"ലൈവില്‍ അസംബന്ധം വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ വിളിച്ച ആ ന്യൂസ് ചാനലിലെ വ്യക്‌തിക്ക് വലിയ അഭിനന്ദനം"; പ്രതികരിച്ച് മാധവ് സുരേഷ് - MADHAV SURESH REACTS

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിനോദ് കൃഷ്‌ണയുമായി ഉണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് മാധവ് സുരേഷ്. വിനോദ് കൃഷ്‌ണയുടെ വാഹനം മാധവ് സുരേഷ് തടഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. വസ്‌തുതാ പരിശോധന ഇല്ലാതെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തുന്നതെന്ന് മാധവ്

MADHAV SURESH VINOD KRISHNA MALAYALAM MOVIE NEWS മാധവ് സുരേഷ്
Madhav Suresh (Video screenshot)
By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 22, 2025 at 11:33 AM IST

2 Min Read

കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിനോദ് കൃഷ്‌ണയുമായി ഉണ്ടായ സംഭവത്തില്‍ പ്രതികരിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മകന്‍ മാധവ് സുരേഷ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്‌തമംഗലത്തെ കെപിസിസി ഓഫീസിനടുത്ത് വെച്ച് വിനോദ് കൃഷ്‌ണയുടെ വാഹനം മാധവ് സുരേഷ് തടഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. ഇപ്പോഴിതാ വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ് മാധവ് സുരേഷ്.

സത്യത്തില്‍ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് അറിയാതെ സംഭവിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളാണ് പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് മാധവ് സുരേഷ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു. വസ്‌തുതാ പരിശോധന ഇല്ലാതെയാണ് കാര്യങ്ങള്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നില്‍ എത്തുന്നതെന്നും മാധവ് ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയില്‍ കുറിച്ചു.

സത്യം അറിയാതെ വാര്‍ത്ത കൊടുത്ത മാധ്യമങ്ങളെ പരിഹസിക്കാനും മാധവ് മറന്നില്ല. ലൈവ് ടിവിയിൽ അസംബന്ധം പറഞ്ഞ ശേഷം തന്‍റെ പ്രതികരണം അറിയാൻ തന്നെ വിളിച്ച പ്രമുഖ ന്യൂസ് ചാനലിലെ വ്യക്‌തിയ്‌ക്ക് ഇതിലും വലിയ അഭിനന്ദനമെന്നും മാധവ് കുറിച്ചു. മാധ്യമത്തിന്‍റെ പേര് വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു മാധവിന്‍റെ പ്രതികരണം.

MADHAV SURESH VINOD KRISHNA MALAYALAM MOVIE NEWS മാധവ് സുരേഷ്
Madhav Suresh Instagram story (Instagram story screenshot)

"യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിച്ചതിന്‍റെ പകുതി കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടാതിരിക്കുകയും സംഭവിക്കാത്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയപ്പെടുകയും ചെയ്‌ത ഒരു സംഭവത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ് ഞാൻ എന്ന് തോന്നുന്നു. ഒരു വസ്‌തുതാ പരിശോധനയും കൂടാതെ ഇതെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് മുന്നില്‍ എത്തുന്നു.

മാധ്യമങ്ങൾ നന്നായി ചെയ്‌തു.. ലൈവ് ടിവിയിൽ അസംബന്ധം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്‍റെ പ്രതികരണം അറിയാൻ എന്നെ വിളിച്ച (പ്രമുഖ) ന്യൂസ് ചാനലിലെ ന്യൂസിലെ വ്യക്‌തക്ക് ഇതിലും വലിയ ഒരു അഭിനന്ദനം", മാധവ് സുരേഷ് ഇന്‍സ്‌റ്റഗ്രാം സ്‌റ്റോറിയില്‍ കുറിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശാസ്‌തമംഗലത്തെ കെപിസിസി ഓഫീസിനടുത്ത് വെച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് വിനോദ് കൃഷ്‌ണയുടെ വാഹനം, മാധവ് സുരേഷ് തടഞ്ഞു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്‍റെ വാഹനം തടയുക മാത്രമല്ല, മാധവ് അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ വാഹനത്തിന്‍റെ ബോണറ്റില്‍ അടിക്കുകയും ചെയ്‌തു എന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത. ഇതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഏതാനും മാധ്യമങ്ങള്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി 11 മണിക്കായിരുന്നു സംഭവം. ഇതോടെ റോഡില്‍ വലിയ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടാവുകയും തുടര്‍ന്ന് മാധവ് സുരേഷിനെ പൊലീസ് കസ്‌റ്റഡിയില്‍ എടുത്ത് വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്‌തു എന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മാധവ് സുരേഷനെ മ്യൂസിയം പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തിച്ച് ബ്രെത്ത് അനലൈസര്‍ വെച്ച് പരിശോധന നടത്തിയതായും മദ്യപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാല്‍ പറഞ്ഞ് വിടുകയുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു വാര്‍ത്ത.

