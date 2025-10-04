ചിരിക്കൊപ്പം ചിന്തയും; ബിപിഎൽ ബഡ്ജറ്റിൽ സൂപ്പർ ഹിറ്റായി 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ'
നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ' എന്ന വെബ് സീരീസിന് ആശയം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അഭിലാഷ് കൊട്ടാരക്കര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി
ടെലിവിഷൻ കോമഡി രംഗത്തെ പ്രിയതാരം അഭിലാഷ് കൊട്ടാരക്കര കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമായെത്തുന്ന പുതിയ വെബ് സീരീസായ 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ' യൂട്യൂബിൽ തരംഗമാവുകയാണ്. നാല് അധ്യായങ്ങൾ മാത്രം പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ സീരീസ് ഇതിനോടകം ലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെ നേടി കഴിഞ്ഞു. 'അളിയൻസ്' എന്ന ജനപ്രിയ പരമ്പരയിലൂടെ അഭിലാഷിന് ലഭിച്ച വലിയ പ്രേക്ഷക പിന്തുണയാണ് ഈ പുതിയ സംരംഭത്തിനും കരുത്താകുന്നത്.
തിരക്കഥാകൃത്തും നായകനും ഒരാൾ
'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ' എന്ന വെബ് സീരീസിൻ്റെ തിരക്കഥ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നതും കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നതും അഭിലാഷ് കൊട്ടാരക്കര തന്നെയാണ്. ചിരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ വളരെ രസകരമായി ഒരു സാധാരണ ഭാര്യ-ഭർതൃ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥയാണ് സീരീസ് പറയുന്നത്. നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സാധാരണ വിഷയങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടാണ് 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ' എന്ന വെബ് സീരീസിന് ആശയം രൂപപ്പെട്ടതെന്ന് അഭിലാഷ് കൊട്ടാരക്കര ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി.
'അളിയൻസ്' കൂട്ടുകെട്ട് വെബ് ലോകത്തും
പ്രേക്ഷകർക്ക് സുപരിചിതരായ 'അളിയൻസ്' താരങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടാണ് 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ'യുടെ പ്രധാന ആകർഷണം. പരമ്പരയിലെ പ്രധാന നടിമാരിലൊരാളായ ആർച്ച അനീഷാണ് ഇതിൽ അഭിലാഷിൻ്റെ നായികയായി എത്തുന്നത്. കൂടാതെ, നിരവധി വെബ് സീരീസുകൾ സംവിധാനം ചെയ്ത് ശ്രദ്ധേയനായ, നിലവിൽ 'അളിയൻസിൻ്റെ' അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറുമായ ആഷിക് ഷാജഹാനാണ് സംവിധായകൻ.
'അളിയൻസ്' പരമ്പരയിൽ അഭിനയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കെ തന്നെ പരമ്പരയുടെ സഹ സംവിധായകനായ ആഷിക്കിനോടൊപ്പം അഭിലാഷ് വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച് തുടങ്ങുകയായിരുന്നു.
കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ മികച്ച ക്വാളിറ്റി
അഭിലാഷിൻ്റെ വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബിപിഎൽകാരൻ്റെ വെബ് സീരീസ് ആണ്. അതായത്, ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്നർഥം. കൊട്ടാരക്കരയിലെ അഭിലാഷിന്റെ വീട്ടിലാണ് സീരീസിന്റെ ഷൂട്ടിങ് നടക്കുന്നത്.
ബഡ്ജറ്റ് കുറവാണെങ്കിലും പറയുന്ന കഥയുടെ ഗുണനിലവാരത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യാറില്ല എന്ന് ആഷിക്കും അഭിലാഷും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു. ഗുണമേന്മയുള്ള തമാശ കണ്ടൻ്റുകൾ പ്രേക്ഷകർക്ക് നൽകി വരുന്നുണ്ടെന്നും, 'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ'യും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ചർച്ചയാകുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് ഈ സംരംഭത്തിന് പിന്നിലെന്നും സംവിധായകൻ ആഷിക് ഷാജഹാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ടൈറ്റിലിന് പിന്നിലെ രാഷ്ട്രീയം
'തടിയൻ്റെ ഭാര്യ' എന്ന പേര് പുതിയ കാലത്ത് പ്രശ്നമുണ്ടാക്കില്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിനും അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് കൃത്യമായ മറുപടിയുണ്ട്. ഒരല്പം ഭാരക്കൂടുതലുള്ള ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ 'തടിയാ' എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലല്ലോ എന്നാണ് തിരക്കഥാകൃത്തുകൂടിയായ അഭിലാഷ് കൊട്ടാരക്കരയുടെ പ്രതികരണം.
സദുദ്ദേശപരമായി ഒരു വ്യക്തിയെ 'തടിയാ' എന്ന് വിളിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ലെന്നും, വെബ് സീരീസ് കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ പൂർണമായും പൊളിറ്റിക്കൽ ശരിയാണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്നും അണിയറ പ്രവർത്തകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
യൂട്യൂബ് വരുമാനം; വെല്ലുവിളികൾ
വളരെ വിജയകരമായി പോകുന്ന ഒരു ടെലിവിഷൻ പരമ്പരയുടെ ഭാഗമായിരിക്കെ തന്നെ പുതിയൊരു വെബ് സീരീസിലേക്ക് തിരിയാനുണ്ടായ കാരണവും സംവിധായകൻ ആഷിക് വ്യക്തമാക്കി. എങ്കിലും യൂട്യൂബ് വരുമാനത്തെ മാത്രം വിശ്വസിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു വെബ് സീരീസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന യാഥാർഥ്യവും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ലക്ഷക്കണക്കിന് കാഴ്ചക്കാരെ ലഭിച്ചാലും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം പലപ്പോഴും ഒരു എപ്പിസോഡിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷന് പോലും തികയില്ല. അതിനാൽ സമാന്തരമായി വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയാൽ മാത്രമേ സ്വതന്ത്രമായി വെബ് സീരീസുകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
