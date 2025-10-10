ETV Bharat / entertainment

'തിയേറ്റര്‍' കേരളത്തില്‍ റിലീസിന് മുന്‍പേ റഷ്യയില്‍ പ്രദര്‍ശനം; ടറ്റാര്‍സ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്‍റിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്ത് സജിന്‍ ബാബു

തിയേറ്റര്‍: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി റിലീസിനോടടുക്കുമ്പോള്‍ ചിത്രം വാര്‍ത്തകളിലും ഇടംപിടിക്കുകയാണ്. ചിത്രം കേരളത്തില്‍ റിലീസിനെത്തും മുന്‍പേ റഷ്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഒക്‌ടോബര്‍ 16നാണ് ചിത്രം കേരളത്തില്‍ റിലീസിനെത്തുന്നത്.

SAJIN BAABU THEATRE THE MYTH OF REALITY SAJIN BAABU MET TATARSTAN PRESIDENT സജിന്‍ ബാബു
Sajin Baabu meets Tatarstan President (Sajin Babu official Facebook page)
ദേശീയ പുരസ്‌കാര ജേതാവായ സംവിധായകന്‍ സജിന്‍ ബാബുവിന്‍റേതായി റിലീസിനൊരുങ്ങുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് 'തിയേറ്റര്‍: ദി മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'. ഏറെ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടിയ 'ബിരിയാണി'ക്ക് ശേഷം സജിന്‍ ബാബു ഒരുക്കുന്ന ചിത്രത്തില്‍ റിമ കല്ലിങ്കലാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. ചിത്രം കേരളത്തില്‍ റിലീസിനെത്തും മുന്‍പേ സിനിമയുടെ വേള്‍ഡ് പ്രീമിയര്‍ നടന്നിരിക്കുകയാണ്.

ഒക്‌ടോബര്‍ 16ന് ചിത്രം കേരളത്തില്‍ പ്രദര്‍ശനത്തിനെത്തുമ്പോള്‍ സിനിമയുടെ ആദ്യ പ്രദര്‍ശനം കഴിഞ്ഞ ദിവസം റഷ്യയില്‍ നടന്നു. ഒരു മണിക്കൂര്‍ വ്യത്യാസത്തില്‍ റഷ്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന നഗരങ്ങളായ യാൾട്ടയിലും (ഇന്‍റർനാഷണൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിഭാഗത്തിലും, കസാനിലും (Time Business Forum) ആണ് ചിത്രം പ്രദര്‍ശിപ്പിച്ചത്. ഇക്കാര്യം സംവിധായകന്‍ തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ ആരാധകരെ അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരേ ദിവസം രണ്ടിടത്ത് തന്‍റെ സിനിമ വേൾഡ് പ്രീമിയർ ചെയ്‌ത അപൂർവ്വം സംഭവം സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നു എന്നാണ് സജിന്‍ ബാബു പറയുന്നത്. ടറ്റാര്‍സ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് റസ്‌റ്റം മിനിക്കാനോവിനൊപ്പം പ്രാതല്‍ കഴിച്ച വിവരവും അദ്ദേഹം സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പങ്കുവച്ചു.

ടറ്റാര്‍സ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്‍റിനൊപ്പം ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ഫോട്ടോ എടുത്ത് പ്രസ് മീറ്റില്‍ പങ്കെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു. തന്‍റെ കൂടെ സംവിധായകന്‍ ഡോ.ബിജുവും ഉണ്ടെന്നും സജിന്‍ ബാബു അറിയിച്ചു.

"ഇന്നലെ രാവിലെ ടറ്റാര്‍സ്ഥാന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് റസ്‌റ്റം മിനിക്കാനോവിനൊപ്പം പ്രഭാത ഭക്ഷണം കഴിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കൂടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പ്രസ്‌ മീറ്റിൽ പങ്കെടുത്തു. തുടര്‍ന്ന് വൈകിട്ട് 'മോഡേണ്‍ ഇന്ത്യന്‍ സിനിമ': സമകാലിക പ്രവണതകള്‍ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള എന്‍റെ പ്രസന്‍റേഷൻ, രാത്രിയുള്ള ഡിന്നർ പാർട്ടി ഒക്കെയായി എനിക്കും ഡോക്‌ടർക്കും സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല.

ഇന്നാണ് 'തിയേറ്റര്‍: ദ മിത്ത് ഓഫ് റിയാലിറ്റി'യുടെ ലോകത്തിലെ ആദ്യ പ്രദർശനം റഷ്യയിലെ രണ്ട് പ്രധാന സിറ്റികളായ നഗരങ്ങളിൽ യാൾട്ടയിലും (ഇന്‍റർനാഷണൻ കോമ്പറ്റീഷൻ വിഭാഗത്തിലും, കസാനിൽ (Time Business Forum) ഒരു മണിക്കൂർ ഗ്യാപ്പിൽ നടക്കുന്നത്.

ഒരു രാജ്യത്ത് രണ്ടിടത്ത് വേൾഡ് പ്രീമിയർ നടക്കുന്ന അപൂർവ്വം സംഭവം സന്തോഷത്തോടെ നോക്കി കാണുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ മൂന്നിരട്ടി വലിപ്പമുള്ള റഷ്യയിൽ രണ്ടിടത്തും എത്തുക എന്നത് ശ്രമകരമായ കാര്യം ആയതിനാൽ ഞാൻ കസാനിലെ തിയേറ്ററിൽ 'തിയേറ്ററിന്‍റെ' സ്ക്രീനിംഗിലും പ്രദര്‍ശനത്തിന് ശേഷമുള്ള ചോദ്യോത്തര വേളയിലും പങ്കെടുക്കും. ഈ മാസം 16ന് കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ആകുമ്പോൾ പഴയ സിനിമകൾക്ക് എല്ലാവരും നൽകിയ സ്നേഹവും, സപ്പോർട്ടും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു," സജിന്‍ ബാബു കുറിച്ചു.

Also Read: "ഞാൻ സ്വാർത്ഥയാണ്.. ഇത് എന്‍റെ ആവശ്യം"; എന്തുകൊണ്ട് മീ ടു ആരോപണവിധേയന്‍റെ ചിത്രത്തില്‍ അഭിനയിച്ചു? മറുപടിയുമായി റിമ കല്ലിങ്കല്‍

