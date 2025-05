ETV Bharat / entertainment

'നിങ്ങള്‍ ഗ്ലാമര്‍ സിനിമ എടുക്കേണ്ട ആളല്ലെന്ന് സിൽക്ക് സ്‌മിത, കോഴി ചിക്കും പോലെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഫ്രയിമും തേടി കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്; ഒപ്പിയെടുത്ത സുന്ദര ചിത്രങ്ങളെക്കുറിച്ച് സ്‌റ്റില്‍സ് രവി - STILLS RAVI INTERVIEW

സ്‌റ്റിൽസ് രവി, സ്‌റ്റിൽസ് രവി എടുത്ത സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയുടെ ചിത്രം ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : May 28, 2025 at 7:50 PM IST

മലയാളത്തിലെയും തമിഴിലെയും മുന്‍നിര താരങ്ങളുടെ ചിത്രം ആദ്യം ഒപ്പിയെടുത്തത് സ്‌റ്റിൽസ് രവി എന്നറിയപ്പെടുന്ന രവി വർമയാണ്. രജനി, കമൽ, വിജയകാന്ത്, ശിവകുമാർ, ശരത് കുമാർ, അർജുൻ, മുരളി,അജിത്ത്, വിജയ് തുടങ്ങി 70 കൾക്ക് ശേഷം രവിയുടെ ക്യാമറ ഒപ്പിയെടുക്കാത്ത തമിഴ് താരങ്ങൾ ഇല്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. 55 വർഷം 750ലധികം സിനിമകളിലാണ് രവിവര്‍മയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കണക്കുകൂട്ടിയാൽ 17 മുതൽ 72 വയസ്സുവരെ വർഷത്തിൽ 14 സിനിമകൾ. പ്രായം 72 കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രവിയുടെ വ്യൂ ഫൈൻഡറിലെ കാഴ്‌ചകൾക്ക് മങ്ങലില്ല. നടി രേവതി സംവിധാനം ചെയ്‌ത് ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുന്ന വെബ് സീരീസിലാണ് സ്‌റ്റിൽസ് രവി അവസാനം നിശ്ചല ഛായാഗ്രഹനായി ജോലി ചെയ്‌തത്. അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് മുമ്പ് ലഭിച്ച ഒരു ഇടവേളയിൽ സ്‌റ്റിൽസ് രവി ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് ഓർമകൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു. ഒരു മലയാള മാധ്യമത്തിന് നല്‍കുന്ന ആദ്യ അഭിമുഖം എന്നു പറഞ്ഞാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കാന്‍ തുടങ്ങിയത്.



വെറുത്ത, പിന്നെ പ്രണയിച്ച ഫോട്ടോഗ്രാഫി



എൻ്റെ അച്‌ഛന്‍ വെങ്കിട്ടരാമൻ, സിനിമയിൽ സ്‌റ്റിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആയിരുന്നു. ഒരുപാട് സിനിമകളിലൊന്നും അദ്ദേഹം വർക്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ല. ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്ന രീതിയിൽ അച്‌ഛൻ തികഞ്ഞ പരാജയമായിരുന്നു. വർക്ക് ചെയ്‌ത സിനിമകളിൽനിന്ന് ശമ്പളം ലഭിച്ചിരുന്നുമില്ല. അച്‌ഛൻ ക്യാമറയുമായി നടന്നതും ജീവിച്ചതും നഷ്‌ടങ്ങളുടെയും ബാധ്യതകളുടെയും വലിയൊരു കൂമ്പാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആയിരുന്നു. അച്‌ഛൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടാണ് ഞാൻ വളരുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകരുതെന്ന് സ്‌കൂളിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ തീരുമാനിച്ചു. ക്യാമറയെയും ഫോട്ടോഗ്രാഫിയെയും ഞാൻ വെറുത്തു.



