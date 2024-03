വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണൻ ബിബിൻ ജോർജ് കൂട്ടുകെട്ടില്‍ പുതിയ ചിത്രത്തിന് തുടക്കമായി

ഇടുക്കി : ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളുടെ കൂട്ടുകെട്ടായ വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനും ബിബിന്‍ ജോര്‍ജും വീണ്ടും ഒത്തുചേരുന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചിത്രീകരണം രാജാക്കാട് ആരംഭിച്ചു (The Shooting Of Vishnu Unnikrishnan and Bibin George's New Film Has Started). രാജാക്കാട്, കള്ളിമാലി ഭദകാളി ക്ഷേത്രസന്നിധിയില്‍ ചിത്രത്തിന്‍റെ പൂജ നടന്നു. യിവാനി എന്‍റര്‍ടൈന്‍മെന്‍റിന്‍റെ ബാനറില്‍ ആരതി കൃഷ്‌ണയാണ് ചിത്രം നിര്‍മ്മിക്കുന്നത്. രജിത്ത് ആര്‍ എല്‍ ഉം, ശ്രീജിത്തും ചേർന്നാണ് ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത്.

എം എം മണി എംഎല്‍എ ചിത്രത്തിന്‍റെ സ്വിച്ചോൺ കര്‍മ്മം നിര്‍വഹിച്ചു. മലയോരമേഖലയില്‍ അപൂര്‍വമായി എത്തുന്ന ചലച്ചിത്ര പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് ഹാര്‍ദ്ദവമായ സഹകരണം നല്‍കി ഇവരെ സഹായിക്കുമെന്ന് സ്വിച്ചോണ്‍ വേളയില്‍ എം.എം. മണി പറഞ്ഞു. വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍, ബിബിന്‍ ജോര്‍ജ്, സജിന്‍ ചെറുകയില്‍ എന്നിവര്‍ പങ്കെടുത്ത രംഗത്തോടെ ചിത്രീകരണവും ആരംഭിച്ചു.

നാട്ടിലെ ഒരു സാധാരണകുടുംബത്തെ കേന്ദീകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ കഥാപുരോഗതി. സെബാന്‍ എന്ന വ്യക്തിയുടെ മരണത്തിന് ശേഷം അദ്ദേഹം സ്വപ്‌നം കണ്ട ലോകം സാക്ഷാത്ക്കരിക്കാന്‍ മക്കളായ ജിജോയും ജിന്‍റോയും നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളും അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനിടയിലുണ്ടാകുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമാണ് അത്യന്തം രസകരമായ മുഹൂര്‍ത്തങ്ങളിലൂടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

ഒരു മലയോര ഗ്രാമത്തിന്‍റെ ജീവിത പശ്ചാത്തലത്തിലൂടെ ആ നാടിന്‍റെ ഉള്‍ത്തുടിപ്പുകള്‍ കോര്‍ത്തിണക്കിയാണ് അവതരണം. ബന്ധങ്ങളുടെ കെട്ടുറപ്പും പ്രണയവുമൊക്കെ ഈ ചിത്രത്തിന് പിന്‍ബലം നല്‍കുന്നു. ലാലു അലക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും മികച്ച കഥാപാത്രമായിരിക്കും ഇതിലെ സെബാന്‍ എന്നാണ് അണിയറ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നത്.

വിഷ്‌ണു ഉണ്ണികൃഷ്‌ണനും ബിബിന്‍ ജോര്‍ജുമാണ് മക്കളായ ജിജോ, ജിന്‍റോ എന്നിവരെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. തെലുങ്ക് താരം പായല്‍ രാധാകൃഷ്‌ണനാണ് ചിത്രത്തില്‍ നായികയായി എത്തുന്നത്. അശോകന്‍, ഹരീഷ് കണാരന്‍, ദിനേശ് പ്രഭാകര്‍, ജീമോന്‍ ജോര്‍ജ്, സേതു ലക്ഷ്‌മി, ഐശ്വര്യാ ബാബു ജീമോള്‍,ആര്‍.എസ്. പണിക്കര്‍,അഞ്ജനാ അപ്പുക്കുട്ടന്‍ തുടങ്ങിയ നിരവധിപേര്‍ ചിത്രത്തില്‍ പ്രധാനകഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. രാജാക്കാട്, ശാന്തമ്പാറ, രാജകുമാരി, പൂപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലായാണ് ചിത്രീകരണം നടക്കുക.

കഥ - രജിത്ത് ആര്‍.എല്‍, ശിവ, തിരക്കഥ - രജിത്ത് ആര്‍.എല്‍, രാഹുല്‍ കല്യാണ്‍, സംഗീതം - റെജിമോന്‍ ചെന്നൈ, ഛായാഗ്രഹണം - ഷിന്‍റോ വി. ആന്‍റോ, എഡിറ്റിംഗ് - ഷബീര്‍ അലി പി. എസ്, കലാസംവിധാനം - അസീസ് കരുവാരക്കുണ്ട്, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനര്‍ - അനുക്കുട്ടന്‍ ഏറ്റുമാന്നൂര്‍.

