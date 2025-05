ETV Bharat / entertainment

കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടയിൽ തിയേറ്ററിലെത്തിയത് ഒരു കോടി പ്രേക്ഷകർ; മലയാള സിനിമയ്‌ക്ക് ഇത് സുവർണകാലം - SURESH SHENOY INTERVIEW

Published : May 12, 2025

തുടർച്ചയായി സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു, ഒടിടി ബിസിനസ് പ്രതിസന്ധിയിൽ, ഉടൻ സിനിമ സമരം എന്നൊക്കെ 2025ന്‍റെ തുടക്കം മുതൽ മലയാളി സ്ഥിരം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. മലയാള ചലച്ചിത്ര നിർമാണം എന്നെന്നേക്കുമായി അവസാനിക്കുന്നു, തിയേറ്ററുകൾ അടച്ചുപൂട്ടുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള അശുഭകരമായ വാർത്തകൾക്കും സമീപ കാലം വരെ പഞ്ഞമില്ല. കൊവിഡിന് ശേഷം സിനിമ കാണാൻ എത്തുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ എണ്ണത്തിൽ പോലും വലിയ ഇടിവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് തിയേറ്റർ ഉടമകൾ വരെ തുറന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാള സിനിമയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രതിസന്ധി എന്ന വാക്കുകൂടി സ്ഥിരമായി ചേർത്തു വായിച്ചിരുന്നിടത്ത് ഇപ്പോൾ ചെറിയൊരു മാറ്റം. കഴിഞ്ഞ ഒന്നര മാസത്തിനിടെ കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത് ഒരു കോടിയിലധികം പ്രേക്ഷകർ. അടച്ചു പൂട്ടൽ ഭീഷണി നേരിട്ട് കൊണ്ടിരുന്ന പല തിയേറ്ററുകൾക്കും താൽക്കാലിക ആശ്വാസം. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് കൊണ്ട് ഫിലിം എക്‌സിബിറ്റേഴ്‌സ്‌ യൂണിയൻ ഭാരവാഹിയും തിയേറ്റർ ഉടമയുമായ സുരേഷ് ഷേണായ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു. Suresh Shenoy (ETV Bharat) 'തുടരും' എന്ന സിനിമ റിലീസ് ചെയ്‌തതോടെ തിയേറ്റർ വ്യവസായത്തിന് നല്ലൊരു ഉണർവ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സുരേഷ് ഷേണായി. 'തുടരും' എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ 'മരണമാസ്', 'ആലപ്പുഴ ജിംഖാന' തുടങ്ങിയ സിനിമകളും മികച്ച കളക്ഷൻ നേടി. 'എമ്പുരാൻ' എന്ന സിനിമയും ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകരെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് കാരണമായെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "മാസാമാസമുള്ള ലോൺ പോലും പല തിയേറ്ററുകൾക്കും തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇഎംഐ അടക്കാനുള്ള കളക്ഷൻ പോലും പല സിനിമകളും തിയേറ്ററുകൾക്ക് നേടിത്തന്നില്ല. അതിന് വിപരീതമായി നഷ്‌ടത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല തിയേറ്ററുകളും ഇപ്പോൾ കരയ്ക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട്. അഡ്വാൻസ് ഇഎംഐ അടയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങി," സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍ ഈ ശുഭസാഹചര്യം ശാശ്വതമാണോ എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "കാരണം ജൂൺ, ജൂലൈ മാസങ്ങളിൽ ഇതുവരെയും ഒരു സിനിമ പോലും ചാർട്ട് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കളക്ഷൻ കണക്കിലെടുത്താൽ സിനിമയില്ലാത്ത അടുത്ത് രണ്ടു മാസങ്ങൾ തട്ടുകേടില്ലാതെ മുന്നോട്ടുപോകും. എമ്പുരാനും തുടരുവും സൂപ്പർഹിറ്റ് ആയിരുന്നു. നല്ല ബിസിനസ് നടന്നു. അതിനിടയിൽ റിലീസ് ചെയ്‌ത ചിത്രങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ബസ്‌റ്റർ ഹിറ്റുകൾ ആയില്ലെങ്കിലും നേട്ടമുണ്ടാക്കിയ സിനിമകളാണ്. അതുകൊണ്ട് വരാനിരിക്കുന്ന ഡ്രൈ സീസൺ തിയേറ്റർ ബിസിനസിനനെ കാര്യമായി ബാധിക്കില്ല. