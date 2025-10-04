ഓപ്പറേഷൻ ജാവയ്ക്ക് ശേഷം ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ; OPJ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം പ്രഖ്യാപിച്ച് തരുണ് മൂര്ത്തി; നായകനായി പൃഥ്വിരാജ്
2021ല് പുറത്തിറങ്ങിയ ഓപ്പറേഷൻ ജാവയ്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. നാല് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം രണ്ടാം ഭാഗം വരുമ്പോള് നായകനായി എത്തുന്നത് പൃഥ്വിരാജാണ്. തരുണ് മൂര്ത്തി ചിത്രത്തിന് ഓപ്പറേഷന് കംബോഡിയ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്.
തരുൺ മൂർത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത 'ഓപ്പറേഷൻ ജാവ'ക്ക് (2021) ശേഷം സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു. ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ എന്ന് പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തില് പൃഥ്വിരാജാണ് നായകനായി എത്തുന്നത്. OPJ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ് ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ എന്ന് സംവിധായകന് തരുണ് മൂര്ത്തി തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണിപ്പോള്.
കൂടാതെ പുതിയ സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനി ആരംഭിച്ച വിവരവും തരുണ് മൂര്ത്തി ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു. 'ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ' എന്നാണ് തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ പുതിയ നിര്മ്മാണ കമ്പനിയുടെ പേര്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചിരിക്കുന്നത്.
"വളരെ കാലം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്ന ഒരു അപ്ഡേറ്റ്, പക്ഷേ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അഭിമാനമുണ്ട്. ഒരു ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാതാവ് എന്ന നിലയിൽ, ഈ യാത്രയിലെ ഓരോ ചുവടുവയ്പ്പിലും പരിണമിക്കുക എന്നത് ബഹുമതിയും അതേസമയം ഉത്തരവാദിത്തവുമാണ്, ഇന്ന് ഒരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് അടയാളപ്പെടുത്തുന്നു. കൂടാതെ ഇന്നൊരു സുപ്രധാന നാഴികക്കല്ല് പിന്നിടുന്നു.
എന്റെ സിനിമാ നിർമ്മാണ കമ്പനിയുടെ തുടക്കം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ എനിക്ക് അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. എന്റെ ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണ കമ്പനിയായ 'ദി മാനിഫെസ്റ്റേഷൻ സ്റ്റുഡിയോ'ക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച വിവരം ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഞാൻ ആവേശത്തിലാണ്. കഥപറച്ചിൽ, സർഗ്ഗാത്മകത, അർത്ഥവത്തായ സിനിമ എന്നിവയോടുള്ള ആഴമായ പ്രതിബദ്ധതയെ ഈ പുതിയ സംരംഭം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു.
ഈ പ്രൊഡക്ഷന് ബാനറിന് കീഴിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ പ്രധാന പ്രോജക്ട് എന്ന നിലയിൽ, ഓപ്പറേഷൻ ജാവയുടെ തുടർച്ചയായ "ഓപ്പറേഷൻ കംബോഡിയ" OPJ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതില് ഞാൻ ആവേശത്തിലാണ്. ഈ സിനിമ എന്റെ ഹൃദയത്തോട് വളരെ അടുത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സിന്റെ തുടർച്ചയാണ്. മുമ്പത്തെപ്പോലെ തന്നെ അഭിനിവേശത്തോടു കൂടി അത് കൂടുതൽ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.
എന്റെ കരിയറിൽ ഉടനീളം എന്നെ പിന്തുണച്ച എല്ലാവർക്കും - നന്ദി. നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനം, വിശ്വാസം, ഉത്സാഹം എന്നിവ ഈ ലോകത്തെ അർത്ഥമാക്കുന്നു. ഞാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഓരോ ഫ്രെയിമിലും ഞാൻ അത് എന്നോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകുന്നു. അതെ..യാത്ര തുടരും", തരുണ് മൂര്ത്തി കുറിച്ചു.
അതേസമയം ഓപ്പറേഷന് കംബോഡിയക്ക് വേണ്ടി തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ പഴയ ടീമംഗങ്ങള് വീണ്ടും ഒന്നിക്കുകയാണ്. ഓപ്പറേഷന് ജാവയുടെ ഛായാഗ്രാഹകന് ഫായിസ് സിദ്ദിഖ് തന്നെയാണ് ഈ സിനമയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കുക. മോഹന്ലാല് നായകനായ തുടരും എന്ന സിനിമയുടെ എഡിറ്റര് ഷെഫീഖ് വിബി, സംഗീത സംവിധായകന് ജേക്ക്സ് ബിജോയ് എന്നിവര് ഓപ്പറേഷന് കബോഡിയക്ക് വേണ്ടിയും ഒന്നിക്കും. പൃഥ്വിരാജിനെ കൂടാതെ ആദ്യ ഭാഗത്തിലെ താരങ്ങളായ ലുക്മാന്, ബാലു വർഗീസ്, ഇർഷാദ് അലി, ബിനു പപ്പു, പ്രശാന്ത് അലക്സാണ്ടർ എന്നിവരാണ് രണ്ടാം ഭാഗത്തിലുള്ളത്.
