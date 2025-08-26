ETV Bharat / entertainment

'ആ രംഗം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുമ്പോള്‍ ഞാനും അര്‍ജുനും കരഞ്ഞു, പക്ഷേ ചിത്രീകരണസമയത്ത് ഒപ്പിയെടുക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല'; തലവരയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി അഖിൽ

തലവര സിനിമയുടെ ചരിത്രവിജയത്തെക്കുറിച്ചും ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും സംവിധായകൻ അഖിൽ അനിൽകുമാർ

thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
അര്‍ജുന്‍ അശോകന് മേക്കപ്പ് ചെയ്യുന്ന രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി, അഖിൽ അനിൽകുമാർ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 26, 2025 at 1:07 PM IST

മലയാള സിനിമയിലെ യുവതാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധേയനായ അർജുൻ അശോകൻ്റെ കരിയറിലെ മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് 'തലവര'. മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണം നേടി ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ മുന്നേറുമ്പോൾ, സിനിമയുടെ വിജയത്തിന് പിന്നിലെ അണിയറ രഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് സംവിധായകൻ അഖിൽ അനിൽകുമാർ. ഒരു മണിക്കൂറോളം സമയമെടുത്ത് ചെയ്ത മേക്കപ്പും, ചിത്രീകരണത്തിനിടയിൽ അർജുനുമായി പങ്കുവെച്ച വികാരനിർഭരമായ നിമിഷങ്ങളും അദ്ദേഹം ഓർത്തെടുത്തു. ഈ സിനിമയുടെ ചരിത്രവിജയത്തെക്കുറിച്ചും ചിത്രീകരണത്തിനിടെയുണ്ടായ മറക്കാനാവാത്ത അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചും അഖിൽ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി സംസാരിക്കുന്നു.


അഗ്നിക്ക് ചൂടുണ്ട് തൊട്ടു നോക്കിയാലാണ് ആഘാതം മനസ്സിലാവുക

തലവര എന്ന ചിത്രത്തിൽ അർജുൻ അശോകൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥാപാത്രത്തിന് വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉണ്ട്. അത്തരം ഒരു വ്യക്തി സമൂഹത്തിൽ നേരിടുന്ന അവഗണനയും അയാളുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളുമാണ് ചിത്രം പറയുന്നത്. ശാരീരിക അവസ്ഥകളുടെ പേരിൽ ഒരാളെ സമൂഹം മാറ്റിനിർത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കളിയാക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യഥ എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും ഇല്ലാത്ത വ്യക്തികൾക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല.

തലവര എന്ന ചിത്രത്തിൽ അർജുൻ അശോകൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു മാർജിൻ ഫ്രീ ഷോപ്പിൽ ബില്ലിങ് സെക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. താനും കുറച്ചുനാൾ മുമ്പ് പാർട്ട് ടൈം ആയി ഇതേ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ആളാണെന്ന് അഖിൽ അനിൽകുമാർ പറയുന്നു. മുടിയുടെയും പല്ലിൻ്റെയുമൊക്കെ പേരില്‍ കളിയാക്കലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്വതയില്ലാത്ത സമയത്ത് ചെറിയ ചെറിയ വൈകല്യങ്ങൾ ഉള്ളവരെ താനും കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തൻ്റെ ജീവിതസാഹചര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ചുറ്റുപാടുകളിൽ നിന്നും അടർത്തിയെടുത്ത കഥയാണ് തലവര എന്ന് സംവിധായകൻ വ്യക്തമാക്കി.

thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
തലവര (ETV Bharat)
തലവര എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ ആദ്യ ആശയം മനസ്സിലുടക്കിയപ്പോൾ പിന്തുണയായി എത്തിയത് കോ-റൈറ്റർ ആയ അപ്പു ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സ്പീരിയൻസും കൂടി ചേർന്നപ്പോൾ തിരക്കഥ പൂർണമായി. പക്ഷേ പുതിയ കാലത്ത് ഇതുപോലുള്ള ഇമോഷണൽ വിഷയങ്ങളും ഒരല്പം മോട്ടിവേഷനും ഒക്കെ കലർന്ന ഒരു സിനിമയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്കോപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ എൻ്റെ പാർട്ണർ ഈ സിനിമയുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ ഊർജം നൽകി. ജനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മോട്ടിവേഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്നായിരുന്നു അവരുടെ വാദം.എൻ്റെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളും സംവിധായകരുമായ ജിയോ ബേബി, എബ്രിഡ് ഷൈൻ എന്നിവരോട് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഒരു ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ഇവർ എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ എന്തായെടാ ആ വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉള്ള കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സിനിമയുടെ വർക്കുകൾ എന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു. കാലങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും അവർ ഈ സിനിമയുടെ ആശയം മറന്നില്ല. ഇതുപോലൊരു പിന്തുണ കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എന്തിന് രണ്ടാമതൊന്നു കൂടി ചിന്തിക്കണം.പാണ്ട എന്ന പേര്ഈ സിനിമയിൽ അർജുൻ അശോകൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ എല്ലാവരും പാണ്ട എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. പാണ്ട തിരക്കഥാ രചനയിൽ ഉണ്ടായ പേരാണ്. കുംഫു പാണ്ടാ എന്ന വിഖ്യാത സിനിമ തന്നെയാണ് അതിന് ആധാരം. ഒരേസമയവും ആ പേര് ക്യൂട്ടും ആണ് എന്നാൽ കഥാപാത്രത്തിന് നേരെയുള്ള പ്രയോഗം തെറ്റുമാണ്.
പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നസ്പുതിയകാലത്ത് എന്തും ഏതും സിനിമയെ സംബന്ധിച്ച് വിവാദം ആകുന്നു. ഈ സിനിമയിലെ അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ കളിയാക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ട്. വളരെ രൂക്ഷഭാഷയിൽ വരെ ചില കഥാപാത്രങ്ങൾ കളിയാക്കും. തിരക്കഥാ രചനയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭയന്നിരുന്നതും ഇത്തരം രംഗങ്ങൾ എഴുതുന്നതിലാണ്. ഒരുപാട് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെ പോസിറ്റീവായ രീതിയിൽ കളിയാക്കുന്ന ഡയലോഗുകൾ പരമാവധി എഴുതാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കളിയാക്കൽ ഉണ്ടാവുകയും വേണം എന്നാൽ അതിനെ കുറ്റം പറയാനും പാടില്ല.

പക്ഷേ അർജുൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രത്തെ ഏതു രീതിയിലും കളിയാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരല്പം റിസ്ക് ഉണ്ട്. ഇതൊരു സിനിമയാണ്. സിനിമയിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പലതരം സ്വഭാവമുള്ളവരാണ് എന്നൊക്കെ പ്രേക്ഷകർക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ കനലിൽ നിന്ന് വലിയൊരു അഗ്നിഗോളം ചിലപ്പോൾ സംഭവിക്കാം.

സിനിമയിലെ സുധീഷ് എന്ന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിഷ്ണുവിന് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥാപാത്രമാണ് അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഈ സിനിമയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കളിയാക്കുന്നതും. ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ തിരിച്ചടിച്ചാൽ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒരു പഞ്ഞവുമില്ല.

thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
അഖിൽ അനിൽകുമാർ (ETV Bharat)
പക്ഷേ വിഷ്ണുവിന് ഞാൻ ധൈര്യം നൽകി. ഈ സിനിമ കഥ പറഞ്ഞവസാനിക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കളിയാക്കലുകൾക്കും കൃത്യമായ മറുപടി പ്രേക്ഷകന് ഞാൻ നൽകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നൽകിയ ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ് വിഷ്ണു ആ കഥാപാത്രത്തെ മനോഹരമായി അവതരിപ്പിച്ചത്. സിനിമയുടെ തിരക്കഥ ഏകദേശം 50- 60 ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ എഴുതി. എല്ലാ വശങ്ങളും പലതവണ പരിശോധിച്ചാണ് ചിത്രീകരണത്തിന് ഇറങ്ങിപ്പുറപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആർക്കും ഒരു കാര്യത്തിലും പരാതി ഉണ്ടാകില്ല എന്നൊരു ആത്മവിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.50, 60 ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതിശയോക്തിയല്ല. ഏകദേശം രണ്ടര വർഷമാണ് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുമായി ഞാനും അപ്പുവും സഞ്ചരിച്ചത്. എൻ്റെ പക്കൽ 49 ഓളം ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. സിനിമയിലെ എല്ലാ കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും നല്ല ആഴം പ്രേക്ഷകന് തോന്നിയത് തിരക്കഥയിൽ ഇത്രയധികം പണിയെടുത്തത് കൊണ്ടുതന്നെ.കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പാണ്ട്സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണത്തിലുടനീളം അർജുന്‍ അശോകൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിനുള്ള വെള്ളപ്പാണ്ട് എന്ന അവസ്ഥ കൃത്യമായി പിന്തുടരുന്നത് വലിയൊരു ശ്രമം തന്നെയായിരുന്നു. മേക്കപ്പ് കലാകാരൻ രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു ധൈര്യം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു.
thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
തലവരയുടെ ചിത്രീകരണത്തില്‍നിന്ന് (ETV Bharat)
കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ പാടുകൾ ഒരിക്കലും ഓവർ ആകാൻ പാടില്ല എന്നൊരു തീരുമാനം ആദ്യമേ എടുത്തിരുന്നു. സിനിമയുടെ ക്ലൈമാക്സ് ആണ് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയത്. കാരണം ശരീരം മുഴുവൻ കാണിക്കുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട്. ഏകദേശം രണ്ടുദിവസം കൊണ്ടാണ് ആ ഭാഗം മുഴുവൻ ചിത്രീകരിച്ചുതീർത്തത്. അത്രയും സമയം ഈ പാടുകളുടെ തുടർച്ച പിടിക്കുക എന്നത് വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. സാധാരണ രീതിയിൽ കാണുന്ന പാടുകൾ ഫോട്ടോ എടുത്ത് മേക്കപ്പ് റൂമിലും കാരവാനിലും ഞങ്ങൾ ഒട്ടിച്ചിരുന്നു. അതു നോക്കിയാണ് പലപ്പോഴും കണ്ടിന്യുറ്റി മേക്കപ്പ് മാൻ പിന്തുടർന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാടുകൾ മാഞ്ഞു തുടങ്ങും. പക്ഷേ രംഗങ്ങൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യവും ഉണ്ടാകും. ഷൂട്ടിങ് തുടങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ കണ്ടിന്യുറ്റി വലിയ പ്രശ്നമല്ലാത്ത കാര്യമായി മാറുകയും ചെയ്തു. കാരണം ഞങ്ങളെല്ലാവരും അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ കണ്ടു കണ്ടു മനസ്സിൽ യൂസ്ഡ് ആയി. പാണ്ടിൻ്റെ പാടുകളുടെ തുടർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ പ്രത്യേകം ഈ സിനിമയിൽ ജോലി ചെയ്തു. പുറത്തുനിന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യേക പെയിൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചാണ് രഞ്ജിത്ത് അമ്പാടി ഈ കലാവിരുത് ചെയ്തെടുത്തത്. ആൽക്കഹോൾ ഉപയോഗിച്ച് മാത്രമേ ഇത് ശരീരത്തിൽ നിന്ന് പൂർണമായി മായ്ച്ചുകളയാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പക്ഷേ കുറച്ചു സമയം കഴിയുമ്പോൾ നിറം മങ്ങൽ സംഭവിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല ഒറിജിനൽ വെള്ളപ്പാണ്ട് പോലെ വിവിധ ലൈറ്റിങ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇതിൻ്റെ നിറം മാറുകയും ചെയ്യും. അകത്തെ ലൈറ്റിൽ കുറച്ച് മങ്ങിയ ഷേഡുകൾ ആയിരിക്കും. വെയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ ഇത് ചുവക്കും. ഒറിജിനൽ അവസ്ഥയും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ്..എല്ലാദിവസവും ഒരു മണിക്കൂറാണ് അർജുൻ മേക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ എടുത്തിരുന്നത്. മാത്രമല്ല കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ ഈ മേക്കപ്പ് ടച്ച് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുകയും വേണം. മണ്ണ്, പൊടി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ മേക്കപ്പിന് വില്ലനാണ്. ഇവ ബാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുഖത്തുനിന്ന് ഈ പാട് അപ്പാടെ ഇളകി പോരും.പാലക്കാടൻ സ്ലാങ്ങ്പാലക്കാടൻ ഭാഷ ഈ സിനിമയിൽ മനോഹരമായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രേക്ഷക പ്രതികരണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുള്ള പ്രധാന കാരണം ഞാൻ ഒരു പാലക്കാടുകാരൻ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ. ഞാൻ കണ്ടുവളർന്ന ചുറ്റുപാടും സംസ്കാരവും തന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. പാലക്കാടിൻ്റെ സിനിമാകൾച്ചർ ആണ് വിവിധ കാലഘട്ടങ്ങളെ സിനിമയിൽ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പല വർഷങ്ങളിലായി ഇറങ്ങിയ സിനിമ പോസ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ് കാലഘട്ടങ്ങൾ മാറുന്നത് വ്യക്തമാവുക. സിനിമ പോസ്റ്ററുകളിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമയുടെ ടൈംലൈൻ കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
തലവര (ETV Bharat)



പാലക്കാടിൻ്റെ സിനിമാകൾച്ചർ

റീ റിലീസുകൾ സാധാരണ മലയാളിക്ക് പുതിയ സംഭവമായിരിക്കും. ഛോട്ടാ മുംബൈയും ദേവദൂതനും ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥയും റീ റിലീസ് ചെയ്ത് കേരളത്തിൽ തരംഗം സൃഷ്ടിച്ചത് പാലക്കാട് ഒഴികെയുള്ള ജില്ലകൾക്കും പുതിയ തലമുറയിലെ മലയാളികൾക്കും വേറിട്ട അനുഭവമായിരുന്നു.. എന്നാൽ പാലക്കാടുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അത് അങ്ങനെയല്ല. വിജയ്‌യുടെയും രജനിയുടെയും മിക്ക സിനിമകളും മിക്ക കാലഘട്ടങ്ങളിലും പാലക്കാട് റീ റീലീസ് ചെയ്യും. പാലക്കാട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ സിനിമകളിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഗ്രാമ ഭംഗി മാത്രമാണ്. പാലക്കാടിൻ്റെ നഗരഭംഗി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ഒരുപക്ഷേ അന്യമാണ്. നഗരത്തിൻ്റെ ഊർജവും, തമിഴ് സംസ്കാരം കലർന്ന ജീവിതവും പാലക്കാടിനെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു തമിഴ് കഥാപാത്രത്തെ നായികയായി കൊണ്ടുവന്നത്.

ഈ സിനിമയിലെ നായികയെ കണ്ടെത്തുന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ലായിരുന്നു. തമിഴ് സംസാരിക്കുകയും എന്നാൽ മലയാളം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു നായിക ഞങ്ങൾക്ക് വേണമായിരുന്നു. കാരണം കഥാപാത്രം മലയാളത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നായികയ്ക്ക് മലയാളം മനസ്സിലാകണം. ഏകദേശം 400 പെൺകുട്ടികളെ ഞങ്ങൾ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു. പലരും കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി ഓക്കെയായിരുന്നു. പക്ഷേ അവർക്കൊന്നും മലയാളം അറിയില്ല എന്നത് വിലങ്ങ് തടിയായി.

അങ്ങനെയിരിക്കവെയാണ് രേവതി ഈ സിനിമയുടെ ഓഡിഷനുവേണ്ടി ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ അയക്കുന്നത്. രേവതി കൊല്ലം സ്വദേശിയാണ്, പക്ഷേ ചെന്നൈയിലാണ് സ്ഥിരതാമസം. തമിഴ് നന്നായി സംസാരിക്കും. മലയാളം അറിയുകയും ചെയ്യാം. മാത്രമല്ല ഓഡിഷനിലും രേവതി വളരെ രസകരമായയാണ് പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചത്. പിന്നെ മറ്റൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടി വന്നില്ല. നായികയെ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു നിരാശയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു വെളിച്ചമായി വന്ന ആളാണ് രേവതി.