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വലിയ വിജയം നേടണം," സുരേഷ് ഷേണായ് വ്യക്‌തമാക്കി. ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സിനിമകളുടെ നിലവാരത്തിന് ഒരു സ്ഥിരത ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു തിയേറ്ററും അടച്ച് പൂട്ടേണ്ടി വരില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. "200 സിനിമകൾ അടുപ്പിച്ച് കേരളത്തിൽ വർഷാവർഷം റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു സിനിമയെങ്കിലും വിജയിക്കണം. അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതെ വരുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രതിസന്ധി എന്നൊക്കെ കേൾക്കേണ്ടിവരുന്നത്. എല്ലാ മാസവും തുടരുമെന്ന സിനിമ പോലെ വലിയ ഹിറ്റുകൾ സംഭവിക്കേണ്ട. അത്യാവശ്യം ഓടിപ്പോകുന്ന കൊള്ളാവുന്ന രണ്ട് സിനിമകൾ മതി. കേരളത്തിലെ തിയേറ്റർ വ്യവസായം എങ്കിൽ തന്നെ സുരക്ഷിതമായി," സുരേഷ് ഷേണായ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. Theatre (ETV Bharat) 2025 നല്ല വർഷമാണോ? കൊവിഡിന് ശേഷമുള്ള കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ ഏറ്റവും നല്ല വർഷം 2024 ആണ്. കഴിഞ്ഞ വർഷം 20% സിനിമകൾ ഇവിടെ വിജയിച്ചു. സാധാരണ എട്ടു മുതൽ പത്ത് വരെയാണ് വിജയ ശതമാനം. 2025 തുടക്കം ഗംഭീരം. ഇനിയും ഏഴെട്ട് മാസങ്ങൾ കിടക്കുകയാണല്ലോ. 2024ലെയും 2025ലെയും ആദ്യത്തെ നാല് മാസത്തെ കണക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ സമാസമം എന്ന് പറയാം. കൂടുതലുമില്ല. കുറവുമില്ല. നിർമ്മാതാക്കളുടെ നഷ്‌ട കണക്കുകൾ..

കേരളത്തിൽ ഒരു മാസം ഒരു സിനിമ വിജയിച്ചാൽ തിയേറ്റർ വ്യവസായം പുഷ്‌ടിപ്പെടും. പക്ഷേ നിർമ്മാതാക്കളുടെ കാര്യം അങ്ങനെയല്ല. 2024ൽ ഇറങ്ങിയ 20% സിനിമകളാണ് വിജയിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് മുതൽമുടക്കെങ്കിലും തിരിച്ചുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. ബാക്കി 80% സിനിമകളും ഇവിടെ പരാജയമാണ്. 10 സിനിമ ഇറങ്ങുമ്പോൾ എട്ട് സിനിമകൾ പരാജയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര മികച്ച കാര്യമല്ല. സിനിമ ആരംഭിച്ച കാലം മുതൽ ഇങ്ങനെയൊരു നഷ്‌ടക്കണക്ക് ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് വാസ്‌തവം. കണ്ട് തീർക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത യാതൊരു നിലവാരവും ഇല്ലാത്ത 80 ശതമാനം സിനിമകള്‍ റിലീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും സുരേഷ് ഷേണായ് പറഞ്ഞു. ഒരല്‍പ്പമെങ്കിലും മൂല്യമുള്ള ചിത്രമാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയും തിയേറ്റര്‍ ഉടമകൾ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്‌തമാക്കി. "തിയേറ്ററുകളിലൂടെ ഒരു സിനിമ ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് വിൽക്കുകയാണ്. ഒരു കടയാണെങ്കിൽ എന്ത് സാധനം വിൽക്കണമെന്ന് നമ്മുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. ഗുണനിലവാരത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു സാധനം എടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. പക്ഷേ സിനിമയുടെ കാര്യത്തിൽ തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ചില പടങ്ങൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് പോകില്ലെന്ന്. എന്നാലും പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല," സുരേഷ് ഷേണായി പറഞ്ഞു. Thudarum (ETV Bharat) പ്രീ ബിസിനസ് ഇല്ല.. മലയാളത്തിൽ പ്രീ ബിസിനസ് എന്ന കാര്യം അന്യം നിന്ന അവസ്ഥയാണ്. ഭൂരിഭാഗം നടന്‍മാർക്കും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിൽ പ്രീ ബിസിനസ് ലഭിക്കില്ല. പേര് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ടോപ്പ് സൂപ്പർ സ്‌റ്റാറുകൾക്ക് പോലും ഇവിടെ പ്രീ ബിസിനസ് ഇല്ല. ആകെയുള്ളത് ഒന്നോ രണ്ടോ നടന്‍മാർക്ക് മാത്രമാണ്. സിനിമ ഇറങ്ങട്ടെ, ജനങ്ങൾ കണ്ട് വിലയിരുത്തട്ടെ, എന്നിട്ട് ബിസിനസ് സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഒടിടി ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. തിയേറ്ററുകളിൽ ഹിറ്റ് എന്ന് കരുതുന്ന പല ചിത്രങ്ങളും ഒടിടി പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നില്ല. പല ചിത്രങ്ങളും പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നത് പേ പെര്‍ വ്യൂ എന്ന നിബന്ധനയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അതായത് എത്ര പേർ സിനിമ കണ്ടു, എന്നതിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു തുക നൽകും. Thudarum (ETV Bharat) ഒരുകാലത്തെ മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂണുകള്‍ സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസ് ഒരുകാലത്ത് മലയാള സിനിമയുടെ നെടുംതൂണായിരുന്നു. ഒടിടി തുടങ്ങിയ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെ. ഒടിടി തുടങ്ങിയ ശേഷം സാറ്റലൈറ്റ് ബിസിനസ് പൂർണ്ണമായി അവസാനിച്ചു. ഇപ്പോ ഒടിടി ബിസിനസും ഏകദേശം അവതാളത്തിൽ. ഒടിടി വലിയ പണം നൽകി സിനിമകൾ വാങ്ങിയിരുന്നു. അക്കാലം മുതൽ എന്തെടുത്താലും ഒടിടിയിൽ ചിലവാകും എന്ന ധാരണയിൽ വരുന്ന സിനിമകളാണ് എട്ട് നിലയിൽ പൊട്ടുന്നത്. ഏതൊരു മോശം സിനിമയും വലിയ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന അബദ്ധം പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണ് അവർ നയം മാറ്റിയത്. എല്ലാകാലത്തും തിയേറ്ററുകളെ അധികരിച്ച് ഇറങ്ങുന്ന സിനിമകൾ മാത്രമേ സമസ്‌ത മേഖലയിലുള്ള ബിസിനസും സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. അതിവിടെയുള്ള സിനിമാക്കാർ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നന്ന്. സിനിമകളുടെ നെടുംതൂൺ തിയേറ്ററുകൾ മാത്രമാണ്. ഒരു സിനിമ നിർമ്മിക്കുന്ന മുടക്കു മുതലിന്‍റെ 75% തിയേറ്റർ കളക്ഷനിലൂടെ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ ആ സിനിമ മറ്റു മേഖലയിലെ കച്ചവടങ്ങൾ കൂടി നടന്ന് ലാഭകരമാവുകയുള്ളൂ. Empuraan (ETV Bharat) വലിയ ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങള്‍ക്ക് മാത്രമാണ് ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളില്‍ കൃത്യമായ മാര്‍ക്കറ്റ് വില ഉള്ളതെന്നും സുരേഷ് ഷേണായി വ്യക്‌തമാക്കി. "എത്ര വലിയ കലാമൂല്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയാണെങ്കിലും ഒടിടി പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ആ സിനിമയ്ക്ക് നൽകുന്ന വില പരമാവധി ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കും. എത്രത്തോളം വില ഇടിച്ച് താഴ്ത്താൻ ശ്രമിക്കുമോ അത്രയും താഴ്ത്തും. തുടരും പോലെ വലിയ ഹിറ്റായ ചിത്രങ്ങളുടെ നിർമ്മാതാക്കളോട് മാത്രമാണ് ഇവർ കൃത്യമായ മാർക്കറ്റ് വില ഒക്കെ സംസാരിക്കുക. ബാക്കിയുള്ള സിനിമകളുടെ കാര്യം കഷ്‌ടമാണ്," സുരേഷ് ഷേണായി പറഞ്ഞു. Alappuzha Gymkhana (ETV