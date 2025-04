ETV Bharat / entertainment

നിങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യാത്തവർ കല്ലെറിയട്ടെ!' ചുണ്ടിൽ എരിയുന്ന സിഗററ്റുമായി ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ - THE PROTECTOR FIRST LOOK POSTER

ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ, ദി പ്രൊട്ടക്ടർ ഫസ്‌റ്റ് ലുക്ക് പോസ്‌റ്റർ ( Etv Bharat )