നന്ദിത ബോസായി ശ്വേതാ മേനോൻ; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ 'കരം' സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി
അമ്മ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശ്വേതാ മേനോൻ്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് കരം
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : September 18, 2025 at 3:05 PM IST
തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള മുഖവും... വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കരം എന്ന സിനിമയിലെ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. നന്ദിത ബോസ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ശ്വേതാ മേനോൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അമ്മ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശ്വേതാ മേനോൻ്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് കരം.
ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ലോക വ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളായ മനോജ് കെ ജയൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ തുടങ്ങിയവരുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകൾ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. തിര ചലച്ചിത്രത്തിനുശേഷം ആക്ഷൻ ഴോണറിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് കരം. 'ഫേസസ് ഓഫ് കരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനിലാണ് സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകള് പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കാരേക്കാൾ ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചും സിനിമയിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ആശാൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.
ജോമോൻ ടി. ജോൺ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് സംഗീതം. നായകനായ നോബിൾ ബാബു തോമസാണ് ചിത്രത്തിന്റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്. ഓഡ്രി മിറിയവും രേഷ്മ സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് നായികമാർ.
സംവിധായകൻ കെ മധുവിന്റെ മകളും മരുമകനുമായ പാർവതി കെ മധുവും മാധവ് രമേശുമാണ് ചിത്രത്തിന്റെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. നായകൻ കൂടിയായ നോബിൾ ഈ സിനിമയിൽ സംഘടന സംവിധായകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സജീവ് ചന്ദിരൂർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: ഷാരൂഖ് റഷീദ്, സംഘട്ടനം: ലസാർ വർദുകദ്സെ, ഈറാക്ലി സബനാഡ്സെ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിനോദ് രവീന്ദ്രൻ, കലാസംവിധാനം: അരുൺ കൃഷ്ണ, മേക്കപ്പ്: മനു മോഹൻ,
പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.
