കും എന്ന അഭിപ്രായം അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായിരുന്നു. ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ ജോലിയുടെ ഭാഗമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന നിലയില്‍ പല രാജ്യങ്ങളിലും സഞ്ചരിക്കുകയും പലതരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോ എക്‌സിബിഷനുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌ത് ജീവിതം അങ്ങനെ മുന്നോട്ടു പോകുന്നതിനിടയിലാണ് രഞ്ജിത് വഴി മോഹൻലാൽ സാറിനെ കാണാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ നേരിൽ കണ്ട് കഥ പറഞ്ഞു. കഥ അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. പക്ഷേ ഈ സിനിമ ആര് സംവിധാനം ചെയ്യും എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ അപ്പോഴും നിലനിൽക്കുണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങൾ പിന്നെയും കടന്നുപോയി. അങ്ങനെയിരിക്കെ മുസീരിസ് ബിനാലെ സമയത്ത് ചവിട്ടുനാടകത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എക്‌സിബിഷൻ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അവിടേക്ക് എന്നെ കാണാനായി രഞ്ജിത്തിൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം തരുണ്‍ മൂര്‍ത്തി എത്തി. ഞാൻ കഥ പറഞ്ഞു. ഇദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ചെറുപ്പക്കാരന് മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന സംശയം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിൽ ഇമോഷന് വലിയ പ്രാധാന്യമില്ലല്ലോ. പ്രത്യേകിച്ച് കുടുംബബന്ധം, അച്ഛൻ മകൻ തമ്മിലുള്ള സ്നേഹം ഇതൊക്കെ. ഇപ്പോഴത്തെ സിനിമകളിലെ ഇമോഷൻ തന്നെ വേറെയാണ്. പക്ഷേ തരുണിന് കഥ കൃത്യമായി കണക്‌ട് ആയി. അദ്ദേഹത്തിന് ആശയം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ സാധിച്ചു. പിന്നീട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തുടരും എന്ന പ്രോജക്‌ട് സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു. തുടരും സിനിമയിലെ സസ്പെൻസ് തുടരുമെന്ന സിനിമയെ ഒരു മികച്ച സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ ആക്കി കൂടി മാറ്റാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്‌തില്ല? തുടരുമെന്ന സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ബോധ്യമാകും ഞാൻ ഇനി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സിനിമയിലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവവികാസമാണ് ബെൻസ് ഷണ്‍മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തെ ഒറ്റക്കൊമ്പന് സമാനമാക്കി മാറ്റുന്നത്. കഥയിലെ ആ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കാണിച്ചു തുടങ്ങുമ്പോൾതന്നെ ആ സംഭവം ഇതാണ് എന്ന് പ്രേക്ഷകന് ബോധ്യമാകും. ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രവും പ്രേക്ഷകനും ഒരുമിച്ച് കഥയിലെ രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു വിഷയം മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് ത്രില്ല് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രേക്ഷകന് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ തിരക്കഥാ രചന നടത്തി തുടരും എന്ന സിനിമയിലെ മർമപ്രധാനമായ രംഗം സസ്പെൻസ് ആയി കാണിക്കാമായിരുന്നു. എന്നാൽ എൻ്റെയും തരുണിൻ്റെയും ബോധപൂർവമായ തീരുമാനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സസ്പെൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചത്. കാരണം തുടരുമെന്ന സിനിമയുടെ ട്രീറ്റ്‌മെൻ്റ് ഒരു സസ്പെൻസ് ത്രില്ലർ രീതിയിൽ അല്ല. ഷണ്‍മുഖൻ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് എല്ലാം നഷ്‌ടപ്പെടുമ്പോൾ ഒരു ഒറ്റയാന് സമാനമായി അയാൾ പ്രതികരിക്കുന്നതാണ് കഥാ പശ്ചാത്തലം. കാട് ഇറങ്ങിയ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ്റെ ചെയ്‌തികളാണ് സിനിമയുടെ രണ്ടാം പകുതി മുഴുവൻ. കാടിറങ്ങിയ ഒറ്റക്കൊമ്പൻ നാട്ടിലെ വിഷ മരങ്ങളെ ചവിട്ടി മദിക്കുന്നതിനിടയിൽ സസ്പെൻസിന് പ്രസക്തിയില്ല എന്ന് തോന്നി. Thudarum (Etv Bharat) എഴുതുന്ന ആദ്യ സിനിമയിലെ നായകൻ മോഹൻലാൽ

അതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ എന്താണ് പറയുക... ലാലേട്ടൻ പറയുന്നതുപോലെ ചിലതൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കും. തുടരും എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററിലെത്തിയപ്പോൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടത് പോലെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോൾ ലാലേട്ടനും തിരക്കഥ ഇഷ്‌ടപ്പെട്ടു. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു നടനെ ഡിസേർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. അത്രമാത്രം...

ഇളയരാജ...



തുടരുമെന്ന സിനിമയിൽ ധാരാളം ഇളയരാജയുടെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ഗാനങ്ങൾ റഫറൻസ് ആയി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഞാനൊരു വലിയ ഇളയരാജ ആരാധകനാണ്. സദാസമയവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാട്ടുകൾ കേൾക്കും. എനിക്ക് ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ രാജാ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾക്കാതെ പറ്റില്ല. തുടരും എന്ന സിനിമയിലെ ഷണ്‍മുഖൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് ഒരു തമിഴ് പശ്ചാത്തലം ഉണ്ട്. അയാൾ 80കളിലും 90 കളിലും സിനിമയിൽ ഫൈറ്ററായി ജോലി നോക്കിയിരുന്ന ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ ലളിത ( ശോഭന അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രം) തമിഴ്‌നാട്ടുകാരിയാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഷണ്‍മുഖന് ഇളയരാജയെ ഇഷ്‌ടപ്പെടാതെ നിവൃത്തിയില്ല. ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകൾ ഏതെങ്കിലും സിനിമകളിൽ ഉപയോഗിച്ചാൽ കോപ്പിറൈറ്റ് കേസ് ഇക്കാലത്ത് സ്ഥിരമാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പല വാർത്തകളും നിങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ തുടരുമെന്ന ചിത്രത്തിന് അങ്ങനെയൊരു കോപ്പിറൈറ്റ് കേസ് രാജാ സാറിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകില്ല. കൃത്യമായി അനുവാദം വാങ്ങി അവർ ചോദിച്ച പണം നൽകിയിട്ടാണ് തുടരുമെന്ന സിനിമയിൽ ഇളയരാജയുടെ പാട്ടുകൾ കേൾപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. രാജാ സാറിൻ്റെ പാട്ടുകൾ എപ്പോഴും ജീവിതഗന്ധിയാണ്. ഒരു സാധാരണക്കാരൻ്റെ ജീവിതം പ്രേക്ഷകർക്ക് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കാൻ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു ഇളയരാജ പാട്ട് തന്നെ ധാരാളം. തുടരും ചിത്രത്തിൻ്റെ വിജയാഘോഷത്തില്‍നിന്ന് (Etv Bharat) രഞ്ജിത് എന്ന നിർമാതാവിന് ഇതുപോലുള്ള നൂലാമാലകൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുമുണ്ട്. സിനിമയിൽ മോഹൻലാലിൻ്റെ ഗുരുനാഥനായി അഭിനയിക്കുന്നത് പ്രശസ്‌ത തമിഴ് സംവിധായകൻ ഭാരതിരാജ സാറാണ്. അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിച്ച് സിനിമയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് രഞ്ജിത്തിൻ്റെ കഴിവ് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ഈ സിനിമയെ വളരെ സ്‌മൂത്തായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരണം നടത്തി തീയേറ്ററിൽ എത്തിച്ചതിൽ രഞ്ജിത് എന്ന നിർമാതാവിന് വളരെ പ്രധാനമായ ഒരു റോൾ തന്നെയുണ്ട്.

മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും...