അച്‌ഛൻ്റെ ഓഫീസിനു മുകളിൽ ആനന്ദ വികടൻ എന്ന മാസികയിലെ സുഭാഷ് സുന്ദരം എന്നൊരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ താമസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെപ്പോയിരിക്കും. മിക്കവാറും ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗസ്‌റ്റ് അവിടെ വരും. കൂടുതലും മാധ്യമപ്രവർത്തകരായിരിക്കും. അവരുടെ സംസാരം കേട്ട് ഞാനൊരു മൂലയ്ക്ക് ഇരിക്കും. അവർ ചായ കുടിക്കാന്‍ പോകുമ്പോൾ എന്നെയും കൂട്ടും. മലയാളി ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് മസാല വടയും ചായയുമൊക്കെ വാങ്ങിത്തരും. സ്‌റ്റിൽസ് രവി എടുത്ത സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയുടെ ചിത്രം (Etv Bharat) സുഭാഷ് സുന്ദരത്തെ കാണാൻ വരുന്ന പല മാധ്യമ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ മാരുടെയും ഫിലിം പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ തന്നെയാണ്. ചായയ്ക്കും വടക്കും പ്രത്യുപകാരമായി ഫിലിം കഴുകാൻ ഞാനും ഇടയ്ക്ക് കൂടും. കാലക്രമത്തിൽ അതൊരു ജോലി പോലെയായി. മാധ്യമപ്രവർത്തകർ എടുത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന പല ഫോട്ടോകളും പ്രോസസ് ചെയ്‌ത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഞാനാണ്. പല ഫോട്ടോകളും ഹൃദയത്തിൽ സ്‌പർശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫ്രെയിമുകൾ ആയിരുന്നു. പതുക്കെ പതുക്കെ ഫോട്ടോകളോട് ഒരു പ്രണയം തോന്നിത്തുടങ്ങി. അറിയാതെ എപ്പോഴോ ഞാനും ക്യാമറ കൈയിലെടുത്തു. സംവിധായകന്‍ മഹേന്ദ്രന്‍ (Etv Bharat) ആദ്യം എടുത്ത നടരാജ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോ എനിക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ താല്‍പ്പര്യം ഉണ്ടെന്നു പറഞ്ഞപ്പോൾ അച്‌ഛന്‍ എതിർത്തില്ല. ആ സമയത്ത് തിരുനീലകണ്‌ഠർ എന്ന പുരാണ സിനിമയിൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി അച്‌ഛന്‍ ജോലി ചെയ്യുകയാണ്. ഒരു ദിവസം ഷൂട്ടിങ്ങിന് അദ്ദേഹം എന്നെയും കൊണ്ടുപോയി. ക്യാമറ എൻ്റെ കൈയിൽ തന്നിട്ട് ഫോട്ടോകൾ എടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവിടെ സെറ്റിൽ വച്ചിരുന്ന ഒരു നടരാജ വിഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഫോട്ടോയാണ് ഞാൻ ആദ്യം എടുക്കുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഞാൻ സ്‌കൂൾ വിദ്യാർഥിയാണ്. അച്‌ചൻ്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം പഠനം പൂർത്തിയാക്കി. ശേഷം സുഭാഷ് സുന്ദരത്തിൻ്റെ കൂടെ ക്യാമറയുമായി ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം സിനിമാവാർത്തകൾ കവർ ചെയ്യാൻ പല ലൊക്കേഷനുകളിലേക്കും എന്നെ വിട്ടു. ഒരു പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറെ പോലെ നിരവധി സിനിമാ ലൊക്കേഷനുകളിൽ ഞാൻ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്ത് കറങ്ങി നടന്നു. ഞാൻ എടുത്ത രജനിയുടെയും കമലിൻ്റെയും മികച്ച ഫോട്ടോകൾ എല്ലാം ഈ സമയത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തതാണ്. സെറ്റിൽ എന്നെ കണ്ടാലുടൻ പോസ് ചെയ്യാനായി അക്കാലത്തെ വലിയ താരങ്ങൾ ഓടിവരുമായിരുന്നു. നളിനി (Etv Bharat) എത്ര ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കരുത്

