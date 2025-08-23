സുദേവ് നായരെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രമാക്കി ഷാൻ തുളസീധരൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ക്രൈം വെബ് സീരീസ് 'കമ്മട്ടം' ട്രെയിലർ പുറത്തിറങ്ങി. നടന് ടൊവിനോ തോമസ് ആണ് സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെ ട്രെയിലര് റിലീസ് ചെയ്തത്.
കേരളത്തിലുണ്ടായ ഒരു വിവാദ സംഭവത്തെ ആധാരമാക്കി സീ5 അവതരിപ്പിക്കുന്ന മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഒറിജിനൽ ക്രൈം ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസാണ് 'കമ്മട്ടം'. സെപ്റ്റംബർ അഞ്ച് മുതൽ സീ5ല് 'കമ്മട്ടം' സ്ട്രീമിംഗ് ആരംഭിക്കും. ആറ് എപ്പിസോഡുകളാണ് സീരീസിനുള്ളത്.
ഒരു നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതക പരമ്പരയുടെ കഥയാണ് 'കമ്മട്ടം' പറയുന്നത്. പ്ലാന്റർ സാമുവൽ ഉമ്മൻ എന്ന കഥാപാത്രം ഒരു വാഹനാപകടത്തിൽ മരിക്കുകയും, ആ മരണം ഒരു കൊലപാതകമാണെന്ന് പൊലീസ് കണ്ടെത്തുകയും, അതിനെ ചുറ്റിപറ്റിയുള്ള അനേഷണവുമാണ് 'കമ്മട്ടം'.
ഒട്ടേറെ ത്രസിപ്പിക്കുന്ന സംഭവവികാസങ്ങളുമായാണ് കമ്മട്ടം പ്രേക്ഷകര്ക്ക് മുന്നിലെത്തുന്നത്. യഥാര്ത്ഥ സംഭവത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മലയാളത്തില് ആദ്യമായാണ് ഒരു വെബ് സീരീസുമായി സീ5 പ്രേക്ഷകർക്ക് മുമ്പിലെത്തുന്നത്.
ദേശീയ പുരസ്കാര ജേതാവ് സുദേവ് നായർ ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വേഷത്തിലാണ് സീരീസില് എത്തുന്നത്. അജയ് വാസുദേവ്, ജിയോ ബേബി, ജിൻസ്, അരുണ് സോള്, അഖിൽ കവലയൂർ, ശ്രീരേഖ എന്നിവരും സീരീസില് ശക്തമായ വേഷങ്ങളില് എത്തുന്നുണ്ട്.
23 ഫീറ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ ബാനറിലാണ് സീരീസ് പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തുന്നത്. കേരളത്തില് വാര്ത്താതലക്കെട്ടുകളില് നിറഞ്ഞുനിന്ന സംഭവങ്ങളെ ഒരു സിനിമാറ്റിക് രീതിയില് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് 'കമ്മട്ടം'.
സീ5 ആദ്യമായി ഒരുക്കുന്ന ഒരു മലയാളം സീരീസിന്റെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ സന്തോഷവും അഭിമാനവും ഉണ്ടെന്നാണ് 'കമ്മട്ട'ത്തെ കുറിച്ച് സുദേവിന്റെ പ്രതികരണം. 'കമ്മട്ടം' പ്രേക്ഷകർക്ക് മികച്ച ഒരു ത്രില്ലിംഗ് ഇമോഷണൽ ഫീൽ സമ്മാനിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണെന്ന് സംവിധായകൻ ഷാനും പ്രതികരിച്ചു.
"കമ്മട്ടം എന്ന സീരീസ് ലളിതമായൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നും വന്ന പ്ലോട്ട് ആണ്. അത് ഇത്രയും മനോഹരമാക്കിയത് അതിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഓരോ വ്യക്തികളും, ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റുമാണ്. ആഗോള തലത്തിൽ മികച്ച ഒടിടി പ്ലേറ്റ്ഫോമായ സീ5ല് വെബ് സീരീസ് റിലീസ് ആകുന്നതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്", ഷാൻ പറഞ്ഞു.
സീ5 മാർക്കറ്റിംഗ് സൗത്ത് വിഭാഗം സീനിയർ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ബിസിനസ് ഹെഡ് ലോയിഡ് സി സേവ്യരും വെബ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചു. മലയാളത്തിന്റെ ആദ്യ ക്രൈം ത്രില്ലർ വെബ് സീരീസ് 'കമ്മട്ടം' ആഗോള പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു എന്ന് ലോയിഡ് സി സേവ്യരും പറഞ്ഞു.
