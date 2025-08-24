ETV Bharat / entertainment

മലയാളഭാഷയെ കൊല്ലുന്ന അന്യഭാഷാ സിനിമകള്‍; 'അലസതയും അവഗണനയും' എന്ന് ഷോബി തിലകൻ - SHOBI THILAKAN ABOUT WEIRD DUBBING

ജാൻവി കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന പരം സുന്ദരി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലെ വികല മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ഷോബി തിലകന്‍ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട്

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : August 24, 2025 at 11:23 AM IST

5 Min Read

മറ്റ് ഭാഷാ സിനിമകളിൽ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങളെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി പ്രശസ്ത നടനും ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ഷോബി തിലകൻ. സാങ്കേതികവിദ്യ വിരൽത്തുമ്പിലുള്ള ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ തുടരുന്നത് അലസതയും മലയാള ഭാഷയോടുള്ള അവഗണനയും കാരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജാൻവി കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന പരം സുന്ദരി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലെ വികല മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് ഷോബി തിലകനോട് പ്രതികരണം തേടിയത്. പരംസുന്ദരി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൽ ജാൻവി കപൂർ ഒരു മലയാളി കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷ വികലമാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കേരള സ്റ്റോറിക്കും ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായ അമരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സായി പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും സമാന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

താരങ്ങളുടെ മലയാളം

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ കമൽഹാസൻ, ശിവാജി ഗണേശൻ, രജനീകാന്ത് എന്നിവർ മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കുപോലും കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തോടെ മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഷോബി തിലകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ധാരാളം മലയാളം സിനിമകളിൽ തമിഴ് ഹിന്ദി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഏതു ഭാഷയും വഴങ്ങും. എങ്കിലും ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അതാതു ഭാഷകളിലെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിക്കാൻ മലയാളം സിനിമ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

Param Sundari, Shobi Thilakan
പരം സുന്ദരി (ETV Bharat)
ഹിന്ദി തമിഴ് ഭാഷ സിനിമകളിലെ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മലയാളം അഭിനേതാക്കളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മലയാളം ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിക്കാനോ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് മെനക്കെടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മതി എന്നുള്ള തോന്നൽ ആയിരിക്കാം.



ഒടിടിയില്‍ വികലമായ ഡബിങ്

ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകൾക്കും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ള ഡബ്ബിങ് ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തപക്ഷം മലയാളം ഡബ്ബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വികലമായ ഡബ്ബിങ് ആഖ്യാനമാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സിനിമകളും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ ഏജൻ്റുമാരും ഏജൻസികളും ഉണ്ട്.. വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് ഡബ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെ ആണ് പലപ്പോഴും ഒടിടികൾക്കു വേണ്ടി സമീപിക്കുന്നതും. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്തോറും ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ചിഈ ഏജൻസികൾ വീണ്ടും സബ് കോൺട്രാക്ടുകളായി ജോലി മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുകൊണ്ട് മൊഴിമാറ്റിയ സിനിമകൾക്ക് ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാതാകുന്നു. കാഴ്ചക്കാരന് യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രവണതയാണ് ഇതൊക്കെ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും സിനിമ മൊത്തത്തിൽ മൊഴി മാറ്റുകയാണെങ്കിലും അതാത് ഭാഷകളിലെ നല്ല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വച്ച് ഡബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. ഡബ്ബിങ് ഏജൻസികളെ ദയവുചെയ്ത് സിനിമാലോകം ഒഴിവാക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും മികച്ച സ്റ്റുഡിയോകളും കലാകാരന്മാരും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല എന്നതാണ് അഭിപ്രായം.

തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല

ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷാ സിനിമകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി കലാകാരൻ ഉണ്ടാകും. വികലമായി മലയാളഭാഷ കഥാപാത്രം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റ് സംവിധായകൻ്റെയോ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അവിടത്തെയും പ്രധാന പ്രശ്നം വർഷങ്ങളായി മുംബൈയിലോ ചെന്നൈയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾ ആകും അവരൊക്കെ. ഇവരുടെ മലയാളവും ആ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന മലയാളം പോലെ തന്നെയാകും. കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ധാരണ കാണില്ല. മുംബൈയിൽ ഒക്കെ ജീവിച്ച മലയാളികൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മലയാളത്തിന് നല്ല ഹിന്ദി ലാഞ്ചന ഉണ്ടാകും.