പത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത ഫോട്ടോകൾ കണ്ടിട്ടാണ് അന്നക്കിളി എന്നൊരു തമിഴ് ചിത്രത്തിൽ ജോലി ചെയ്യാനായി ക്ഷണം ലഭിക്കുന്നത്. പിന്നീട് ഇളയരാജയുടെ സഹോദരൻ ഭാസ്‌കർ നായകനായി അഭിനയിച്ച കാമധേനു എന്ന ചിത്രത്തിലേക്ക് അവസരം ലഭിച്ചു. പക്ഷേ ആ സിനിമ പൂർത്തിയായില്ല. തുടർന്നാണ് നടി ശ്രീപ്രിയയുടെ റെക്കമെൻ്റേഷനിൽ ഭൈരവി എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കുന്നത്. എല്ലാ അർഥത്തിലും അതാണ് എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ . വില്ലൻ വേഷങ്ങളിൽ നിന്നു മാറി രജനീകാന്ത് ആദ്യമായി നായകനായി അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമയാണത്. ആ സിനിമ കഴിഞ്ഞ ഉടനെതന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ നടൻ സൂര്യയുടെ പിതാവ് ശിവകുമാറിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം മുതൽ ഇരവ് എന്ന സിനിമയിൽ പ്രവൃത്തിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചു. പിന്നീട് ഇക്കാലം വരെ കാല് നീട്ടി വച്ച് വിശ്രമിക്കാൻ സമയം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഓർമ ശരിയാണെങ്കിൽ 750ലധികം സിനിമകളിൽ വർക്ക് ചെയ്‌തു. എത്ര ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചോദിക്കരുത്. ഓർമയില്ല. ശ്രീദേവി (Etv Bharat)





നടൻ വിവേകിൻ്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോ



അന്തരിച്ച പ്രശസ്‌ത തമിഴ്‌താരം പത്മശ്രീ വിവേകിൻ്റെ ആദ്യ ഫോട്ടോ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തത് ഞാനാണ്. വിവേകിൻ്റെ സിനിമാസ്വപ്‌നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷമുള്ള ആദ്യ ഫോട്ടോ. ഏതു വർഷമാണെന്ന് കൃത്യമായി ഓർക്കുന്നില്ല. കെ ബാലചന്ദറിൻ്റെ ഒരു ചിത്രത്തിൽ വിവേക് അഭിനയിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു. പക്ഷേ ആ ചിത്രത്തിൽ ചെറിയ വേഷം ആയിരുന്നതുകൊണ്ടുതന്നെ സെറ്റിലെ കമ്പനി ഫോട്ടോഗ്രാഫർ അദ്ദേഹത്തിന് ചിത്രങ്ങൾ ഒന്നും എടുത്തു നൽകിയില്ല.

തുടർ അവസരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ അദ്ദേഹം ചെന്നൈയിലുള്ള എൻ്റെ വീട് തേടി വന്നു. ഫോട്ടോ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വിവേക് ചോദിച്ചു സർ ഫോട്ടോയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലോ.. രണ്ടുദിവസം കഴിഞ്ഞാൽ പ്രിൻ്റ് കൈയിൽ കിട്ടും. ഇനിയിപ്പോൾ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ കിട്ടുമായിരിക്കും അല്ലേ... വിവേകിൻ്റെ ചോദ്യം കേട്ട് ഞാൻ ചിരിച്ചു. അങ്ങനെയൊന്നും അവസരങ്ങൾ നിന്നെ തേടി വരില്ല. ഫോട്ടോ കൈയിൽ കിട്ടിയാൽ ആ ഫോട്ടോയുമായി ചെന്നൈയിലുള്ള സകല സിനിമ കമ്പനികളിലും ചെന്ന് അവസരം ചോദിക്കണം. ബാലചന്ദർ സാറിൻ്റെ പടത്തിൽ ഒരു വേഷം ചെയ്‌തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയണം. പക്ഷേ അവസരങ്ങൾ തേടി പോകാൻ വിവേകിന് താല്‍പര്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അന്ന് വിവേകിൻ്റെ കൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സൈക്കിളിൽ ചാൻസ് ചോദിച്ച് പോകരുതെന്നും അന്ന് ലഭ്യമായ ലൂണയോ ടിവിഎസിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും വണ്ടിയോ വാങ്ങി അതിൽ വേണം അവസരം ചോദിച്ചു പോകാനെന്നും ഞാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.