നായിക സത്യത്തിൽ മലയാളിയായിരുന്നു

തലവര എന്ന ചിത്രത്തിൽ ആദ്യം ഒരു മലയാളി കഥാപാത്രത്തെ തന്നെയാണ് നായികയായി കൊണ്ടുവരണമെന്ന് കരുതിയത്. പക്ഷേ മലയാളഭാഷയുടെ കട്ടിയുള്ള രൂപ ഘടനയാണ് നായികയെ തമിഴ് കഥാപാത്രമാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം. പിന്നെ പാലക്കാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തമിഴ് മലയാളം വേർതിരിവും ഇല്ല. സിനിമ കണ്ടവർക്കറിയാം നായികയുടെ കഥാപാത്രം ഒരുപാട് ആഴമുള്ള ഡയലോഗുകൾ പറയുന്നുണ്ട്.. ഇതൊരുപക്ഷേ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നാടകം ഫീൽ ചെയ്യാം. തമിഴിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത്തരം ആഴമുള്ള വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് വളരെ നാച്ചുറലായി പ്രേക്ഷകനെ ഫീൽ ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. തമിഴ് ഭാഷ വളരെ സ്മൂത്താണ്. കടുകട്ടി വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള മോട്ടിവേഷണൽ ഡയലോഗുകൾ മലയാളത്തിൽ കേട്ടാൽ ചിലപ്പോൾ കല്ലു കടിച്ചേക്കാം. ഏതു ഹോളിലൂടെയും വളരെ സുഗമമായിമായി കടത്തിവിടാവുന്ന ഭാഷയാണ് തമിഴ്. തമിഴിൽ എത്ര കട്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേട്ടാലും അതിനൊരു ഒഴുക്ക് തോന്നും.

thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
അര്‍ജുന്‍ അശോകനോടൊപ്പം അഖിൽ അനിൽകുമാർ (ETV Bharat)
ഭാഷയുടെ പ്രശ്നം മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഓർഗാനിക്കായി ആ കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ചെയ്യും. പാലക്കാട് ബോർഡറിൽ ഒരാൾ തമിഴ് സംസാരിച്ചാൽ അതിനെ തെറ്റ് പറയാൻ ആകില്ല. മാത്രമല്ല ഈ സിനിമ കാണുന്ന തമിഴ് ജനതയ്ക്കും ചിത്രം കൂടുതൽ സ്വാധീനിക്കും.മേക്കപ്പിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പിടിക്കണം എന്നു പറയുന്നതുപോലെ പാലക്കാട് ഭാഷ കൃത്യമായി അഭിനേതാക്കൾ പറയണം എന്നുള്ളതും ഒരു വലിയ ടാസ്ക് തന്നെയായിരുന്നു. പക്ഷേ മിക്ക അഭിനേതാക്കളും അത് സ്വയം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയെടുത്തു. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിന് ദിവസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് അർജുൻ പാലക്കാടേക്ക് താമസം മാറ്റി. അവിടെയുള്ള ആളുകളുമായി ഇടപെട്ടാണ് നാച്ചുറലായി പാലക്കാട് ഭാഷ സംസാരിക്കുന്ന രീതി അദ്ദേഹം സ്വായത്തമാക്കിയത്.അർജുൻ്റെ കരിയർ ബെസ്റ്റ്ഞാൻ മൂന്ന് സിനിമകൾ പൂർത്തിയാക്കി. ചലച്ചിത്ര മേഖലയിലെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്ത് അർജുൻ അശോകൻ ആണ്. ഒരു കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടി എത്ര വേണമെങ്കിലും ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അർജുൻ റെഡിയാണ്. ഓരോ ഷോട്ട് കഴിയുമ്പോഴും അദ്ദേഹം കഥാപാത്രത്തെ മെച്ചപ്പെടുത്തി കൊണ്ടേയിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അതെല്ലാം കിറു കൃത്യമായിരുന്നു. ഓരോ ഷോട്ടിലും നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൽനിന്ന് പുതുമ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി നൂറ് ശതമാനവും വർക്ക് ചെയ്തു. അതിൻ്റെ പരിണിതഫലമാണ് പ്രേക്ഷകർ ഈ പറയുന്ന കരിയർ ബെസ്റ്റ്. പച്ച മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മണ്ണ് പറ്റി പണിയെടുത്ത മനുഷ്യൻ. സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം തുടങ്ങിയ ഒരു പത്ത് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന് അർജുന് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയിരുന്നു. പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പോലും നൽകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ചില രംഗങ്ങൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചർച്ച ചെയ്യാതെയാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്.
thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
തലവര (ETV Bharat)
എൻ്റെ സിനിമ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടംസിനിമയിൽ അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു പാലത്തിനു താഴെയിരുന്ന് തൻ്റെ കൈ തറയിൽ ഉരയ്ക്കുന്ന ഒരു രംഗം ഉണ്ട്. സിനിമ കണ്ടവർക്ക് ആ രംഗത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാകും. ചിത്രീകരണം തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് ഈ രംഗം ഞങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു. ആ കഥാപാത്രം അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ആ ഒരു ഇമോഷണൽ വശം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും പിടിച്ചുലച്ചു. വെള്ളപ്പാണ്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ തകർന്നുപോയാൽ എങ്ങനെയാകും എന്നതിൻ്റെ നേർചിത്രമായിരുന്നു ആ ചർച്ച. അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അമ്മ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയം കൂടി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും അറിയാതെ കരഞ്ഞു പോയി. പരസ്പരം നോക്കി ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം കരഞ്ഞു.
thalavara, akhil anilkumar, Arjun Ashokan
തലവര (ETV Bharat)
ആ ഇമോഷണൽ അവസ്ഥയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് തുടരാൻ ആകില്ല. കാരണം സീൻ എടുക്കണം ലൈറ്റ് പ്രശ്നമാകും. ഷോട്ട് എടുത്തു തുടങ്ങി. ആകെ തകർന്ന അർജുൻ്റെ കഥാപാത്രം തൻ്റെ കൈകൾ തറയിലിട്ട് ഉരയ്ക്കുന്നു. പക്ഷേ അർജുൻ തൻ്റെ കൈകൾ തറയിലിട്ട് ഉരച്ചത് ഒറിജിനൽ ആയിട്ടായിരുന്നു. കൈകൾ പൊട്ടി ചോര വന്നു. നിർഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ ആ രംഗം കൃത്യമായി ക്യാമറയിൽ ഒപ്പാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചില്ല. എൻ്റെ സിനിമ കരിയറിലെ ഏറ്റവും വലിയ നഷ്ടങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആ രംഗം. അതിന് എത്ര വലിയ സിനിമകൾ ഭാവിയിൽ ചെയ്താലും ഈ ഒരു നഷ്ടം നഷ്ടമായി തുടരും. വൈഡ് ഷോട്ടിൽ കൈയുരക്കുന്നത് വ്യക്തമാണ്. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് കൃത്യമായി ഞങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ സാധിച്ചില്ല. അതില്ലെങ്കിലും കഥ പറയാം. പക്ഷേ ഒരു നടൻ സ്വയം മറന്ന് കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ അത് ക്യാമറയിൽ പകർത്താൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ തെറ്റ് തന്നെയാണ്. ഷോട്ട് എടുക്കാൻ ഒരിക്കലും മറന്നതല്ല. ശക്തമായ മഴയും പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയും കാരണം പിന്നീട് ചിത്രീകരണം തുടരാൻ സാധിച്ചില്ല. അർജുൻ പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ, ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈയിൽ ആ മുറിവിൻ്റെ പാടുകൾ വ്യക്തമാണ്.