The Kerala Story, Shobi Thilakan
ദി കേരള സ്റ്റോറി (ETV Bharat)
ചെന്നൈയിലെ കാര്യവും സമാനം തന്നെ. ചെന്നൈയിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് മലയാളി ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം അവരുടെ മലയാളത്തിന് ഒരു തമിഴ് ലാഞ്ചന പ്രകടമാണെന്നതാണ്. തെറ്റേത് ശരി ഏത് എന്ന് അവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല.തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നല്ല മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനും കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. അവർ ചെന്നൈയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വച്ചായിരിക്കും ഡബ് ചെയ്യുക. അവരുടെ മലയാളം കേട്ടാൽ തമിഴിന് സമാനമാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. കഥാപാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാസ്റ്റിങ് നടത്തുക. അതല്ല എങ്കിൽ അതാതു ഭാഷകളിലെ മികച്ച ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വരുത്തി ഡബ് ചെയ്യിക്കുക.. അതുമാത്രമാണ് വികല ഭാഷയ്ക്കുള്ള ഏക പോംവഴി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ട്രോളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.
Sai Pallavi, Amaran
അമരൻ ചിത്രത്തില്‍ സായ് പല്ലവി (ETV Bharat)
മമ്മൂട്ടിക്കും തിലകനും വേണ്ടിയുള്ള ഡബിങ്

ഞാൻ നിരവധി സിനിമകളിൽ അന്യഭാഷ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്തു. എൻ്റെ പിതാവായ തിലകന് വേണ്ടി തമിഴ് ഡബ് ചെയ്തു. ഓംപൂരി എന്ന മഹാനടന് വേണ്ടി മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഡബ് ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളിക്ക് ഏതു ഭാഷയും പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങും. വൈ എസ് ആർ യാത്ര എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ തെലുഗു ചിത്രത്തിൻ്റെ തമിഴ് പതിപ്പിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ മോഡുലേഷനിലും കൃത്യമായ സ്ലാങ്ങിലും ഒരാൾ ട്രാക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഡബ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അത് മുഴുവൻ കേൾക്കും. ശേഷം സ്ലാങ്ങ് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാകും എൻ്റേതായ മോഡുലേഷനിൽ ഡബ് ചെയ്യുക. മമ്മൂട്ടിയുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയിരുന്ന ഏഴുമലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത പൊഴുതി എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തിലകന് വേണ്ടി തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്തത്. മലയാള ചുവയുള്ള തമിഴ് അല്ലായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിനു ഞാൻ ശബ്ദം നൽകിയത്. ആടുപുലിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ഓംപൂരിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത് ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡബിങ് കേട്ടിട്ടാണ് തമിഴിലും ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധം പിടിച്ചത്.

മലയാളിയുടെ പ്രത്യേകത

ഒരു മലയാളിക്ക് മറ്റു ഭാഷകൾ പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നതുപോലെ ഒരു തമിഴനോ ഹിന്ദിക്കാരനോ പെട്ടെന്ന് മലയാളം വഴങ്ങണമെന്നില്ല. മലയാളം കുറച്ച് കടുകട്ടി ഭാഷയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനേതാക്കളായ രജനീകാന്തും ശിവാജി ഗണേശനും മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രഭു അടക്കമുള്ളവർ എത്രയോ മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇവർക്കൊന്നും കൃത്യമായി മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടനാണ് കമൽഹാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ..

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചെമ്മീനിലെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ഗാനമായ മാനസ മൈനേ പാടിയത് അന്യഭാഷാ ഗായകനായ മന്നാടെ യാണ്. മാനസ മൈനേ വറൂ.. എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പാടിയത്. പക്ഷേ ആ പാട്ട് ഹിറ്റായി. ശൈലി മാറിയപ്പോൾ ലഭിച്ച കൗതുകം ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാം.എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ മൂല്യമുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും ഷോബി പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: പ്രണയം തലോടുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍, കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വരികള്‍; പി. ഭാസ്‌കരന്‍ എന്ന കാവ്യവസന്തം സിനിമയില്‍ പിറവിയായിട്ട് 75 വര്‍ഷം

മറ്റ് ഭാഷാ സിനിമകളിൽ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങളെ വികലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള അതൃപ്തി വ്യക്തമാക്കി പ്രശസ്ത നടനും ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുമായ ഷോബി തിലകൻ. സാങ്കേതികവിദ്യ വിരൽത്തുമ്പിലുള്ള ഇക്കാലത്തും ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രവണതകൾ തുടരുന്നത് അലസതയും മലയാള ഭാഷയോടുള്ള അവഗണനയും കാരണമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ജാൻവി കപൂർ പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്ന പരം സുന്ദരി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിനെതിരെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വലിയ വിമർശനം ഉയരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് അന്യഭാഷാ ചിത്രങ്ങളിലെ വികല മലയാളത്തെക്കുറിച്ച് ഇ ടിവി ഭാരത് ഷോബി തിലകനോട് പ്രതികരണം തേടിയത്. പരംസുന്ദരി എന്ന ഹിന്ദി ചിത്രത്തിൽ ജാൻവി കപൂർ ഒരു മലയാളി കഥാപാത്രത്തെയാണ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. കഥാപാത്രം സംസാരിക്കുന്ന മലയാള ഭാഷ വികലമാണ്. കഴിഞ്ഞവർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ കേരള സ്റ്റോറിക്കും ശിവകാർത്തികേയൻ നായകനായ അമരൻ എന്ന ചിത്രത്തിലെ സായി പല്ലവിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും സമാന രീതിയിലുള്ള വിമർശനങ്ങൾ ഉയർന്നിരുന്നു.