സൈക്കിളിൽ 25 പൈസ കൊടുത്ത് കാറ്റടിക്കാൻ പോലും ഇല്ലാത്തവനോടാണ് ഞാൻ ബൈക്ക് വാങ്ങാൻ പറയുന്നത്. ഒരു സംശയ ബുദ്ധിയോടെയാണ് വിവേക് അന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ പടികൾ ഇറങ്ങിപ്പോയത്. പിന്നീട് വിവേകിനെ കാണുന്നത് വലിയ താരമായിട്ടാണ്. മരിക്കുന്നതുവരെ നന്ദിയോടെ പെരുമാറിയ മനുഷ്യൻ. പല വേദികളിലും സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലും അദ്ദേഹം ഞാൻ എടുത്ത ആ ചിത്രത്തെക്കുറിച്ച് അഭിമാനത്തോടെ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. രേവതി (Etv Bharat) പുതിയ ഭാഷയിലെ വൈറൽ

വൈറൽ എന്നുപറയുന്ന സംഭവം എക്കാലവും ഉണ്ട്. ഇന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ആണെങ്കിൽ പണ്ട് മാഗസീനുകളിലൂടെ ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ എനിക്ക് ഒരുപാട് പ്രശസ്‌തി ലഭിച്ചത് നടി അഭിലാഷയിലൂടെയായിരുന്നു. അഭിലാഷ അക്കാലത്ത് രണ്ടാംനിര ചിത്രങ്ങളില്‍ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു ഗ്ലാമർ നടിയാണ്. എനിക്ക് അവരുമായി വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ചത് 1989 ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ തെൻഡ്രൽ സുടും എന്ന ചിത്രത്തിലാണ്. കരുണാനിധിയുടെ രചനയിൽ മനോബാല സംവിധാനം ചെയ്‌ത ചിത്രമാണത്. നിഴൽകൾ രവിയും രാധികയുമാണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ. അഭിലാഷയെ സ്വിമ്മിങ് ഡ്രസ് അണിയിച്ച് പൂളിലേക്ക് ഇറക്കി നിർത്തി. ശേഷം മുന്നോട്ടാഞ്ഞ് തല വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയശേഷം വേഗത്തിൽ ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവർ അങ്ങനെ ചെയ്‌തതും ഞാൻ ഞൊടിയിടയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തു. ഫോട്ടോ പ്രോസസ്സ് ചെയ്‌തു കാണാൻ രണ്ടുദിവസം എടുക്കും. ആക്ഷൻ ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നുള്ള ഒരു രീതിയാണ് ഞാൻ അവിടെ അവലംബിച്ചത്. അക്കാലത്ത് ഫിലിമിൽ അങ്ങനെയൊരു കാര്യമേയില്ല. ഫോട്ടോ പ്രോസസ് ചെയ്‌തു വന്നപ്പോള്‍ ഗംഭീരം. അഭിലാഷ തലയുയർത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നോട്ടായുന്ന മുടിയിഴകൾ, സ്വിമ്മിങ് പൂളിലെ ജലം ഒരു റ പോലെ അഭിലാഷയുടെ മുന്നിലൂടെ താഴെ നിന്ന് മുടി വരെ തെറിച്ചു നിൽക്കുന്നു. ആ ഫോട്ടോ കുമുദം എന്ന മാഗസിനിൽ മധ്യഭാഗത്തെ പേജിൽ അച്ചടിച്ചു വന്നു. ഹിന്ദിയിൽ നിന്നും തെലുങ്കിൽ നിന്നും കന്നടയിൽ നിന്നും ഈ ചിത്രം എങ്ങനെ എടുത്തു എന്നുള്ള അന്വേഷണങ്ങൾ വന്നു. അക്കാലത്തെ ഹോളിവുഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്‌സ് പോലും ഈ ചിത്രം എങ്ങനെ എടുത്തു എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്നെ തേടിയെത്തി. ഒരുപാട് അഭിനന്ദനങ്ങൾ ലഭിച്ചു. പക്ഷേ എനിക്കൊരു തമാശ തോന്നിയത് ഞാനീ ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രിൻ്റ് അടിച്ച് അഭിലാഷയെ കാണിച്ചു. അവർ ഫോട്ടോ വാങ്ങി നോക്കി. മുഖഭാവത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല. ഓക്കേ എന്നു മാത്രം പറഞ്ഞ് ഫോട്ടോ ഒരു വശത്തേക്ക് മാറ്റിയിട്ടു. ധാരാളം അഭിനന്ദനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു ചെന്ന ഞാൻ ഇളഭ്യനായി. എൻ്റെ അറിവിൽ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കുറഞ്ഞപക്ഷം തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ആദ്യത്തെ ആക്ഷൻ ഫോട്ടോയാണത്. സ്‌റ്റിൽസ് രവി (Etv Bharat) ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ച ചിത്രം ജീവിതം മാറ്റിമറിക്കുന്ന തരത്തിൽ ഞാൻ ഒരു ചിത്രം എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷേ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരുപാട് നല്ല ചിത്രങ്ങൾ എടുക്കാൻ പ്രചോദനമായ ഒരു ഫോട്ടോയുണ്ട്. രഘു റോയ് എന്ന പ്രശസ്‌തനായ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫർ എടുത്ത ഒരു ചിത്രം ഒരിക്കല്‍ ഞാന്‍ യാദൃച്‌ഛികമായി കണ്ടു. ഒരാൾ ഒരു പോസ്‌റ്ററിന് താഴെ ഇരിക്കുന്നതാണ് ചിത്രം. പോസ്‌റ്ററിൽ റൊട്ടി, കപട, മകാൻ എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഭക്ഷണം, വസ്ത്രം, വീട്. ഏതോ ഒരു ലോഡ്‌ജിൻ്റെ പരസ്യമാണ്. പക്ഷേ ആ പോസ്‌റ്ററിന് താഴെ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് വസ്ത്രം ഇല്ല. അയാൾ ഭിക്ഷ തേടുകയാണ്. ഈ ചിത്രം എന്നെ വല്ലാതെ സ്വാധീനിച്ചു. എന്ത് മികച്ച ആശയമാണ് ഈ ചിത്രം കാഴ്‌ചക്കാരുമായി സംവദിക്കുന്നത്. അന്നുമുതൽ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന ചിത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യാസം വന്നു തുടങ്ങി. ചിത്രങ്ങളുടെ ഭംഗിയേക്കാൾ ആശയങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകേണ്ടതെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടു. കമല്‍ഹാസനൊപ്പം സ്‌റ്റില്‍സ് രവി (Etv Bharat) അവൻ കോഴി ചിക്കും പോലെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഫ്രയിമും തേടി

