ശ്വേത മേനോൻ, ഗായത്രി സുരേഷ് എന്നിവരെ പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളാക്കി അജയൻ രചനയും സംവിധാനവും നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് 'ബദൽ ദി മാനിഫെസ്റ്റോ' (Shweta Menon Gayathri Suresh starrer Badal the manifesto). പൊളിറ്റിക്കൽ ത്രില്ലറായി അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ട്രെയിലർ അടുത്തിടെയാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പുറത്തുവിട്ടത്. മികച്ച പ്രതികരണമാണ് ട്രെയിലർ നേടുന്നത് (Badal the manifesto movie's Trailer out).

വനമേഖലകളിൽ വളർന്നു വന്ന സായുധ പോരാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള കഥയാണ് 'ബദൽ' പറയുന്നത്. ഈ സായുധ പോരാളികളെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തോടൊപ്പം അധികാര വ്യവസ്ഥയുടെ അടിച്ചമർത്തലുകൾക്കും ചൂഷണങ്ങൾക്കും എതിരെ ശക്തമായ ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ഈ ചിത്രം എന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു. കൂടാതെ മനുഷ്യനും പ്രകൃതിയും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധവും 'ബദൽ' തിരശീലയിലേക്ക് പകർത്തുന്നു.

സമാന്തരമായ ജീവിത പാതകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്‌ത്രീകളുടെ അതി വൈകാരികമായ ബന്ധങ്ങളിലൂടെയാണ് ഈ സിനിമ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ശ്വേത മേനോനും ഗായത്രി സുരേഷുമാണ് ഈ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് ജീവൻ പകരുന്നത്. ഒരു സമൂഹത്തിന്‍റെ വേദനയുടെ കഥ കൂടിയാണ് 'ബദൽ' പറയുന്നത്.

ആൾട്ടർനേറ്റ് സിനിമാസിന്‍റെ ബാനറിൽ ജോസഫ് വർഗീസ് ഇലഞ്ഞിക്കൽ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാണം. മാർച്ച് 15ന് 'ബദൽ' തിയേറ്ററുകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്കരികിൽ എത്തും.

ജോയ് മാത്യു, സലിം കുമാർ, സംവിധായകൻ പ്രിയനന്ദനൻ, സന്തോഷ് കീഴാറ്റൂർ, സിദ്ധാർത്ഥ് മേനോൻ, അനീഷ് ജി മേനോൻ, അനൂപ് അരവിന്ദ്, ഐ എം വിജയൻ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ താരനിരയും 'ബദലി'ൽ അണിനിരക്കുന്നു. ഇവർക്കൊപ്പം പുതുമുഖം നീതു തോമസും ഈ ചിത്രത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ ഗോത്ര മേഖലകളിലെ അനവധി മനുഷ്യരും 'ബദലി'ന്‍റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട്.

റെജി പ്രസാദ് ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ ഛായാഗ്രഹണം നിർവഹിക്കുന്നത്. എഡിറ്റിങ് ഡോൺ മാക്‌സ്, എം ആർ വിപിൻ എന്നിവരും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. കെ ടി കൃഷ്‌ണകുമാർ, പി ആർ സുരേഷ് എന്നിവർ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർമാരാണ്. അജയൻ ചാലിശ്ശേരിയാണ് ബദലിന്‍റെ കലാസംവിധായകൻ.

ബിജിബാൽ ആണ് ഈ ചിത്രത്തിന് സംഗീതം പകരുന്നത്. റഫീഖ് അഹമ്മദ്, ഏങ്ങണ്ടിയൂർ ചന്ദ്രശേഖരൻ, ഡോക്‌ടർ മധു വാസുദേവ് എന്നിവരാണ് ഗാനരചന. ചിത്രത്തിലെ ഗോത്ര ഗാനങ്ങൾ ഒരുക്കിയത് മുരുകേശൻ പാടവയൽ ആണ്.

പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ജോസ് വരാപ്പുഴ, മേക്കപ്പ് - റോണി വൈറ്റ് ഫെദർ, വസ്‌ത്രാലങ്കാരം - കുമാർ എടപ്പാൾ, പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിസൈൻ - ഷജിത്ത് തിക്കോടി, ഹരി കണ്ണൂർ, ആക്ഷൻ - മാഫിയ ശശി, ജാക്കി ജോൺസൺ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ - ജോമി ജോസഫ്, രാജേഷ് എം പി, സൗണ്ട് മിക്‌സിങ് - സനൽ മാത്യു, വിഎഫ്എക്‌സ് - കാളി രാജ് ചെന്നൈ, സ്റ്റിൽസ് - സമ്പത്ത് നാരയണൻ, ഡിസൈൻ - കോളിൻസ് ലിയോഫിൽ, സ്റ്റുഡിയോ - സൗത്ത് സ്റ്റുഡിയോ കൊച്ചി, പി ആർ ഒ - എ എസ് ദിനേശ് എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ മറ്റ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ.