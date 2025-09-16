'ദൃശ്യഭാഷ പോലെ ശബ്ദത്തിനും തിരക്കഥ വേണം'; സിനിമാലോകത്തെ ശബ്ദത്തെക്കുറിച്ച് എൻ ഹരികുമാർ
മലയാള സിനിമയുടെ ശബ്ദലോകത്തെ പ്രമുഖ വ്യക്തിത്വങ്ങളിൽ ഒരാളായ എൻ ഹരികുമാർ, തൻ്റെ സിനിമാ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും മലയാള സിനിമയുടെ ശബ്ദവിന്യാസത്തെക്കുറിച്ചും ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു
മലയാള സിനിമയിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയ ശബ്ദ ലേഖകന്മാരിൽ ഒരാളാണ് എൻ ഹരികുമാർ. പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്നും സൗണ്ട് റെക്കോർഡിങ് ആൻഡ് ഡിസൈനിങ്ങിൽ ബിരുദം നേടിയ ശേഷം 70കളുടെ അവസാനത്തോടെ ഹരികുമാർ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. അനലോഗ് കാലഘട്ടം മുതൽ ഇന്നത്തെ ഡിജിറ്റൽ അറ്റ്മോസ് യുഗം വരെ നീളുന്ന ഹരികുമാറിൻ്റെ സിനിമാ യാത്രയിൽ നിരവധി സംസ്ഥാന ദേശീയ പുരസ്കാരങ്ങളും തേടിയെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പഠനം പൂർത്തിയാക്കി കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷൻ്റെ ഭാഗമായതുമുതൽ ഇന്നുവരെയുള്ള അനുഭവങ്ങള് ഇടിവി ഭാരതിനോട് ഹരികുമാര് പങ്കുവെയ്ക്കുന്നു.
ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോ: ഒരു കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അഭിമാനം
മദ്രാസിൽ നിന്ന് മലയാള സിനിമയെ കേരളത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിൽ ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട്. ഒരു കാലത്ത് സ്വകാര്യ സ്റ്റുഡിയോകൾക്ക് പോലും ലഭ്യമല്ലാതിരുന്ന അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങൾ ചിത്രാഞ്ജലിയിൽ ലഭ്യമായിരുന്നു. എന്നാൽ, സ്റ്റുഡിയോയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ പരിതാപകരമാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് പോലുള്ള നവീന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വരുന്നതിനു മുൻപേ നവീകരണത്തിനായി അടച്ച സ്റ്റുഡിയോ ഇനിയും തുറന്നിട്ടില്ല. നിരവധി ദേശീയ-സംസ്ഥാന പുരസ്കാരങ്ങൾ നേടിയ സിനിമകൾക്ക് ശബ്ദം നൽകിയിട്ടുള്ള ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയുടെ നവീകരണത്തിൽ സർക്കാർ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
സിനിമയിലെ ശബ്ദം: ഒരു തിരക്കഥ വേണം
പഴയകാല സിനിമകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, പുതിയ സിനിമകൾ ശബ്ദത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നുണ്ട്. ദൃശ്യഭാഷ എഴുതുന്നതുപോലെ തന്നെ ശബ്ദത്തിനും ഒരു തിരക്കഥ വേണം. മലയാള സിനിമ ശബ്ദത്തെ ഗൗരവമായി സമീപിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ്റെ 'സ്വയംവരം', 'എലിപ്പത്തായം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ്. 'എന്ന് നിൻ്റെ മൊയ്തീൻ', 'പെരുമഴക്കാലം' തുടങ്ങിയ ചിത്രങ്ങളിലും, പ്രിയദർശൻ്റെയും സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെയും നിരവധി സിനിമകളിലും അദ്ദേഹം സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഹിതദാസിൻ്റെ സിനിമകളുടെ ഇഷ്ട സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറും ഹരികുമാറായിരുന്നു.
ലെനിൻ രാജേന്ദ്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത മഴ എന്ന ചിത്രത്തിലെ ശബ്ദ മിശ്രത്തിനാണ് എൻ ഹരികുമാറിന് ആദ്യമായി സംസ്ഥാന പുരസ്കാരം ലഭിക്കുന്നത്. മികച്ച ശബ്ദമിശ്രണം നൽകിയിട്ടും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോയ സിനിമകളിലെ നിസ്സഹായതയും അദ്ദേഹം പങ്കുവെച്ചു. ശബ്ദമിശ്രണത്തിനായി മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്ന സമയം വളരെ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തിയേറ്ററുകൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം
കേരളത്തിലെ തിയേറ്ററുകൾ കൃത്യമായി കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് മികച്ച ശബ്ദാനുഭവം നൽകാത്തതിന് ഒരു കാരണമാണ്. ഓരോ ആറുമാസം കൂടുമ്പോഴും തിയേറ്ററുകൾ സ്പീക്കറുകൾ കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യണം. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള കൈരളി, ശ്രീ തിയേറ്ററുകൾ ഈ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നുണ്ട്. ഐഎഫ്എഫ്കെ പോലെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ചലച്ചിത്രമേളകൾ നടക്കുന്ന സമയങ്ങളിൽ എല്ലാ തിയേറ്ററുകളും കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താറുണ്ട്.
കേരള ഫിലിം ഡെവലപ്മെൻ്റ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച ശേഷം സ്വകാര്യ സ്റ്റുഡിയോകളിൽ ഇപ്പോഴും സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് എൻ. ഹരികുമാർ. മലയാള സിനിമയുടെ ശബ്ദലോകത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ്. വിശദമായ അഭിമുഖം വീഡിയോ രൂപത്തിൽ ചുവടെ.