Bharat) സിനിമാസമരം.. സിനിമ സമരമോ? അതൊക്കെ ഇവിടെ എല്ലാവരും മറന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് സുരേഷ് ഷേണായിയുടെ മറുപടി. "ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിനിമകൾ തുടർച്ചയായി ഹിറ്റായപ്പോൾ സിനിമ സമരം ഒക്കെ താനേ മാഞ്ഞു. ഞാൻ കൃത്യമായി ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഇവിടെ ഇപ്പോൾ സിനിമ സമരം ചെയ്‌തിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവുമില്ല. ഇവിടെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ രണ്ട് വശത്താണ്. തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ സർക്കാർ ഒരു ചെറിയ ഇളവ് നൽകിയാൽ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ ബിസിനസ് നടക്കും. ഡബിൾ ടാക്‌സ്‌ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് ഗവൺമെന്‍റ്‌ മാറ്റാൻ സാധ്യതയില്ല. അല്ലാതെയുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇളവ് അർഹിക്കുന്നതാണ്. ലൈസൻസിംഗ് അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടാക്‌സ്‌ ഒഴികെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും സർക്കാരിന് വളരെ എളുപ്പം തീരുമാനമെടുത്ത് ഇളവ് നൽകാവുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇളവ് ലഭിച്ചാൽ തന്നെ തിയേറ്റർ ഉടമകളുടെ 50 ശതമാനം പ്രശ്‌നങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടും. പക്ഷേ അവരത് ചെയ്യുന്നില്ല. തിയേറ്റർ ഉടമകൾക്ക് നിർമ്മാതാക്കളോട് പറയാനുള്ളത്.. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള സിനിമകൾ എടുക്കുക. ഒട്ടുമിക്ക നിർമ്മാതാക്കളും നല്ല എക്‌സ്‌പീരിയൻസ് ഉള്ള ആളുകളാണ്. ഒരു കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഈ സിനിമ വർക്ക് ആകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന്. നല്ല കഥകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള വ്യഗ്രത കാണിക്കുക. സിനിമകൾ ഓടിയാൽ മാത്രമാണ് തിയേറ്റർ വ്യവസായവും സിനിമ വ്യവസായവും നിലനിൽക്കുകയുള്ളൂ. Maranamass (ETV Bharat) നിർമ്മാതാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ സിനിമയുടെ നിർമ്മാണ ചെലവും താരങ്ങളുടെ ഉയർന്ന പ്രതിഫലവുമാണ് അവരുടെ പ്രധാന പ്രതിസന്ധി. ഈ പ്രശ്‌നം പരിഹരിക്കാൻ സമരം ചെയ്‌തിട്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. ഒരു മേശയുടെ ചുറ്റുമിരുന്ന് നല്ലൊരു ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാവുന്ന പ്രശ്‌നമേയുള്ളൂ. പ്രതിഫലത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്‌ച്ച താരങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഹോളിവുഡിലും ബോളിവുഡിലും തമിഴിലുമൊക്കെ കണ്ടുവരുന്ന പ്രോഫിറ്റ് ഷെയറിംഗ് എന്ന മെത്തേഡ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ്. 200 കോടിയും 300 കോടിയും പ്രതിഫലം വാങ്ങുന്ന ഒരു സൂപ്പർതാരം മൊത്തം പണവും വാങ്ങുന്നില്ല. കുറച്ചു പണം വാങ്ങി ബാക്കി നിൽക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിന്‍റെ അത്രയും മൂല്യമുള്ള മറ്റു ബിസിനസ്സുകൾ എഴുതി വാങ്ങും. അതാണ് രീതി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നിർമ്മാതാവിന്‍റെ നഷ്‌ടങ്ങളുടെ ആഴം കുറയും. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ഈ നിമിഷം മലയാള സിനിമയ്ക്ക് വേറെ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. നാളെ ഒന്നും ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ...