തുടരുമെന്ന സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ പ്രകൃതി നോക്കി കണ്ട് വേദനിക്കുന്നു എന്നൊരു ആശയം കൃത്യമായി പ്രതിപാദിച്ചിട്ടുണ്ട്. മനുഷ്യൻ്റെ ചെയ്‌തികൾക്കെതിരെ പ്രകൃതിതന്നെ ചിലപ്പോൾ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു കാഴ്‌ചപ്പാട് സംവിധായകൻ തരുൺ മൂർത്തിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്.ഒരുപാട് പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ ക്യാമറയിൽ ഒപ്പിയെടുത്ത ആളാണ് ഞാൻ. എന്നിലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറും തരുൺ മൂർത്തി എന്ന മികച്ച സംവിധായകനും ഒത്തുചേർന്നപ്പോൾ വേറൊരു ആകാശവും വേറൊരു ഭൂമിയും തുടരുമെന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് സമ്മാനിക്കാൻ സാധിച്ചു. കെ ആർ സുനിൽ (Etv Bharat) ഫോട്ടോഗ്രാഫിയും പ്രകൃതിയും...



ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചിത്രമെടുക്കാനുള്ള വിഷയമായി പ്രകൃതി വന്നിട്ടില്ല. എന്നുകരുതി പ്രകൃതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടില്ല എന്നല്ല അർഥമാക്കുന്നത്. കൂടുതലും മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരികതലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫോട്ടോകളാണ് ഞാൻ എടുക്കാറ്. മനുഷ്യൻ പ്രകൃതിയുടെ ഭാഗമാണല്ലോ. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ചിത്രത്തിലും അദൃശ്യമായെങ്കിലും പ്രകൃതി കടന്നു വരും. മഞ്ചുക്കാൻ എന്നപേരിൽ എൻ്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി സീരീസ് ഉണ്ട്. കടൽ കടക്കാൻ പണ്ടത്തെ ആൾക്കാർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന യാത്രാമാർഗമാണ് പത്തേമാരി. ഈ പത്തേമാരിക്ക് ഉള്ളിലെ ജീവനക്കാരുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും ജീവിതം അപ്പാടെ പകർത്തിയ ഒരു സീരീസ് ആയിരുന്നു അത്. പശ്ചാത്തലം കടലാണ്. ഈ കടലിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിന് അനുസരിച്ച് ആണ് പത്തേമാരിയിലെ ജീവിതവും. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യജീവനും തമ്മിൽ കണക്‌ട് ചെയ്‌തിരിക്കുന്നു എന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണം ആണിത്. പ്രകൃതിയും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ഇമോഷണൽ കണക്‌ട് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയുള്ള പ്രയാണത്തിനിടയിൽ തന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത്. അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഞാൻ വിശദീകരിക്കാം.പൊന്നാനി തുറമുഖവും അവിടുത്തെ ജീവിതങ്ങളും ബന്ധപ്പെടുത്തി ഹോം എന്നൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫീ സീരീസ് 2018 ൽ ഞാൻ ചെയ്‌തിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ എടുത്ത ഒരു ചിത്രം ആ ഫോട്ടോ ഗ്രാഫി സീരീസ് എക്‌സിബിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു. അതായത് ഓല കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഒറ്റ മുറി വീടിനു മുന്നിൽ നിന്നുകൊണ്ട്സ്‌കൂളിൽ പോകാനുള്ള തിടുക്കത്തിൽ ഒരു പെൺകുട്ടി സൈക്കിളിൻ്റെ മിററിൽ നോക്കി കണ്ണെഴുതുന്നതാണ് ചിത്രം. ഈ ചിത്രം എക്‌സിബിഷനിൽ ശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചതോടെ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തിന് സഹായവുമായി നിരവധി പേർ മുന്നോട്ടുവന്നു. ഓലകൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ കടപ്പുറത്തെ ഒറ്റമുറി വീട്ടിൽ ആ പെൺകുട്ടിക്കും അമ്മയ്ക്കും പട്ടിണി മാത്രമാണ് കൂട്ട്. പ്രകാശത്തിന് ഒരു മണ്ണെണ്ണ വിളക്ക് മാത്രം. അധികം വൈകാതെതന്നെ ഒരു ചുറ്റുമതിലും അത്യാവശ്യം അടച്ചുറപ്പുള്ള ഒരു വീടും ഞാൻ എടുത്ത ആ ചിത്രം കാരണം പെൺകുട്ടിക്കും കുടുംബത്തിനും ലഭിച്ചു. അവൾ അത്യാവശ്യം വരയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള കുട്ടിയാണ്. അവൾക്ക് ചിത്രം വരയ്ക്കാൻ ക്യാൻവാസ് ആയി ചുറ്റുമതിൽ മാറി. അവൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഒരു മുറിയായി. കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾക്കുശേഷം ഞാനും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളും ആ വീട് സന്ദർശിച്ചു. ഭക്ഷണമൊക്കെ തന്നാണ് ആ കുടുംബം ഞങ്ങളെ യാത്രയാക്കിയത്. അവരുടെ നന്ദി പറച്ചിൽ എൻ്റെ കണ്ണിൽ ആനന്ദാശ്രു പൊഴിച്ചു. എന്നാൽ കുറച്ചുനാൾ കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ആ സ്ഥലത്തേക്ക് വീണ്ടും പോകാൻ ഇടയായി. അപ്പോൾ കണ്ട കാഴ്‌ച അക്ഷരാർഥത്ഥത്തിൽ എന്നെ ഞെട്ടിച്ചു. ആ വീട് ഇരുന്ന സ്ഥലവും സമീപത്തുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഇന്ന് കാണാനില്ല. സകലതും കടലെടുത്തു. ആ പെൺകുട്ടി അടക്കമുള്ള നിരവധി ആളുകൾ ആ പ്രദേശത്തു നിന്നും ചിതറിപ്പോയി. അവരൊക്കെ എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താൻ പോലും സാധിച്ചില്ല. ഇതൊരു പക്ഷേ പ്രകൃതിയുടെ തിരിച്ചടിയാണ്. കുറേ ദുഷ്‌ട മനസ്സുള്ളവരുടെ ചെയ്‌തികൾക്ക് പ്രകൃതി തിരിച്ചടിച്ചു. പക്ഷേ അതിനൊക്കെ ബലിയാടായത് ഇതുപോലെ തെറ്റൊന്നും ചെയ്യാത്ത കുറെ സാധാരണ മനുഷ്യർ. മോഹന്‍ലാല്‍ (Etv Bharat) ഈ ആശയത്തിൻ്റെ തലതിരിഞ്ഞ വേർഷനാണ് തുടരുമെന്ന സിനിമയിൽ കൃത്യമായി വരച്ചു കാട്ടിയിരിക്കുന്നത്. തെറ്റ് ചെയ്‌തവർക്കെതിരെ പ്രകൃതി തിരിച്ചടിക്കുമ്പോൾ ബലിയാടാകേണ്ടത് തെറ്റ് ചെയ്‌തവർ തന്നെയാണ്. അതാണ് തുടരും.

സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്ന ഫീലില്‍ മോഹന്‍ലാല്‍

പ്രൊഫഷണൽ ജീവിതത്തിൽ ഞാനൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫറാണ്. ആ യാത്രയിൽ കണ്ട പല ജീവിതാനുഭവങ്ങളും തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ കഥാ രചനയെ പിന്തുണച്ചിട്ടുണ്ട്. ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ വൈകാരിക തലത്തെ അടുത്തറിയാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും. ജീവിതം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കും. അത്തരത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടതും കേട്ടതുമായ അനുഭവങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ദുരഭിമാനകൊല. തുടരുമെന്ന സിനിമയ്ക്ക് വൈകാരിക തലത്തിൽ കഥ പറയാൻ ഈ വിഷയം വളരെ സഹായകമായി. ആഴ്‌ചയിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ പത്രത്തിലോ ടിവിയിലോ ദുരഭിമാന കൊലകളെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. ദുരഭിമാന കൊലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേക സംഭവത്തെ ആസ്‌പദമാക്കി അല്ല തുടരും എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം സംഭവങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റഫറൻസ് ആയി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംവിധായകൻ തരുൺമൂർത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒക്കെ നല്ല ധാരണയുള്ള മനുഷ്യനാണ്.



Last Updated : May 3, 2025 at 4:47 PM IST