വീണ്ടും തരംഗമായി 'ഒരു മുത്തം തേടി'; സാഹസം സിനിമയിലെ പുനരാവിഷ്‌കാരം ഏറ്റെടുത്ത് പ്രേക്ഷകർ - SAHASAM MOVIE REMAKE SONG

എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത, മനോ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാടിയ ഒരു മുത്തം തേടി എന്ന ഗാനം 1999 ലെ ഹിറ്റ് ചാർട്ടുകൾ നമ്പർ വൺ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു

sahasam movie remake song
sahasam movie remake song (ETV Bharat)
Published : August 12, 2025 at 7:53 PM IST

സാഹസം സിനിമയ്‌ക്കൊപ്പം തരംഗമായി "ഒരു മുത്തം തേടി" എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മലയാള ഗാനം. 1999ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സംഗീതം നൽകിയ "ഒരു മുത്തം തേടി" എന്ന ഗാനം സാഹസം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. സിനിമയുടെ റിലീസ് ദിനം മുതൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഗാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി.

ഗാനം വീണ്ടും റീലുകളിലും ഷോർട്സുകളിലും തരംഗമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാഹസം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേർഷൻ ഇപ്പോൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രേക്ഷകർക്കായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത, മനോ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാടിയ ഒരു മുത്തം തേടി എന്ന ഗാനം 1999 ലെ ഹിറ്റ് ചാർട്ടുകൾ നമ്പർ വൺ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.
സിനിമയിൽ പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സീനും, സന്ദർഭവും തിയേറ്ററുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയും കൈയടികളും തീർക്കുന്നുവെന്ന് പടം കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.

26 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഗാനം പുനരവതരിച്ചപ്പോൾ പുതിയകാലത്തെ പാട്ടുകൾക്ക് സമമായ സൃഷ്ടി എന്നാണ് ആസ്വാദകരുടെ അഭിപ്രായം. ബിബിൻ കൃഷ്ണ സംവിധാനം ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയ സാഹസം ഇപ്പോൾ തീയറ്ററിൽ മികച്ച വിജയം നേടി മുന്നേറുകയാണ്.ബാബു ആൻ്റണി, നരേയ്ൻ, ഗൗരി കിഷൻ, റംസാൻ തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ താരങ്ങൾ അണിനിരക്കുന്ന ചിത്രം കോമഡി എൻ്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് ആയാണ് അണിയിച്ചൊരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.ബിബിൻ അശോകാണ് പുതിയ വേർഷൻ്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ. പഴയ ഗാനരംഗത്തിലെ നായകനായ അഭിനേതാവ് കൃഷ്ണ, പുതിയ വേർഷനിലും അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന കൗതുകവും സാഹസത്തിലുണ്ട്.
sahasam movie remake song
sahasam movie remake song (ETV Bharat)

sahasam movie remake song
sahasam movie remake song (ETV Bharat)