ഒരു പ്രസ് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളാണ് കമലിൻ്റെയും രജനിയുടെയും പിൽക്കാലത്ത് ഏറെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ചിത്രങ്ങൾ. രഘു റോയ് ഉള്ളിൽ കയറിയതോടെ വെറുതെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നിർത്തി. സെറ്റിൽ പോകുമ്പോൾ രജനിയെ കണ്ടാൽ അടുത്തേക്ക് വിളിക്കും. വെറുതെ നിർത്തി ഫോട്ടോ എടുക്കാതെ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസമായി ആലോചിക്കും. ഒരിക്കൽ മേക്കപ്പ് മാൻ്റെ കൈയില്‍നിന്ന് ഒരു കണ്ണാടി വാങ്ങി, ആ കണ്ണാടിയിലേക്ക് രജനിയോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു. ആ സമയത്ത് ചെയിൻ സ്‌മോക്കറാണ് രജനി. കൈയില്‍ എപ്പോഴും എരിയുന്ന സിഗരറ്റ് ഉണ്ടാകും. എരിയുന്ന സിഗരറ്റും കണ്ണാടിയിലെ രജനിയുടെ പ്രതിബിംബവും. ആ ഫോട്ടോ ഇൻഡസ്ട്രി മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്‌തു. അതേ രീതിയിൽ തന്നെ കമൽഹാസൻ്റെയും ഒരു ചിത്രം ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം മേക്കപ്പ് ചെയ്‌തു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണാടിയിലെ പ്രതിബിംബം ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തു. ഇത്തരം ചിത്രങ്ങളാണ് പല ആർട്ടിസ്‌റ്റുകളും അവരുടെ സിനിമകളിലേക്ക് ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി എന്നെ റെക്കമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ കാരണമായത്. പത്തിൽ ഒരാളായി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നിലനിൽക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല. ജോലി ചെയ്യുന്ന കാലമത്രയും ഒന്നാമനായി നിലനിൽക്കുക. ഇന്നിപ്പോൾ പറയുന്ന കാൻഡിഡ് ഫോട്ടോഗ്രാഫിയുടെ സാധ്യതകൾ അക്കാലത്ത് തമിഴ് സിനിമയ്ക്ക് കാണിച്ചുകൊടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു. സെറ്റിലൂടെ ഒരു നല്ല ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി ഞാൻ പരതി നടക്കുമ്പോൾ സംവിധായകൻ കെ ബാലചന്ദറും മഹേന്ദ്രനും എന്നെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്.. അവൻ കോഴി ചിക്കും പോലെ കറങ്ങി നടക്കുകയാണ്, ആരും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരു ഫ്രയിമും തേടി.... സ്‌റ്റിൽസ് രവി എടുത്ത ഉര്‍വശിയുടെ ചിത്രം (Etv Bharat) വായുവിൽ ചാടിനില്‍ക്കുന്ന വിജയകാന്ത്

