'ഓങ് ബാക്ക്' ടീമിനൊപ്പം കാട്ടാളൻ; ആദ്യ ഷെഡ്യൂൾ തായ്‌ലൻഡിൽ

ഹോളിവുഡ് താരം ടോണി ജായുടെ 'ഓങ്-ബാക്കി'ന്‍റെ സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രഫർ കെച്ച കെംബഡികെ ആണ് തായ്‌ലാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്

Kattalan
കാട്ടാളൻ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : October 1, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
'മാർക്കോ' എന്ന സൂപ്പർഹിറ്റ് ചിത്രത്തിന് ശേഷം ക്യൂബ്സ്എൻ്റർടെയ്ൻമെന്‍റ്സിന്‍റെ ബാനറിൽ ഷരീഫ് മുഹമ്മദ് ഒരുക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമാണ് കാട്ടാളൻ. നവാഗതനായ പോൾ ജോർജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയിൽ ആൻ്റണി വർഗീസ് പെപ്പയാണ് നായകൻ. ബിഗ് ബജറ്റിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തായ്‌ലൻഡിൽ ആരംഭിച്ചു. ഹോളിവുഡ് താരം ടോണി ജായുടെ 'ഓങ്-ബാക്കി'ന്‍റെ സ്റ്റണ്ട് കോറിയോഗ്രഫർ കെച്ച കെംബഡികെ ആണ് തായ്‌ലാൻഡ് ഷെഡ്യൂളിലെ ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

ബാഹുബലി-2: കൺക്ലൂഷൻ, ജവാൻ, ബാഗി 2, പൊന്നിയൻ സെൽവൻ പാർട്ട് 1 തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ സിനിമകൾക്ക് കെച്ച ആക്ഷൻ കൊറിയോഗ്രാഫി നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് . തായ്‌ലൻഡിൽ നിന്നുള്ള സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ ദൃശ്യങ്ങൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടു. ഓങ്-ബാക്കിലൂടെ തന്നെ ശ്രദ്ധ നേടിയ പോങ് എന്ന ആനയും കാട്ടാളനിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രം ആകും. ആനയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള രംഗങ്ങളും തായ്‌ലൻഡിൽ വച്ച് തന്നെ ആദ്യ ഷെഡ്യൂളിൽ ചിത്രീകരിക്കുമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. രംഗങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണവും തായ്‌ലൻഡിൽ നടക്കും.

പാൻ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങൾ അടക്കം വലിയ അഭിനേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യം കാട്ടാളൻ്റെ ക്യാൻവാസ് വലുതാക്കുന്നു. തെലുഗു നടൻ സുനിൽ, കബീർ ദുഹാൻ സിങ് എന്നിവരുടെ കാസ്റ്റിങ് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ജഗദീഷ്, സിദ്ധിഖ്, ആൻസൺ പോള്‍ എന്നിവരാണ് മലയാള സിനിമയിൽ നിന്നുള്ള അഭിനേതാക്കൾ. രാജ് തിരൺദാസു, ഷോൺ ജോയ് തുടങ്ങിയ ശ്രദ്ധേയ താരങ്ങളേയും റാപ്പർ ബേബി ജീനിനേയും ഹനാൻ ഷായേയും കിൽ താരം പാർത്ഥ് തീവാരിയേയും, 'ലോക' ഫെയിം ഷിബിൻ എസ്. രാഘവിനേയും ചിത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നുള്ള വാർത്ത കഴിഞ്ഞദിവസം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. 50 കോടി ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ് ചലച്ചിത്രം ഒരുങ്ങുന്നതെന്ന് ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ പി ആർ വിഭാഗം വെളിപ്പെടുത്തി.

കാന്താരയുടെ സംഗീത സംവിധായകൻ അജനീഷ് ലോക്നാഥാണ് കാട്ടാളൻ്റെ സംഗീത വിഭാഗത്തിന് പിന്നിൽ. 'കാന്താര ചാപ്റ്റർ 2'വിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സംഗീതമൊരുക്കുന്ന ചിത്രമെന്ന പ്രത്യേകതയും കാട്ടാളനുണ്ട്. സിനിമയിലെ സംഭാഷണങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഉണ്ണി ആറാണ്. എഡിറ്റിങ് നിർവഹിക്കുന്നത് മലയാളത്തിലെ ശ്രദ്ധേയനായ എഡിറ്റർ ഷമീർ മുഹമ്മദ്. രെണദേവാണ് ഡിഒപി. എം.ആർ രാജാകൃഷ്ണനാണ് ഓഡിയോഗ്രഫി. പിആർഒ: ആതിര ദിൽജിത്ത്.

