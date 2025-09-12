ETV Bharat / entertainment

സമകാലീന നൃത്തത്തിന് കേരളത്തിൽ വലിയ വിമർശനം നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് സിതാര ബാലകൃഷ്‌ണൻ

കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി നൃത്ത രംഗത്ത് സജീവമായ സിതാര, ഭരതനാട്യത്തിൽ നിന്ന് സമകാലീന നൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

sithara balakrishnan, Contemporary dance
സിതാര ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 12, 2025 at 8:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

കേരളത്തിലെ സമകാലീന നൃത്തശാഖയ്ക്ക് തുടക്കകാലത്ത് തന്നെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയ കലാകാരിയാണ് സിതാര ബാലകൃഷ്ണൻ. കഴിഞ്ഞ 45 വർഷമായി നൃത്ത രംഗത്ത് സജീവമായ സിതാര, ഭരതനാട്യത്തിൽ നിന്ന് സമകാലീന നൃത്തത്തിലേക്കുള്ള തൻ്റെ മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ ഈ നൃത്തശാഖയ്ക്ക് വലിയ വിമർശനങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്നും, അത് തൻ്റെ കരിയറിനെ പോലും ബാധിച്ചുവെന്നും സിതാര പറയുന്നു.

പാരമ്പര്യ കലകളും പുതിയ കാലവും

പുതിയ കാലത്ത് വിഷ്വൽ മീഡിയയുടെയും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളുടെയും അതിപ്രസരം പാരമ്പര്യ കലകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നില്ലെന്ന് സിതാര അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഭരതനാട്യം, മോഹിനിയാട്ടം, കഥകളി തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങൾ ജനപിന്തുണയുടെ കുറവുകൊണ്ട് ഭീഷണി നേരിടുന്നില്ല. കലയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പ്രേക്ഷകന് ആസ്വാദ്യകരമാകുന്ന തരത്തിൽ അവയെ പുനരവതരിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ കാലത്ത് വേണ്ടത്. മൊബൈൽ ഫോണും സോഷ്യൽ മീഡിയയും ഈ കലാരൂപങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള ഉപാധികളായി ഉപയോഗിക്കാം.

സമകാലീന നൃത്തത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം

1978-ലാണ് സിതാര ശാസ്ത്രീയമായി നൃത്തം അഭ്യസിച്ചു തുടങ്ങിയത്. വർഷങ്ങളോളം ഭരതനാട്യത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച ശേഷമാണ് നാട്യവേദ എന്ന നൃത്ത സംഘത്തിൻ്റെ ക്ഷണപ്രകാരം സമകാലീന നൃത്തം പഠിക്കുന്നത്. ശാസ്ത്രീയ നൃത്തത്തിൽ നിന്ന് സമകാലീന നൃത്തത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റം കലാജീവിതത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയിലേക്കുള്ള തുടക്കമായിരുന്നു. വിവിധ നൃത്ത കലാരൂപങ്ങളുടെ സമന്വയമാണ് സമകാലീന നൃത്തം.

sithara balakrishnan, Contemporary dance
സിതാര ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

കളരി, ഭരതനാട്യം, കഥക് തുടങ്ങിയ കലാരൂപങ്ങളുടെ സങ്കലനമാണ് സമകാലീന നൃത്തം. സമകാലീന നൃത്തത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ഘടകം ആയിരുന്നു മല്ലക്കബ്‌. പലരും അതിനെ റോപ്പ് ഡാൻസ് എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കാറുണ്ട്. പഞ്ചഗുസ്തി പരിശീലിക്കുന്നതിനു മുമ്പ് ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് മെത്തേഡ് ആണ് ഇത്. നൃത്തവുമായി മല്ലകബിനെ കൂട്ടിയിണക്കി സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത സമകാലീന നൃത്ത കലാരൂപത്തിൻ്റെ ഭാവമായിരുന്നു അത്. തുടക്കകാലത്ത് സമകാലീന നൃത്തത്തിന് കൃത്യമായ സാഹിത്യഭാഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. സംഗീതത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കലാരൂപം അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. പുതിയകാലത്ത് സാഹിത്യരൂപം സമകാലീന പിന്തുണയേകുന്നു. തുടക്കകാലത്ത് സാഹിത്യപരമായ പിന്തുണയില്ലാതിരുന്ന ഈ കലാരൂപത്തിന് ഇപ്പോൾ കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

വിമർശനങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും

ഒരു ശാസ്ത്രീയ നർത്തകി സമകാലീന നൃത്തത്തിലേക്ക് കടന്നുവന്നത് ഇവിടെ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് കാരണമായി. 2015 ഒക്കെ ശേഷമാണ് സമകാലീന നൃത്തത്തിന് കൂടുതൽ സ്വീകാര്യത ഇവിടെ ലഭിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ഏതൊരു കാര്യവും ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നേരിടുന്ന വിമർശന ശരങ്ങൾ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് നേരെയും ഉണ്ടായത്. ഒരുപക്ഷേ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ കരിയറിനെ പോലും ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ നിരാശയോടെ പിന്മാറാൻ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഈ കലാരൂപത്തിന് കേരളത്തിൽ വലിയ പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്ന് ഞാൻ അടിയുറച്ചു വിശ്വസിച്ചു അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു.