വിജയകാന്തിൻ്റെ തുടക്കകാലം മുതലുള്ള സിനിമകളിൽ ഞാൻ പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് ശ്രദ്ധേയമായത് മാനഗര കാവലൻ എന്ന സിനിമയിലേതാണ്. പക്ഷേ ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്‌തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് തമാശ. ആ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മറ്റൊരു സിനിമയുടെ വർക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബാംഗ്ലൂരോ മറ്റോ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ മാനഗര കാവലൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ട് ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രൊഡക്ഷൻ കമ്പനി നിർബന്ധം പിടിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. വിജയകാന്ത് പൊലീസ് വേഷത്തിൽ അവിടെ വന്നു നിൽക്കുന്നു. വെറുതെ തോക്കും പിടിച്ച് പോസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ എനിക്ക് താല്‍പര്യമില്ല. വിജയകാന്തിനോട് ഒന്ന് ചാടി വരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അദ്ദേഹം അവിടെ ചാരി വച്ചിരുന്ന എന്തോ ഒന്നിലൂടെ കയറി നല്ല ഉയരത്തിൽ നിന്ന് തോക്കുമായി താഴേക്ക് ചാടി. വായുവിൽ അദ്ദേഹം ചാടി നിൽക്കുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തു. പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ ഫോട്ടോ വൈറൽ. തമിഴ് സിനിമയിൽ മലയാളത്തിലെ ജയനെ പോലെ എല്ലാ റിസ്‌കും എടുത്തിരുന്ന നടനാണ് അദ്ദേഹം. ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തൂങ്ങാനും മലയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് ചാടാനും വിജയകാന്തിന് പേടിയില്ല. വിജയകാന്തിൻ്റെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിലൂടെ എനിക്ക് പ്രശസ്‌തി ഏറെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. വിജയകാന്ത് (Etv Bharat) സിൽക്ക് സ്‌മിത ഉപേക്ഷിച്ച സിനിമ



സിൽക്ക് സ്‌മിതയുടെ ഫോട്ടോ ഇൻ്റർനെറ്റിൽ തിരഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷേ ലഭ്യമാവുക ഞാൻ എടുത്ത ചിത്രങ്ങളായിരിക്കും. എല്ലാവരും അവരെ വച്ച് ഗ്ലാമർ ഫോട്ടോകൾ എടുക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ അവരുടെ സാധാരണ വേഷത്തിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അവർ എന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തിയാണ് ചിത്രങ്ങൾ എടുപ്പിക്കാറ്.

