ETV Bharat / entertainment

നന്ദിത ബോസായി ശ്വേതാ മേനോൻ; വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ്റെ 'കരം' സിനിമയിലെ ക്യാരക്‌ടർ പോസ്‌റ്റർ പുറത്തിറങ്ങി

അമ്മ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശ്വേതാ മേനോൻ്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് കരം

karam movie, Shweta Menon
ശ്വേതാ മേനോൻ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 18, 2025 at 3:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

തീക്ഷ്ണമായ കണ്ണുകളും നിശ്ചയദാർഢ്യത്തോടെയുള്ള മുഖവും... വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന കരം എന്ന സിനിമയിലെ ശ്വേതാ മേനോൻ്റെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്റർ ശ്രദ്ധേയമാകുന്നു. നന്ദിത ബോസ് എന്ന കഥാപാത്രമായാണ് ശ്വേതാ മേനോൻ ചിത്രത്തിൽ വേഷമിടുന്നത്. അമ്മ അസോസിയേഷൻ പ്രസിഡൻ്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം ശ്വേതാ മേനോൻ്റേതായി പുറത്തിറങ്ങുന്ന ആദ്യ സിനിമ കൂടിയാണ് കരം.

ചിത്രം സെപ്റ്റംബർ 25ന് ലോക വ്യാപകമായി തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തും. ചിത്രത്തിലെ മറ്റ് അഭിനേതാക്കളായ മനോജ് കെ ജയൻ, കലാഭവൻ ഷാജോൺ തുടങ്ങിയവരുടെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകൾ നേരത്തെ പുറത്തിറങ്ങിയിരുന്നു. വ്യത്യസ്ത ഭാവത്തിലുള്ള എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ ഡിസൈൻ ഇതിനോടകം സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ചർച്ചയാവുകയാണ്. തിര ചലച്ചിത്രത്തിനുശേഷം ആക്ഷൻ ഴോണറിൽ വിനീത് ശ്രീനിവാസൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന സിനിമയാണ് കരം. 'ഫേസസ് ഓഫ് കരം' എന്ന ടാഗ് ലൈനിലാണ് സിനിമയിലെ ക്യാരക്ടർ പോസ്റ്ററുകള്‍ പുറത്തുവന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ആകാംക്ഷ നിറയ്ക്കുന്നതും രക്തരൂക്ഷിതവുമായ ഒട്ടേറെ രംഗങ്ങളുമായി എത്തിയിരുന്ന ട്രെയിലർ ഇതിനകം ഏവരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വിനീത് തന്‍റെ സ്ഥിരം ശൈലി വിട്ട് ഒരു ആക്ഷൻ ത്രില്ലറുമായി എത്തുന്നതിനാൽ തന്നെ പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആകാംക്ഷയിലുമാണ്. കിടിലൻ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളും ഉദ്വേഗജനകമായ നിമിഷങ്ങളും മനോഹരമായ ദൃശ്യമികവുമായാണ് ചിത്രമെത്തുന്നതെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കാനാകുന്നത്. സിനിമയിലേതായി ഇറങ്ങിയ പാട്ടുകളും ഏവരും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മെറിലാൻഡ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ വിശാഖ് സുബ്രഹ്മണ്യവും വിനീത് ശ്രീനിവാസന്‍റെ ഹാബിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫും ചേര്‍ന്നാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം.ആനന്ദം, ഹെലൻ എന്നീ സിനിമകൾക്കുശേഷം വിനീത് ഒരു ചലച്ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമാണ പങ്കാളിയാകുന്നു എന്ന പ്രത്യേകതയും കരത്തിനുണ്ട്.


കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൽ കളിക്കാരേക്കാൾ ആരാധകരുണ്ടായിരുന്ന പരിശീലകൻ ഇവാൻ വുകോമനോവിച്ചും സിനിമയിൽ ആന്ദ്രേ നിക്കോള എന്ന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്നുണ്ട്. മലയാളികൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ ആശാൻ എന്നാണ് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ജോമോൻ ടി. ജോൺ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്ന സിനിമയിൽ ഷാൻ റഹ്മാനാണ് സംഗീതം. നായകനായ നോബിൾ ബാബു തോമസാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ തിരക്കഥാകൃത്ത്. ഓഡ്രി മിറിയവും രേഷ്മ സെബാസ്റ്റ്യനുമാണ് നായികമാർ.

സംവിധായകൻ കെ മധുവിന്‍റെ മകളും മരുമകനുമായ പാർവതി കെ മധുവും മാധവ് രമേശുമാണ് ചിത്രത്തിന്‍റെ ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർമാർ. നായകൻ കൂടിയായ നോബിൾ ഈ സിനിമയിൽ സംഘടന സംവിധായകനായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ: സജീവ് ചന്ദിരൂർ, ക്രിയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ: ഷാരൂഖ് റഷീദ്, സംഘട്ടനം: ലസാർ വർദുകദ്സെ, ഈറാക്‌ലി സബനാഡ്സെ, പ്രൊ‍ഡക്ഷൻ ഡിസൈനർ: വിനോദ് രവീന്ദ്രൻ, കലാസംവിധാനം: അരുൺ കൃഷ്ണ, മേക്കപ്പ്: മനു മോഹൻ,
പിആർഒ ആതിര ദിൽജിത്ത്.

Also Read: ഷെയ്ൻ നിഗം ചിത്രങ്ങളായ ബൾട്ടി, ഹാൽ റിലീസ് തർക്കം അവസാനിച്ചു; ഇരു ചിത്രങ്ങളുടെയും റിലീസ് തീയതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

For All Latest Updates

TAGGED:

SHWETA MENONKARAMVINEETH SREENIVASANNEW RELEASESHWETA MENON CHARACTER POSTER

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്ലസ്‌ടു പാസാവാന്‍ എന്തിന് ക്ലാസിലിരിക്കണം; 77ാം വയസില്‍ പ്ലസ്‌ടു സ്വന്തമാക്കിയ നാരായണന്‍റെ ലക്ഷ്യം ഇനി എല്‍എല്‍ബി

ചന്ദ്രൻ സൂര്യനെ മറയ്‌ക്കും: ഈ വർഷത്തെ അവസാന സൂര്യഗ്രഹണം സെപ്‌റ്റംബറിൽ; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?

കശുവണ്ടി കുതിര്‍ക്കുന്നതോ വറുക്കുന്നതോ ആരോഗ്യകരം? കേടുകൂടാതെ ഇവ ദീര്‍ഘകാലം സൂക്ഷിക്കാം, അറിയാം വിശദമായി

84 kWh ബാറ്ററി, 663 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്: ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും മാറ്റം, പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി പുതിയ കിയ ഇവി6

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.