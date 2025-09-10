ETV Bharat / entertainment

അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്ക് പിന്നിലെ പൊല്ലാപ്പുമായി സുധിപുരാണം

സിനിമാ മോഹിയായ സുധീഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം

sudhi puranam
സുധി പുരാണം (ETV Bharat)
സിനിമ സംഘടനയായ ഫെഡറേഷൻ ഓഫ് ഗ്ലോബൽ ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് (FGFM) തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റ് നിർമിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ ചിത്രമായ 'സുധിപുരാണം' അന്ധവിശ്വാസങ്ങൾക്കെതിരായ ഒരു നർമരസമുള്ള പ്രതിരോധമായി പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നു. സിനിമാ മോഹിയായ സുധീഷ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അരങ്ങേറുന്ന രസകരമായ സംഭവങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ പ്രധാന പ്രമേയം.

ചിത്രത്തിൽ അഭിഷേക് ശ്രീകുമാറാണ് സുധീഷ് എന്ന കേന്ദ്രകഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. വരദയാണ് നായികയായി എത്തുന്നത്. തമാശയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം സാമൂഹിക വിപത്തുകൾക്കെതിരെ ശക്തമായൊരു സന്ദേശവും നൽകുന്നുണ്ട്.

'അമാനുട' എന്ന തമിഴ് ഫൗണ്ട് ഫൂട്ടേജ് ചിത്രത്തിൻ്റെ സംവിധായകൻ കൂടിയായ എസ് എസ് ജിഷ്ണു ദേവാണ് 'സുധി പുരാണം' എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. സംവിധായകനാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ എഡിറ്റിങ്ങും നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഷീല സൈലൻ, അനിൽ, അനിത എസ് എസ്, സ്‌റ്റീഫൻ, വസന്തകുമാരി, ബാബു ശാന്തിവിള, രമേശ് ആറ്റുകാൽ തുടങ്ങിയവരും ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്നു.

ഈ സിനിമയുടെ ടൈറ്റിൽ സോങ്ങിൻ്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരവും പരിസരപ്രദേശങ്ങളുമാണ് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലൊക്കേഷനുകൾ. 'റോട്ടൻ സൊസൈറ്റി' ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അന്താരാഷ്ട്ര പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ എസ് എസ് ജിഷ്ണു ദേവിൻ്റെ മുൻ ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, വാണിജ്യപരമായ ഘടകങ്ങൾ കൃത്യമായി സമന്വയിപ്പിച്ചാണ് 'സുധി പുരാണം' ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

സമീപകാലത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തരംഗമായി മാറിയ 'ലവ് യൂ ബേബി' എന്ന മ്യൂസിക്കൽ ആൽബം സംവിധാനം ചെയ്തതും എസ് എസ് ജിഷ്ണു ദേവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയ സംവിധായകൻ്റെ ഈ പുതിയ ചിത്രം ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശ്രദ്ധേയമാകും എന്ന് അണിയറപ്രവർത്തകർ പ്രത്യാശിക്കുന്നു.

ബാനർ, നിർമാണം - എഫ് ജി എഫ് എം, രചന, എഡിറ്റിങ്, സംവിധാനം -എസ് എസ് ജിഷ്ണുദേവ്, ഛായാഗ്രഹണം - ദിപിൻ എ വി, ഗാനരചന - സുരേഷ് വിട്ടിയറം, സംഗീതം - ശ്രീനാഥ് എസ് വിജയ്, ആലാപനം - അശോക് കുമാർ ടി കെ, അജീഷ് നോയൽ, സ്റ്റുഡിയോ- ബ്രോഡ് ലാൻ്റ് അറ്റ്മോസ്, എസ് കെ സ്റ്റുഡിയോസ് പൂവ്വച്ചൽ, മിക്സ് ആൻ്റ് മാസ്റ്ററിങ് -എബിൻ എസ് വിൻസൻ്റ്, പബ്ളിസിറ്റി ഡിസൈൻ- പ്രജിൻ ഡിസൈൻസ്, പിആർഒ - അജയ് തുണ്ടത്തിൽ.

