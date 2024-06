ETV Bharat / entertainment

നിഗൂഢമായ പലതും ഒളിപ്പിച്ച പോലെ, ഇരുട്ടില്‍ നിന്ന് വെളിച്ചത്തിലേക്ക്‌ മറനീക്കി പുറത്തെത്തി 'വരാഹം'; സുരേഷ് ഗോപി ചിത്രത്തിന്‍റെ ഫസ്റ്റ് ലുക്ക്‌ പോസ്റ്റർ പുറത്ത്‌ - VARAHAM MOVIE FIRST LOOK POSTER

FIRST LOOK POSTER OF VARAHAM ( ETV Bharat )