സാഹസം സിനിമയ്ക്കൊപ്പം തരംഗമായി "ഒരു മുത്തം തേടി" എന്ന സൂപ്പർ ഹിറ്റ് മലയാള ഗാനം. 1999ൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ചിത്രത്തിലെ സുരേഷ് പീറ്റേഴ്സ് സംഗീതം നൽകിയ "ഒരു മുത്തം തേടി" എന്ന ഗാനം സാഹസം എന്ന സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി പുനരാവിഷ്കരിച്ചു. സിനിമയുടെ റിലീസ് ദിനം മുതൽ പുനരാവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ട ഗാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സജീവമായി.
ഗാനം വീണ്ടും റീലുകളിലും ഷോർട്സുകളിലും തരംഗമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സാഹസം എന്ന ചിത്രത്തിലെ വേർഷൻ ഇപ്പോൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർ പ്രേക്ഷകർക്കായി പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എം ജി ശ്രീകുമാർ, സുജാത, മനോ എന്നിവർ ചേർന്ന് പാടിയ ഒരു മുത്തം തേടി എന്ന ഗാനം 1999 ലെ ഹിറ്റ് ചാർട്ടുകൾ നമ്പർ വൺ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.
സിനിമയിൽ പാട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സീനും, സന്ദർഭവും തിയേറ്ററുകളിൽ പൊട്ടിച്ചിരിയും കൈയടികളും തീർക്കുന്നുവെന്ന് പടം കണ്ടിറങ്ങിയ പ്രേക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു.
