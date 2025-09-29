ETV Bharat / entertainment

ബിബിന്‍ ജോര്‍ജിന്‍റെയും ഷൈന്‍ ടോമിന്‍റെയും 'ശുക്രന്‍'; ചിത്രത്തിന് പായ്‌ക്കപ്പ്

റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ജോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഉബൈനിയാണ്.

ശുക്രന്‍ സിനിമാ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ (Special Arrangement)
ബിബിൻ ജോർജ്, ചന്തുനാഥ്, ഷൈൻ ടോം ചാക്കോ എന്നിവർ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രങ്ങളായി എത്തുന്ന ശുക്രന്‍ സിനിമയ്ക്ക് പായ്‌ക്കപ്പ്. റൊമാന്‍റിക് കോമഡി ജോണറില്‍ ഒരുങ്ങുന്ന ഈ ചിത്രം സംവിധാനം ചെയ്യുന്നത് ഉബൈനിയാണ്. ആദ്യാ പ്രസാദ് ആണ് നായികയായി എത്തുന്നത്.

കോട്ടയം, കൊച്ചി, കൊല്ലങ്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിലായിരുന്നു ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം. കൊല്ലങ്കോട് , നെന്മാറ ഭാഗങ്ങളിലായി ഒരാഴ്ച്ചയോളം നീണ്ടുനിന്ന ചിത്രീകരണത്തോടെയായിരുന്നു സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയായത്. ജീസിനിമാസ്, എസ്.കെ.ജി.ഫിലിംസ്, നിൽ സിനിമാസ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ - ജീമോൻ ജോർജ്, ഷാജി.കെ. ജോർജ്, നീൽസിനിമാസ് എന്നിവരാണ്. ഷിജു ടോം, ഗിരീഷ് പാലമൂട്ടിൽ, ദിലീപ് റഹ് മാൻ , സഞ്ജു നെടുംകുന്നേൽ എന്നിവരാണ് സഹനിര്‍മാതാക്കള്‍. ചിത്രത്തിൻ്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

ശുക്രന്‍ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം (Special Arrangement)

കളിക്കൂട്ടുകാരായ രണ്ട് ആത്മ സുഹൃത്തുക്കള്‍ ഒരേ ലക്ഷ്യം നിറവേറ്റാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളാണ് ഈ ചിത്രം പറയുന്നത്. തികച്ചും റൊമാന്‍റിക് ഹ്യൂമര്‍ ജോണറിലാണ് ചിത്രം അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ ഒരുക്കുന്നത് രാഹുല്‍ കല്യാണ്‍ ആണ്.

കോട്ടയം നസീർ, ടിനി ടോം, അശോകൻ, അസീസ് നെടുമങ്ങാട്, ഡ്രാക്കുള സുധീർ, ബാലാജി ശർമ്മ, ,ബിനു തൃക്കാക്കര , മാലാ പാർവ്വതി, റിയസ്‌ നർമ്മകല, തുഷാര പിള്ള ,ദിവ്യാ എം. നായർ, ജയക്കുറുപ്പ്, ജീമോൻ ജോർജ്, രശ്മി അനിൽ എന്നിവരും പ്രധാന വേഷങ്ങളിലെത്തുന്നു.

ശുക്രന്‍ സിനിമാ ചിക്രീകരണത്തിനിടെ (Special Arrangement)

ഗാനങ്ങൾ - വയലാർ ശരത്ച്ചന്ദ്ര വർമ്മ രാജീവ് ആലുങ്കൽ, സംഗീതം -സ്റ്റിൽജു അർജുൻ, പശ്ചാത്തല സംഗീതം - സിബി മാത്യു അലക്‌സ്, ഛായാഗ്രഹണം - മെൽബിൻ കുരിശിങ്കൽ, എഡിറ്റിംഗ് സുനീഷ് സെബാസ്റ്റ്യൻ, കലാസംവിധാനം - അസീസ് കരുവാരക്കുണ്ട്, മേക്കപ്പ് - സിജേഷ് കൊണ്ടോട്ടി, കോസ്റ്റ്യും ഡിസൈൻ- ബ്യൂസി ബേബി ജോൺ, ആക്ഷൻ- കലൈകിംഗ്സ്റ്റൺ, മാഫിയാ ശശി, കൊറിയോഗ്രാഫി - ഭൂപതി, ചീഫ് അസ്സോസ്സിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ -ബോബി സത്യശീലൻ, സ്റ്റിൽസ് - വിഷ്‌ണു.ആർ. ഗോവിന്ദ്, സൗണ്ട് മിക്സിങ് - അജിത്.എം. ജോർജ്, ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ - സണ്ണി തഴുത്തല, പ്രൊജക്റ്റ് ഡിസൈനർ - അനുക്കുട്ടൻ ഏറ്റുമാന്നൂർ, ഡിസൈൻസ് - മനു സാവിഞ്ചി, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - ജസ്റ്റിൻ കൊല്ലം, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - ദിലീപ് ചാമക്കാല, പി ആര്‍ ഒ-വാഴൂർ ജോസ്.

