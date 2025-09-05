സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം വരുന്നു; ഓണത്തിന് തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ സര്പ്രൈസ് - TARUN MOORTHY UNVEILS ONAM TREAT
ഓപ്പറേഷന് ജാവയുടേതോ തുടരും എന്ന സിനിമയുടെതോ? തിരുവോണ സമ്മാനവുമായി സംവിധായകന്
Published : September 5, 2025 at 4:30 PM IST
തിരുവോണ ദിനത്തില് സര്പ്രൈസ് ഒരുക്കി സംവിധായകന് തരുണ് മൂര്ത്തി. തന്റെ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്നാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ വെളിപ്പെടുത്തിയത്. എന്നാല് ഏത് സിനിമയുടെ രണ്ടാംഭാഗത്തിന്റെ പണിപ്പുരയിലാണെന്ന് സംവിധായകന് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഓണാശംസകള് നേര്ന്നുകൊണ്ട് പങ്കുവച്ച കുറിപ്പിലാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിന്റെ കഥ എഴുതിത്തുടങ്ങിയെന്നാണ് തരുണ് മൂര്ത്തി കുറിച്ചത്.
തരുണ് മൂര്ത്തിയുടെ കുറിപ്പിന്റെ പൂര്ണ രൂപം
"ഓണാശംസകൾ... ഈ ഓണം എനിക്ക് വളരെ പ്രത്യേകതയുള്ളതാണ്. ഒരു കലാകാരൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു ചലച്ചിത്രകാരൻ എന്ന നിലയിലും ഒരു മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിലും കലയുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ ഓരോ നിമിഷവും ഞാൻ വിലമതിക്കുന്നു. എന്റെ ഒരു പ്രോജക്ടിന്റെ തുടർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ഗൗരവമായ ചർച്ചകളിലാണ് ഇപ്പോൾ. ചില കൂടിക്കാഴ്ചകളും യഥാർത്ഥ ജീവിത സംഭവങ്ങളും ആ സിനിമ തിരികെ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നെ പ്രചോദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനമല്ല. പക്ഷേ ചില തരത്തിൽ ഇത് ഔദ്യോഗികമായി തോന്നുന്നു.
ഞാൻ പൂർണ്ണമായും ശൂന്യനായിരുന്ന, ഒരു ഓണക്കാലത്താണ് ആദ്യം ഒരു വാതിൽ എന്റെ മുന്നിൽ തുറന്നത്. ഈ ഓണക്കാലത്ത്, ആ സിഗ്നൽ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അതെ, ഞാൻ വീണ്ടും എഴുതാൻ തുടങ്ങി. ഇത്തവണ, എന്റെ ഒരു സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണ്. കൂടുതൽ അപ്ഡേറ്റുകൾ ഞാൻ ഉടൻ അറിയിക്കും. എപ്പോഴും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കുക", തരുണ് മൂര്ത്തി കുറിച്ചു.
നിരവധി ആരാധകരാണ് പോസ്റ്റിന് താഴെ ലൈക്കും കമന്റുമായി എത്തുന്നത്. ഓപ്പറേഷന് ജാവയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണോ തുടരും സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗമാണോ എന്നാണ് ആരാധകര് ചോദിക്കുന്നത്. അതേസമയം ഈ രണ്ട് സിനിമയ്ക്കും രണ്ടാംഭാഗം വേണമെന്നും ആരാധകര് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഓപ്പറേഷന് ജാവയ്ക്കായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്നും ആരാധകര് പറയുന്നുണ്ട്.
മോഹന്ലാലിനെ നായകനാക്കി തരുണ് മൂര്ത്തി സംവിധാനം ചെയ്ത തുടരും എന്ന സിനിമയ്ക്ക് മികച്ച പ്രേക്ഷക പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. വലിയ താരനിരകളൊന്നുമില്ലാതെ തരുണ്മൂര്ത്തി ഒരുക്കിയ രണ്ടാമത്തെ സിനിമയായിരുന്നു സൗദി വെള്ളക്ക. കാഴ്ചക്കാരിലും നിരൂപകരിലും സൗദി വെള്ളക്ക മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് നേടിയത്. ഇന്ത്യന് പനോരമയിലും ഒട്ടേറെ ചലച്ചിത്ര മേളകളിലും ഈ ചിത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. സൗദി വെള്ളക്കയ്ക്ക് ദേശീയ പുരസ്കാരവും കേരള സംസ്ഥ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ലഭിച്ചു.
