എസ്പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഓര്മ്മകള്ക്ക് അഞ്ചാണ്ട്; പ്രിയ ഗായകനെ ഓര്ത്ത് ഇന്ത്യന് സിനിമ ലോകം
എസ്പി ബാലസുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ ഓര്മ്മയില് ഇന്ത്യന് സിനിമ ലോകം. എസ്പിബി ഓര്മ്മയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള്. അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള സംഗീത യാത്രയില് 16 ഭാഷകളിലായി അദ്ദേഹം പാടിയത് 40,000 ഓളം പാട്ടുകള്.
എസ്പിബിയുടെ ഓര്മ്മയില് ഇന്ത്യന് സിനിമ ലോകം. ശ്രീപതി പണ്ഡിതാരാധ്യുല ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം എന്ന എസ്പിബി ഓര്മ്മയായിട്ട് ഇന്നേക്ക് അഞ്ച് വര്ഷങ്ങള്. 2020 സെപ്റ്റംബറിലായിരുന്നു ഇന്ത്യന് സിനിമ പ്രേമികളെ ദു:ഖത്തിലാഴ്ത്തി എസ്പിബി യാത്രയായത്.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയുള്ള സംഗീത യാത്രയില് മലയാളം, തമിഴ് തുടങ്ങി 16 ഭാഷകളിലായി അദ്ദേഹം പാടിത്തീര്ത്തത് 40,000 ഓളം പാട്ടുകള്. ഗായകന്, സംഗീത സംവിധായകന്, നടന്, ഡബ്ബിഗ് ആര്ട്ടിസ്റ്റ്, ടെലിവിഷന് അവതാരകന്, റിയാലിറ്റി ഷോ ജഡ്ജ് തുടങ്ങി നിരവധി മേഖലകളില് അദ്ദേഹം വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1966 ഡിസംബറില് 'ശ്രീ ശ്രീ ശ്രീ മര്യാദ രാമണ്ണ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് ചലച്ചിത്ര ഗായകനായി എസ്പിബിയുടെ അരങ്ങേറ്റം.
'കേളടി കണ്മണി' എന്ന സിനിമയിലെ 'മണ്ണില് ഇന്ത കാലല്' എന്ന ഗാനമാണ് എസ്പിബി എന്ന മൂന്നക്ഷരം കേള്ക്കുമ്പോള് സംഗീത പ്രേമികളുടെ മനസ്സില് തെളിയുന്നത്. എസ്പിബിയുടെ കെരിയറിലെ ഏറെ ആഘോഷിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകളില് ഒന്ന് കൂടിയാണ് 'മണ്ണില് ഇന്ത കാലല്'. അദ്ദേഹം പാടിയ ശങ്കരാഭരണത്തിലെ പാട്ടുകളും ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. ഈ ഗാനങ്ങള് അദ്ദേഹത്തിന് ദേശീയ അവാര്ഡ് നേടിക്കൊടുത്തു.
ഹരികഥ കലാകാരനായ എസ്പി സാംബമൂര്ത്തിയുടെയും ശകുന്തളാമ്മയുടെയും മകനായി 1946ല് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ നെല്ലൂരിനടുത്തുളള കൊനെട്ടമ്മപേട്ടിലാണ് ജനനം. ചെറുപ്പം മുതല് സംഗീതത്തോട് താല്പ്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച എസ്പിബി കുട്ടിക്കാലം മുതല് തന്നെ സംഗീതം അഭ്യസിച്ച് തുടങ്ങിയിരുന്നു. എന്നാല് മകനെ എഞ്ചിനീയര് ആക്കണമെന്ന പിതാവിന്റെ ആഗ്രഹത്താല് എസ്പിബിയെ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് അയച്ചു. എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠനത്തിനിടെയും അദ്ദേഹം സംഗീതത്തിനും പ്രാധാന്യം നല്കിയിരുന്നു.
ശാസ്ത്രീയ സംഗീതം പഠിക്കാതെ സംഗീത പാരമ്പര്യം ഒന്നുമില്ലാതെ ഇന്ത്യന് സംഗീത ലോകത്തെ പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത പ്രതിഭയായിരുന്നു എസ്പിബി. ഏറ്റവും കൂടുതല് ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗാനങ്ങള് പാടിയ ഗായകന് എന്ന ഗിന്നസ് ലോക റെക്കോര്ഡും എസ്പിബിയുടെ പേരിലാണ്.
കൂടാതെ ഒറ്റ ദിവസം 21 പാട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്തും എസ്പിബി അത്ഭുതം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. 1981 ഫെബ്രുവരി എട്ടിന് രാവിലെ ഒണ്പത് മണി മുതൽ രാത്രി ഒണ്പത് വരെയാണ് കന്നഡ സിനിമയിലെ സംഗീത സംവിധായകനായ ഉപേന്ദ്രകുമാറിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം 21 പാട്ടുകൾ പാടിയത്. ഒരു ദിവസം 19 പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തും, മറ്റൊരു ദിവസം 16 ഹിന്ദി പാട്ടുകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തും എസ്പിബി സംഗീതപ്രേമികളെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഗീത ലോകത്ത് പകരം വയ്ക്കാനില്ലാത്ത സംഭാവനകള് സമ്മാനിച്ച എസ്പിബിയെ രാജ്യം പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും നല്കി ആദരിച്ചു. ആറ് തവണ മികച്ച പിന്നണി ഗായകനുള്ള ദേശീയ പുരസ്കാരവും നേടി. കൂടാതെ 25 തവണ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് സര്ക്കാരിന്റെ നന്ദി അവാര്ഡും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
