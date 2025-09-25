'അഭിമാന നിമിഷം, 35 വർഷം അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പമുണ്ടാകാന് സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷവതി'; സുചിത്ര മോഹന്ലാല്
ചേട്ടൻ എന്നും ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞതും ഓർക്കാറില്ല, വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല- മോഹന്ലാലിനെ കുറിച്ച് സുചിത്ര.
Published : September 25, 2025 at 8:26 PM IST
മോഹൻലാലിന് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കേ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതിൽ സന്തോഷവും അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് ഭാര്യ സുചിത്ര മോഹൻലാൽ. ഇതൊരു മറക്കാനാവാത്ത നിമിഷമാണെന്ന് അവര് പ്രതികരിച്ചു. തന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല കേരളം മുഴുവൻ ഈ നേട്ടം ആഘോഷമാക്കുകയാണെന്നും സുചിത്ര മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു.
കേരളത്തിന് വിലമതിക്കാനാവാത്ത അഭിമാന നിമിഷമാണിതെന്നും സുചിത്ര കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. മോഹൻലാലിനൊപ്പം ഡല്ഹിയിലെ വിഞ്ജാന് ഭവനിലെത്തിയപ്പോഴുണ്ടായ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചും സുചിത്ര സംസാരിച്ചു.
മോഹന്ലാല് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കയ്യില് നിന്ന് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത് വലിയ സന്തോഷം നിറഞ്ഞ മുഹൂര്ത്തമായിരുന്നു. എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് കയ്യടിച്ചപ്പോള് താനും എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് അതു പോലെ ചെയ്തു. തീര്ച്ചയായും ദൈവാനുഗ്രഹമുണ്ട്. അതൊക്കെ മറക്കാനാകാത്ത നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു. സിനിമാ കുടുംബത്തിനു മാത്രമല്ല കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചടത്തോളവും അഭിമാനം നിറഞ്ഞ നിമിഷമായിരുന്നു. ദൈവത്തോടു നന്ദി പറയുന്നു സുചിത്ര മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
"ചേട്ടൻ എന്നും ഈ നിമിഷത്തിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞതും ഓർക്കാറില്ല, വരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാറില്ല. ഒരുപാട് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാണെന്നു തോന്നുന്നു. ഒരുപാട് സന്തോഷം", സുചിത്ര മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു.
"സിനിമയിൽ വന്നിട്ട് അദ്ദേഹം അൻപതാം വർഷത്തിലേക്ക് അടുക്കുകയാണ്. അതിൽ 35 വർഷവും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷവതിയാണ്. എന്റെ കുടുംബം മാത്രമല്ല കേരളം മുഴുവൻ ഇത് ആഘോഷിക്കുകയാണ്,’’ സുചിത്ര മോഹൻലാലിന്റെ വാക്കുകൾ.
ഡല്ഹിയിലെ വിജ്ഞാന് ഭവനിലാണ് 71-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാര ചടങ്ങിലാണ് മോഹന്ലാല് ദാദാസാഹിബ് ഫാല്ക്കെ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. പുരസ്കാരം വാങ്ങാന് കുടുംബസമേതമാണ് മോഹന്ലാല് എത്തിയത്.
അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കേയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില് നിന്നും പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മോഹന്ലാല് പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയ്ക്കും മലയാളികൾക്കും തന്നെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായും താരം പറഞ്ഞു.
മലയാള സിനിമയെ ഇന്നു കാണുന്ന തരത്തിൽ വളർത്തി വലുതാക്കിയവർക്ക് വേണ്ടി ഈയൊരു പുരസ്കാരം വാങ്ങാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട ആളാണ് താൻ. ഈയൊരു നിമിഷം താൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ല എന്നും മോഹൻലാൽ വേദിയിൽ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വിവേകശാലികളായ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുന്നതായും മോഹൻലാൽ വ്യക്തമാക്കി.
സിനിമയുടെ വളര്ച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വരും തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടുകയും മൺമറഞ്ഞ പ്രതിഭകൾക്കായി ഈ നിമിഷം സമർപ്പിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അംഗീകാരത്തിനായി തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത പുരസ്കാരം നിർണയ സമിതിക്കും രാഷ്ട്രപതിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും സർക്കാരിനും മോഹൻലാൽ നന്ദി അറിയിച്ചു. സിനിമ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്പന്ദനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ലാല് പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.
