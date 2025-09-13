ETV Bharat / entertainment

'കാന്താര 2' കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കും; ഫിയോക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു

ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആഴ്ച ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ 55 ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 50 ശതമാനം വീതവും വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാമെന്ന് ധാരണയിലെത്തി

kantara 2
കാന്താര 2 (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 13, 2025 at 3:09 PM IST

ഹോംബാലെ ഫിലിംസ് നിർമിക്കുന്ന ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റർ ചിത്രം 'കാന്താര 2' വിൻ്റെ കേരളത്തിലെ പ്രദർശന വിലക്ക് പിൻവലിച്ചു. ഒക്ടോബർ രണ്ടിന് ആഗോള റിലീസ് ദിനത്തിൽ തന്നെ ചിത്രം കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമെന്ന് ഫിയോക് (FEUOK) അറിയിച്ചു. കാന്താരാ 2 എന്ന സിനിമ പ്രദർശിപ്പിക്കില്ലെന്ന തീരുമാനം ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ഫിയൊക്കിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഫിലിം ചേമ്പറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ് അസോസിയേഷനും ഫിയോക്കും സംയുക്തമായി ഇന്നലെ നടത്തിയ ചർച്ചയ്‌ക്കൊടുവിലാണ് സിനിമയ്ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് പിൻവലിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്.

ആദ്യ രണ്ട് ആഴ്ചകളിലെ കളക്ഷൻ്റെ 55 ശതമാനം വിതരണക്കാർക്ക് നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ഫിയോക് സിനിമയ്ക്ക് വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയത്. ഫിലിം ചേംബറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ചയിൽ, ആദ്യത്തെ രണ്ട് ആഴ്ച(14 ദിവസം) ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ 55 ശതമാനവും രണ്ടാമത്തെ ആഴ്ചയിൽ 50 ശതമാനം വീതവും വിതരണക്കാർക്ക് നൽകാമെന്ന് ധാരണയിലെത്തി. ഹോൾഡ് ഓവർ ഇല്ലാതെ പ്രദർശിപ്പിക്കാമെന്ന ഫിയോൻ്റെ തീരുമാനത്തെ പൃഥ്വിരാജും ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫനും സ്വാഗതം ചെയ്തു. നടൻ പൃഥ്വിരാജിൻ്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള പൃഥ്വിരാജ് പ്രൊഡക്ഷൻസും നിർമാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മാജിക് ഫ്രെയിംസും ചേർന്നാണ് ചിത്രം കേരളത്തിൽ എത്തിക്കുന്നത്.

2022ൽ ഋഷഭ് ഷെട്ടി എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തു പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തി അപ്രതീക്ഷിത വിജയം കരസ്ഥമാക്കിയ ചിത്രമായിരുന്നു കാന്താര. കെജിഎഫിനു ശേഷം കന്നട ചിത്രങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിലുള്ള സ്വീകാര്യത കാന്താരക്കും ഗുണം ചെയ്തു.
സിനിമയിലെ അഭിനയത്തിന് മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും ഋഷഭ് ഷെട്ടി നേടിയിരുന്നു.

കെജിഎഫ് എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം കന്നട ചലച്ചിത്ര ലോകത്തിന് ഇന്ത്യ ഒട്ടാകെ വലിയ ജനസമ്മതി നേടിക്കൊടുത്ത സിനിമയാണ് കാന്താര. ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യഭാഗം ആഗോള കളക്ഷൻ ആയി നേടിയത് ഏകദേശം 400 കോടി രൂപയായിരുന്നു. വെറും 14 കോടി രൂപ മുതൽമുടക്കിലാണ് കാന്താരയുടെ ആദ്യഭാഗം സംവിധായകൻ ഒരുക്കിയത്.

ആദ്യ ചിത്രത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയായി അല്ല കാന്താര ടു പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുക. കാന്താര ഒന്ന് എന്ന ചിത്രത്തിന് മുൻപ് നടക്കുന്ന കഥ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രീക്വലായാണ് കാന്താര ടു വിന്റെ ആവിഷ്കാരം. എന്തായാലും രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുങ്ങുന്നത് 125 കോടി രൂപ ബഡ്ജറ്റിൽ ആണ്. അഭിനേതാക്കളുടെ അപ്രതീക്ഷിത മരണവും മറ്റു പ്രതിസന്ധികളും തരണം ചെയ്താണ് കാന്താര രണ്ടാം ഭാഗത്തിൻ്റെ ചിത്രീകരണം അണിയറ പ്രവർത്തകർ പൂർത്തിയാക്കിയത്.

