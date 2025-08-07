Essay Contest 2025

ഇത് കാണേണ്ട ചിത്രം... അംഗീകാരപ്രഭയിൽ കൊങ്കണി സിനിമ 'തർപ്പണ' - KONGINI MOVIE TARPANA

ഒരു അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ ഹൃദയസ്പർശിയായി ചിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രുത ഉടലെടുക്കുകയാണ്.

kongini movie tarpana
തർപ്പണ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 7, 2025 at 2:06 PM IST

2 Min Read

നിരവധി അംഗീകാരങ്ങളും നിരൂപക പ്രശംസയുമായി കൊങ്ങിണി ഭാഷയിൽ ഒരുങ്ങിയ തർപ്പണ എന്ന ചിത്രം ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. മല്‍ഷി പിക്‌ചേഴ്‌സിൻ്റെ ബാനറില്‍ വീണ ദേവണ്ണ നായക് നിര്‍മിച്ച് ദേവദാസ് നായക് സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയാണിത്. 'തര്‍പ്പണ' ('Tarpana' - A Tale of Reconciliation and Regrte). എന്നാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പൂർണമായ നാമധേയം.

സംവിധായകനായ ദേവദാസ് തന്നെയാണ് 'തര്‍പ്പണ'യുടെ കഥ, തിരക്കഥ, സംഭാഷണം, ഗാന രചന, എഡിറ്റിങ് എന്നിവ നിര്‍വഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. അനുരഞ്ജനത്തിൻ്റെയും ഖേദത്തിൻ്റെയും കഥ പറയുന്ന ചിത്രം കുടുംബസമേതം കാണേണ്ട മികച്ച ഒരു കലാസൃഷ്ടി ആണെന്നാണ് നിരൂപക അഭിപ്രായം.


ഒരു അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ ഹൃദയസ്പർശിയായി ചിത്രം പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നു. ഇരുവർക്കും ഇടയിൽ ദൗർഭാഗ്യകരമായ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ശത്രുത ഉടലെടുക്കുകയാണ്. തുടർന്ന് കുടുംബത്തില്‍ സംഘര്‍ഷം തുടങ്ങുകയും സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അത് പിന്നീട് ഒരു പോരാട്ടമായി മാറുന്നു. അതിനു ശേഷം അവരുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടാകുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളാണ് 'തര്‍പ്പണയിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ ഒറ്റ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂര്‍ത്തീകരിച്ചത്.

kongini movie tarpana
തർപ്പണ (ETV Bharat)


യുഎസ്എ, കാനഡ, തായ്‌ലന്‍ഡ്, മുംബൈ, പൂനെ, ഹൈദരാബാദ്, ബെംഗളൂരു കൂടാതെ കോസ്റ്റല്‍ കര്‍ണാടകയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള തീയറ്ററുകളിലായി സിനിമയുടെ തൊണ്ണൂറിലധികം പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞു. സാരസ്വത് ചേംബർ, എറണാകുളം ഷേണായീസ് തിയേറ്റർ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ കേരളത്തിൽ ഓഗസ്റ്റ് ആദ്യവാരം ചിത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. സിനിമയുടെ പ്രദർശനത്തിനുശേഷം കേരളത്തിൽനിന്ന് മികച്ച നിരൂപക പ്രശംസയാണ് ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചത്.

kongini movie tarpana
തർപ്പണ (ETV Bharat)

സഞ്ജയ് സാവ്കര്‍, രാംനാഥ് നായക്, അനുജ് നായക്, രഘുനാഥ് നായക്, മീര നായമ്പള്ളി, സുധാ നായക്, മധുര ഷെണായി, സുവിധ നായക്, ജയപ്രകാശ് ഭട്ട് തുടങ്ങി ഇരുപതിലധികം കലാകാരന്മാർ ഈ ചിത്രത്തിലഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിരവധി ഹ്രസ്വ ചിത്രങ്ങളിലും ഒരു കന്നഡ ചിത്രത്തിലും പ്രവർത്തിച്ച പരിചയവും ആയിട്ടാണ് ദേവദാസ് തർപ്പണ സംവിധാനം ചെയ്തത്. തൻ്റെ പുതിയ കന്നഡ ചിത്രത്തിൻ്റെ പണിപ്പുരയിലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം.

ഛായാഗ്രഹണം- മഹേഷ് ഡി പൈ, സംഗീതം- കാര്‍ത്തിക് മുല്‍ക്കി, നിര്‍മാതാവ്- വീണ ദേവണ്ണ നായക്, മല്‍ഷി പിക്‌ചേഴ്‌സ്. സഹ നിര്‍മാതാവ്- അവിനാഷ് യു ഷെട്ടി, ഓം പിക്‌ചേഴ്‌സ്. ക്രിയേറ്റീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍-അശ്വിന്‍ രാഘവേന്ദ്ര, എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസര്‍- ദേവണ്ണ നായക്, ലൈന്‍ പ്രൊഡ്യൂസര്‍മാര്‍- ഹേമന്ത് ഭാഗവത്, നിതിന്‍ കാമത്ത്, രമേശ് കാമത്ത്.
കല- ട്രിക്കോ, ലക്ഷ്മി മനോഹരി,പി ആർ ഒ- അരവിന്ദ് നായക്, കളറിസ്റ്റ്-പുനിത് ദേഗാവി, SFX- നവീന്‍ റായ്, 5.1 മിക്‌സ്/മാസ്റ്ററിംഗ്- രുക്മാംഗദൻ.

