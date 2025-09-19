ETV Bharat / entertainment

"എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുകയാണോ എന്ന് കമല്‍ഹാസന്‍, മോശം ശീലങ്ങള്‍ ആരോഗ്യം നശിപ്പിച്ചത് കാണുമ്പോള്‍ വേദനയെന്ന് കാര്‍ത്തി"; തമിഴ് ഹാസ്യതാരം റോബോ ശങ്കര്‍ അന്തരിച്ചു

തമിഴ് ഹാസ്യതാരം റോബോ ശങ്കര്‍ വിടവാങ്ങി. സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍വെച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച് ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. ധനുഷ് നായകനായ 'മാരി', വിശാലിൻ്റെ 'ഇരുമ്പു തിരൈ' തുടങ്ങി സിനിമകളിലൂടെ ശ്രദ്ധേയന്‍.

ROBO SHANKAR DEATH TAMIL ACTOR റോബോ ശങ്കര്‍
Robo Shankar (Social Media)
തമിഴ് ഹാസ്യതാരം റോബോ ശങ്കര്‍ (46) അന്തരിച്ചു. ചെന്നൈയിലെ ജെം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലിരിക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 8.30 ഓടെയായിരുന്നു അന്ത്യം. സിനിമയുടെ സെറ്റില്‍വെച്ച് കുഴഞ്ഞുവീണതിനെ തുടര്‍ന്ന് ആശുപത്രിയിലെ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും ആരോഗ്യനില വഷളാവുകയും മരണമടയുകയുമായിരുന്നു.

കടുത്ത രക്തസ്രാവവും ഒന്നിലധികം അവയവങ്ങള്‍ പ്രവർത്തനരഹിതമായതുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നില വഷളാകാന്‍ കാരണമായത്. മഞ്ഞപ്പിത്തത്തിന് ദീർഘകാലമായി ചികിത്സയിലിരുന്ന അദ്ദേഹം ജനശ്രദ്ധയില്‍ നിന്നും വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. ആരോഗ്യസ്ഥിതിയെ തുടര്‍ന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ശരീര ഭാരവും ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞിരുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്.

ധനുഷ് നായകനായ 'മാരി', വിശാലിൻ്റെ 'ഇരുമ്പു തിരൈ', വിഷ്‌ണു വിശാലിൻ്റെ 'വെള്ളൈനു വന്തുട്ട വെള്ളൈക്കാരൻ' എന്നീ ചിത്രങ്ങളിലെ പ്രകടനത്തിലൂടെയാണ് ശങ്കർ പ്രേക്ഷകശ്രദ്ധ നേടുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹാസ്യ സമയവും അതുല്യമായ ശരീരഭാഷയും 'ഇദർക്കുതാനെ ആസൈപട്ടൈ ബാലകുമാരാ', 'വായ് മൂടി പേസവും' തുടങ്ങി ചിത്രങ്ങളിലെ അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കോമഡിയും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

ഭാര്യ പ്രിയങ്കയെയും മകള്‍ ഇന്ദ്രജയെയും തനിച്ചാക്കിയാണ് റോബോ ശങ്കറുടെ യാത്ര. ശങ്കറുടെ വിയോഗത്തില്‍ നിരവധി പേരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തിയത്. റോബോ ശങ്കറുടെ നിര്യാണത്തില്‍ തമിഴ് സിനിമ മേഖല ഒന്നടങ്കം ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചു. കമല്‍ഹാസനും അദ്ദേഹത്തിന് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി. ഒരു തമിഴ് കവിതയിലൂടെയാണ് കമല്‍ഹാസന്‍ ശങ്കറിന് ആദരാഞ്ജലികള്‍ അര്‍പ്പിച്ചത്.

കവിതയില്‍ ശങ്കറിനെ തന്‍റെ ഇളയ സഹോദരന്‍ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. "റോബോ ശങ്കർ, റോബോ എന്നത് ഒരു വിളിപ്പേര് മാത്രമാണ്. എൻ്റെ നിഘണ്ടുവിൽ നീ ഒരു മനുഷ്യനാണ്. നീ എന്‍റെ ഇളയ സഹോദരന്‍ ആണ്. നീ എന്നെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോകുക ആണോ? നിന്‍റെ ജോലി കഴിഞ്ഞ് നീ മടങ്ങി. എന്‍റെ ജോലി ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്"- കമൽ ഹാസൻ എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

നടന്‍ കാര്‍ത്തിയും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗത്തില്‍ ദു:ഖം രേഖപ്പെടുത്തി രംഗത്തെത്തി. ഒരു മികച്ച പ്രതിഭ വളരെ പെട്ടെന്ന് യാത്രയായെന്നാണ് കാര്‍ത്തിയുടെ പ്രതികരണം. "മോശം ശീലങ്ങള്‍ ആരോഗ്യത്തെ എത്രത്തോളം നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കാണുമ്പോൾ വേദന തോന്നുന്നു. ഒരു മികച്ച പ്രതിഭ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോയി. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിനും ആരാധകർക്കും എന്‍റെ അഗാധമായ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു", കാര്‍ത്തി എക്‌സില്‍ കുറിച്ചു.

റോബോ ശങ്കര്‍ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ പോയെന്നാണ് സംവിധായകന്‍ വെങ്കട്ട് പ്രഭു എക്‌സില്‍ കുറിച്ചത്. ശങ്കറുടെ കഠിനാധ്വാനത്തെയും നർമ്മത്തെയും നടി രാധിക ശരത്കുമാറും അനുസ്‌മരിച്ചു. "അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വിയോഗം വലിയൊരു നഷ്‌ടമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ കുടുംബത്തിനും സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ശക്‌തി പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു," രാധിക ശരത്കുമാര്‍ കുറിച്ചു.