താരങ്ങളുടെ മലയാളം

ഇന്ത്യൻ സിനിമയിലെ ഇതിഹാസ താരങ്ങളായ കമൽഹാസൻ, ശിവാജി ഗണേശൻ, രജനീകാന്ത് എന്നിവർ മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവർക്കുപോലും കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തോടെ മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഷോബി തിലകൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ധാരാളം മലയാളം സിനിമകളിൽ തമിഴ് ഹിന്ദി കഥാപാത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളികൾക്ക് പൊതുവെ ഏതു ഭാഷയും വഴങ്ങും. എങ്കിലും ആഴമുള്ള കഥാപാത്രങ്ങൾ ആണെങ്കിൽ അതാതു ഭാഷകളിലെ ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിക്കാൻ മലയാളം സിനിമ ശ്രമിക്കാറുണ്ട്.

Param Sundari, Shobi Thilakan
പരം സുന്ദരി (ETV Bharat)
ഹിന്ദി തമിഴ് ഭാഷ സിനിമകളിലെ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് മലയാളം അഭിനേതാക്കളെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനോ മലയാളം ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ കൊണ്ട് ഡബ്ബ് ചെയ്യിക്കാനോ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല.. സാമ്പത്തികമായ കാര്യങ്ങൾ ഇത്തരം ഇൻഡസ്ട്രികളിൽ പ്രശ്നമുള്ള കാര്യമല്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അവർക്ക് മെനക്കെടാൻ വയ്യ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ മതി എന്നുള്ള തോന്നൽ ആയിരിക്കാം.



ഒടിടിയില്‍ വികലമായ ഡബിങ്

ഒടിടിയിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ഒട്ടുമിക്ക സിനിമകൾക്കും എല്ലാ ഭാഷയിലും ഉള്ള ഡബ്ബിങ് ലഭ്യമാണ്. നമ്മൾ ഒരു ഹിന്ദി സിനിമ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തപക്ഷം മലയാളം ഡബ്ബ് സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വികലമായ ഡബ്ബിങ് ആഖ്യാനമാണ്. ഇതിൻ്റെ കാരണം എല്ലാ സിനിമകളും മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് ഡബ് ചെയ്യുന്നതിന് കുറെ ഏജൻ്റുമാരും ഏജൻസികളും ഉണ്ട്.. വളരെ ചെലവ് കുറച്ച് ഡബ് ജോലികൾ ചെയ്യുന്ന ഏജൻസികളെ ആണ് പലപ്പോഴും ഒടിടികൾക്കു വേണ്ടി സമീപിക്കുന്നതും. ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്തോറും ക്വാളിറ്റിയിലും പ്രശ്നമുണ്ടാകും. ചിഈ ഏജൻസികൾ വീണ്ടും സബ് കോൺട്രാക്ടുകളായി ജോലി മറ്റ് ഏജൻസികൾക്ക് കൈമാറുന്നതുകൊണ്ട് മൊഴിമാറ്റിയ സിനിമകൾക്ക് ഒരു നിലവാരവും ഇല്ലാതാകുന്നു. കാഴ്ചക്കാരന് യാതൊരു മൂല്യവും കൽപ്പിക്കാത്ത പ്രവണതയാണ് ഇതൊക്കെ.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

ഒരു സിനിമയിലെ കഥാപാത്രം ആണെങ്കിലും സിനിമ മൊത്തത്തിൽ മൊഴി മാറ്റുകയാണെങ്കിലും അതാത് ഭാഷകളിലെ നല്ല ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വച്ച് ഡബ്ബ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ശ്രമം സിനിമയുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകണം. ഡബ്ബിങ് ഏജൻസികളെ ദയവുചെയ്ത് സിനിമാലോകം ഒഴിവാക്കണം. തിരുവനന്തപുരത്തും കൊച്ചിയിലും കോഴിക്കോടും മികച്ച സ്റ്റുഡിയോകളും കലാകാരന്മാരും ഉണ്ട്. അതിൽ ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് പാടില്ല എന്നതാണ് അഭിപ്രായം.

