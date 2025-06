ETV Bharat / entertainment

ഒരു ശ്രീലങ്കൻ സുന്ദരി ഇൻ അബുദാബിക്കു ശേഷം മുല്ലയുടെയും ഡോക്‌ടറുടെയും പ്രണയവുമായി ഡോ. കൃഷ്‌ണ പ്രിയദർശൻ്റെ ആലി - THE FIRST LOOK POSTER OF AALI

The first look poster of Aali ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Entertainment Team Published : June 29, 2025 at 12:58 PM IST 2 Min Read