മോഹനേയും രാധികയേയും പ്രധാന വേഷത്തിൽ കാസ്‌റ്റ് ചെയ്‌തുകൊണ്ട് 'നാൻ ഉങ്കൾ രസികൻ' എന്ന പേരിൽ ഞാനൊരു സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. പ്രൊഡക്ഷൻ സംബന്ധമായ പ്രശ്‌നങ്ങളാൽ സിനിമ നിന്നു. എങ്ങനെയും സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന ആഗ്രഹം. ആ സമയത്ത് തമിഴിൽ ഗ്ലാമർ സിനിമകൾ ഒരു സാധ്യയുണ്ട്. സിൽക്ക് സ്‌മിതയുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിൻ്റെ പുറത്ത് അപ്പോയിന്‍മെൻ്റ് വാങ്ങി വീട്ടിലെത്തി കഥ പറഞ്ഞു. കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പടം ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മുഖത്തടിച്ച രീതിയിൽ സ്‌മിത പറഞ്ഞു. എന്താ കഥ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? കഥയുടെ ഇഷ്‌ടാനിഷ്‌ടങ്ങൾ കാരണമല്ല സാർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ആരാധികയാണ്. ദൈവ തുല്യമായാണ് നിങ്ങളെ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഇതുപോലൊരു സിനിമയിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കില്ല. താങ്കളെപ്പോലെ ഒരാൾ ഇതുപോലുള്ള ഗ്ലാമർ സിനിമകൾ അല്ല എടുക്കേണ്ടത്. വാസ്‌തവത്തില്‍ സ്‌മിതയുടെ ഈ വാക്കുകൾ എൻ്റെ കണ്ണുതുറപ്പിച്ചു. സ്‌റ്റിൽസ് രവി എടുത്ത സില്‍ക്ക് സ്‌മിതയുടെ ചിത്രം (Etv Bharat) ഉർവശി മുതല്‍ കീര്‍ത്തി സുരേഷ് വരെ

നടി ഉർവശി സിനിമയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം ചിത്രം എടുത്തത് ഞാനായിരുന്നു. മണിവർണ്ണൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ജ്യോതി എന്നാണ് സിനിമയുടെ പേര്. ആ സിനിമയിൽ ഉർവശി നായിക കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സഹോദരി ആയാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. മേക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് ഫോട്ടോകൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്‌തു. ആ ഫോട്ടോകളാണ് ഒരുപക്ഷേ ഉർവശിയുടെ തുടർന്നുള്ള കരിയറിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാരണമായത്. അവർക്കുള്ളിലുള്ള കലാകാരിയെ എൻ്റെ ഫോട്ടോ വച്ച് അളക്കരുത്. ഒരു സിനിമയിൽ നിന്ന് അടുത്ത സിനിമയിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്ക് എൻ്റെ ഫോട്ടോകൾ ഉപകരിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. പക്ഷേ ഉർവശിയുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു ഇവർ ഇന്ത്യ മുഴുവൻ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു അഭിനേത്രിയായി വളരുമെന്ന്. ജ്യോതിയില്‍ ഉര്‍വശി (Etv Bharat) തോട്ട എന്ന സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിന് ഇടയിലാണ് നടി പ്രിയാമണിയെ ആദ്യമായി കാണുന്നത്. അവരുടെ ചിത്രങ്ങൾ എടുത്തശേഷം ഞാൻ അവരോട് തന്നെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഒരുപാട് വളരുമെന്ന്. അതുപോലെതന്നെ മേനകയുടെ മകൾ കീർത്തി സുരേഷിൻ്റെ ചിത്രം എടുക്കുമ്പോഴും ഈ കുട്ടി ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഒരു താരമായി വളരുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു. മനോബാല നിർമ്മിച്ച പാമ്പു സേട്ടയ് എന്ന സിനിമയുടെ ലൊക്കേഷനിൽ വച്ചാണ് കീർത്തിയുടെ ചിത്രങ്ങൾ ഞാൻ എടുക്കുന്നത്.



