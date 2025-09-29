ETV Bharat / entertainment

ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ഫേസ് ഹിം; പ്രഭാസിന്‍റെ ഹൊറർ - ഫാന്‍റസി ചിത്രം 'രാജാസാബി'ന്‍റെ കിടിലൻ ട്രെയിലർ പുറത്ത്

ബോക്സോഫീസ് വിപ്ലവം തീർത്ത കൽക്കി 2898 എ ഡിക്ക് ശേഷം പ്രഭാസ് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്

The Raja Saab Trailer
രാജാസാബ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 29, 2025 at 7:22 PM IST

2 Min Read
അതിഗംഭീര ദൃശ്യ വിരുന്നൊരുക്കി പ്രഭാസ് നായകനാകുന്ന രാജാസാബിൻ്റെ ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. പേടിയും അത്ഭുതവും നിറയ്ക്കുന്ന തരത്തിലും ആരാധകർക്ക് രോമാഞ്ചം സമ്മാനിക്കുന്ന രീതിയിലുമാണ് ട്രെയിലർ വെട്ടിയൊതുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഐതിഹ്യങ്ങളും മിത്തുകളും ഒരുമിക്കുന്ന സിനിമയുടെ ആശയം പ്രഭാസ് ഇതുവരെ ചെയ്തുപോന്ന സിനിമകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ്. എഡ്ജ് ഓഫ് ദ സീറ്റ് ത്രില്ലിങ് നിമിഷങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ടാകുമെന്ന് ട്രെയിലർ വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2026 ജനുവരി 9നാണ് ചലച്ചിത്രം ലോകവ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുക. സിനിമയിൽ പ്രഭാസിന് ഇരട്ട വേഷമാണെന്ന് ട്രെയിലർ സൂചന നൽകുന്നു. മറ്റൊരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന സഞ്ജയ് ദത്തിൻ്റെ പ്രകടനവും പ്രേക്ഷകരെ വിസ്മയിപ്പിക്കും.


ടി ജി വിശ്വപ്രസാദ് നിർമിച്ച് മാരുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ബിഗ് ബജറ്റ് ചിത്രം. റൊമാൻസും കോമഡിയും സിനിമയ്ക്ക് ആകർഷണീയത വർധിപ്പിക്കും. ലോക നിലവാരത്തിലുള്ള വി എഫ് എക്സ് രംഗങ്ങൾ സിനിമയുടെ പ്രത്യേകതയാണ്. ബോക്സോഫീസ് വിപ്ലവം തീർത്ത കൽക്കി 2898 എ ഡിക്ക് ശേഷം പ്രഭാസ് നായകനായി എത്തുന്ന സിനിമയാണിത്. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ സമാനതകളില്ലാത്തൊരു സൂപ്പർ നാച്ച്വറൽ ദൃശ്യ വിരുന്ന് തന്നെയാകും ചിത്രമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ.


ബൊമൻ ഇറാനി, സെറീന വഹാബ്, നിധി അഗർവാൾ, മാളവിക മോഹനൻ, റിദ്ധി കുമാർ തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളാണ് ചിത്രത്തിൽ ഒരുമിക്കുന്നത്. സമാനതകളില്ലാത്ത സ്റ്റൈലിലും സ്വാഗിലും കരിയറിൽ ഇതുവരെ അവതരിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു പുതുപുത്തൻ ലുക്കിലുമാണ് ചിത്രത്തിൽ പ്രഭാസിനെ ഡബിൾ റോളിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കരിയറിൽ തന്നെ പ്രഭാസ് ഇതുവരെ ചെയ്യാത്ത രീതിയിലുള്ള വേഷമാകും ഇതെന്നാണ് ട്രെയിലർ തരുന്ന സൂചന. ആന്ധ്രപ്രദേശ്, തെലങ്കാന എന്നിവിടങ്ങളിലായി 105-ഓളം തിയേറ്ററുകളിൽ ഒരേസമയം ഇന്ന് ട്രെയിലർ സ്ക്രീനിങ് നടത്തുകയുമുണ്ടായി.

ഏവരേയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന അമാനുഷിക ഘടകങ്ങളും മിത്തുകളും ഒക്കെ സന്നിവേശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എത്തുന്ന ഹൊറർ എന്‍റർടെയ്നറായ 'രാജാസാബ്' 'ഹൊറർ ഈസ് ദ ന്യൂ ഹ്യൂമർ' എന്ന ടാഗ് ലൈനുമായാണ് എത്തുന്നത്. ഫാമിലി എൻ്റർടെയ്‌നറായെത്തിയ ‘പ്രതി റോജു പാണ്ഡഗെ’, റൊമാൻ്റിക് കോമഡി ചിത്രമായ ‘മഹാനുഭാവുഡു’ എന്നീ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം മാരുതി തിരക്കഥയെഴുതി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രമാണ് ‘ദ രാജാ സാബ്’. തെലുങ്ക്, തമിഴ്, മലയാളം, കന്നഡ, ഹിന്ദി എന്നീ അഞ്ച് ഭാഷകളിലായി പാൻ ഇന്ത്യൻ ചിത്രമായി പ്രദർശനത്തിനെത്തുന്നു. ഇന്ത്യൻ സിനിമയിൽ തന്നെ ഒരു ഹൊറർ സിനിമയ്ക്കുവേണ്ടി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സെറ്റാണ് ചിത്രത്തിനായി ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത്. വിവേക് കുച്ചിബോട്ലയാണ് സഹനിർമാതാവ്. തമൻ എസ്. സം​ഗീതം പകരുന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം: കാർത്തിക് പളനി, പി.ആർ.ഒ.: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