പൊതുവേദിയിലും അമ്പലങ്ങളിലും കലാപരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ചലച്ചിത്ര താരങ്ങൾക്കാണ് ഇപ്പോഴും മുൻഗണന ലഭിക്കുന്നത്. സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവർക്ക് ലഭിക്കുന്ന പ്രതിഫലത്തിൻ്റെ പകുതി പോലും ശാസ്ത്രീയ നൃത്ത കലാകാരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. നമ്മളെപ്പോലുള്ള കലാകാരന്മാർക്ക് വേണ്ടത് എക്സ്പോഷറാണ്. സിനിമാ നർത്തകികളായ നവ്യ നായരെയും മഞ്ജു വാര്യരെയും ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വീകാര്യരാകാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. മഞ്ജു ഏകദേശം 14 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷമാണ് വീണ്ടും ചിലങ്കയണിഞ്ഞ് അരങ്ങിൽ എത്തിയത്. ഇത്രയും കാലത്തെ ഇടവേള എടുത്തിട്ടും അവരുടെ കലാജീവിതത്തിന് യാതൊരു കോട്ടവും സംഭവിച്ചില്ല. എന്നാൽ എന്നെപ്പോലെ ഒരു കലാകാരനോ കലാകാരിയോ കരിയറിൽ നിന്ന് ഒരു വർഷം ഇടവേള എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ചുവരവ് തന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാകും.

sithara balakrishnan, Contemporary dance
സിതാര ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

പുതിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ

എഴുത്തച്ഛൻ്റെ രാമായണത്തിലെ സീത ലജ്ജാവതിയാണെങ്കിൽ, അത്ഭുത രാമായണത്തിൽ ആയിരം തലകളുള്ള രാവണനെ വധിക്കുന്നത് സീതയാണ്. ഈ കഥാപാത്രത്തെ ആസ്പദമാക്കി പുതിയൊരു സമകാലീന നൃത്തരൂപം ഒരുക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് സിതാര. മോഹിനിയാട്ടവും സമകാലീന നൃത്തവും കൂട്ടിച്ചേർത്താണ് ഈ സൃഷ്ടിക്ക് രൂപം നൽകുന്നത്. കലാസൃഷ്ടികൾ ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കുന്നതിനോട് തനിക്ക് താല്പര്യമില്ലെന്നും അത്തരം സൃഷ്ടികൾ പഠിപ്പിക്കാൻ താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ലെന്നും സിതാര വ്യക്തമാക്കി.

ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലുള്ള കലാസൃഷ്ടികളോട് താല്പര്യമില്ല എന്ന് സിതാര പറയുന്നു. അങ്ങനെയുള്ള സൃഷ്ടികൾ താൻ പഠിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല.

വിശദമായ വീഡിയോ അഭിമുഖം കാണാം.

സിതാര ബാലകൃഷ്‌ണൻ (ETV Bharat)

For All Latest Updates

TAGGED:

SITHARA BALAKRISHNANCONTEMPORARY DANCEDANCERARTSITHARA BALAKRISHNAN INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പേരിനുപോലും പ്രതിപക്ഷമുണ്ടായിട്ടില്ല; ഇതുവരെ കുലുങ്ങാത്ത ഇടതുകോട്ടയായി കരിവെള്ളൂർ പെരളം പഞ്ചായത്ത്

ബെവ്കോയ്ക്ക് 'പണി ' കൊടുത്ത് ഉപഭോക്താക്കൾ, പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾക്ക് 'സ്പോട്ട് റിട്ടേൺ '

കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിൻ്റെ കലണ്ടറില്‍ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം കോഴിക്കോടുകാരി; കളിമണ്ണിനെ പ്രണയിച്ച് ബിദുല നേടിയത് മോദിയുടെ അഭിനന്ദനവും

നേതാക്കളില്ലാതെ സംഘടിക്കുന്ന യുവജന പ്രക്ഷോഭങ്ങള്‍; ജനാധിപത്യഭാവിക്ക് ഭീഷണിയോ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.