തെറ്റും ശരിയും തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കില്ല

ഹിന്ദി സിനിമയിലെ മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങളുടെ കാര്യമെടുത്താല്‍ ഇന്ത്യയിലെ എല്ലാ ഭാഷാ സിനിമകളിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി കലാകാരൻ ഉണ്ടാകും. വികലമായി മലയാളഭാഷ കഥാപാത്രം പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ തെറ്റ് സംവിധായകൻ്റെയോ തിരക്കഥാകൃത്തിൻ്റെയോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിക്കൂടെ എന്ന് ചോദിക്കാം. പക്ഷേ അവിടത്തെയും പ്രധാന പ്രശ്നം വർഷങ്ങളായി മുംബൈയിലോ ചെന്നൈയിലോ ഹൈദരാബാദിലോ ഒക്കെ താമസിക്കുന്ന മലയാളികൾ ആകും അവരൊക്കെ. ഇവരുടെ മലയാളവും ആ സിനിമകളിലെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പറയുന്ന മലയാളം പോലെ തന്നെയാകും. കൃത്യമായ ഉച്ചാരണത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്കും ധാരണ കാണില്ല. മുംബൈയിൽ ഒക്കെ ജീവിച്ച മലയാളികൾ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ മലയാളത്തിന് നല്ല ഹിന്ദി ലാഞ്ചന ഉണ്ടാകും.

The Kerala Story, Shobi Thilakan
ദി കേരള സ്റ്റോറി (ETV Bharat)
ചെന്നൈയിലെ കാര്യവും സമാനം തന്നെ. ചെന്നൈയിൽ ഒക്കെ ഒരുപാട് മലയാളി ഡബ്ബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഉണ്ട്. പക്ഷേ പ്രശ്നം അവരുടെ മലയാളത്തിന് ഒരു തമിഴ് ലാഞ്ചന പ്രകടമാണെന്നതാണ്. തെറ്റേത് ശരി ഏത് എന്ന് അവർക്കും തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കില്ല.തമിഴ് സിനിമയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നല്ല മലയാളം കഥാപാത്രങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിനും കാരണം ഇതുതന്നെയാണ്. അവർ ചെന്നൈയിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മലയാളി ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെ വച്ചായിരിക്കും ഡബ് ചെയ്യുക. അവരുടെ മലയാളം കേട്ടാൽ തമിഴിന് സമാനമാണെന്നേ തോന്നുകയുള്ളൂ. കഥാപാത്രം ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് കാസ്റ്റിങ് നടത്തുക. അതല്ല എങ്കിൽ അതാതു ഭാഷകളിലെ മികച്ച ഡബിങ് ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വരുത്തി ഡബ് ചെയ്യിക്കുക.. അതുമാത്രമാണ് വികല ഭാഷയ്ക്കുള്ള ഏക പോംവഴി. നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇപ്പോൾ ട്രോളുകൾ നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദി സിനിമകളുടെ അണിയറ പ്രവർത്തകർ അതിനുവേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നില്ല എന്നതാണ്.
Sai Pallavi, Amaran
അമരൻ ചിത്രത്തില്‍ സായ് പല്ലവി (ETV Bharat)
മമ്മൂട്ടിക്കും തിലകനും വേണ്ടിയുള്ള ഡബിങ്

ഞാൻ നിരവധി സിനിമകളിൽ അന്യഭാഷ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഡബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മമ്മൂട്ടിയുടെ മൂന്ന് ചിത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്തു. എൻ്റെ പിതാവായ തിലകന് വേണ്ടി തമിഴ് ഡബ് ചെയ്തു. ഓംപൂരി എന്ന മഹാനടന് വേണ്ടി മലയാളത്തിലും തമിഴിലും ഡബ് ചെയ്തു. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മലയാളിക്ക് ഏതു ഭാഷയും പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങും. വൈ എസ് ആർ യാത്ര എന്ന മമ്മൂട്ടിയുടെ തെലുഗു ചിത്രത്തിൻ്റെ തമിഴ് പതിപ്പിലാണ് മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഡബ്ബ് ചെയ്തത്. മമ്മൂട്ടിക്ക് വേണ്ടി കൃത്യമായ മോഡുലേഷനിലും കൃത്യമായ സ്ലാങ്ങിലും ഒരാൾ ട്രാക്ക് ഡബ്ബ് ചെയ്തു വച്ചിട്ടുണ്ടാകും. ഡബ് ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നതിനു മുമ്പ് അത് മുഴുവൻ കേൾക്കും. ശേഷം സ്ലാങ്ങ് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടാകും എൻ്റേതായ മോഡുലേഷനിൽ ഡബ് ചെയ്യുക. മമ്മൂട്ടിയുടെ മേക്കപ്പ് മാൻ ആയിരുന്ന ഏഴുമലയിൽ സംവിധാനം ചെയ്ത പൊഴുതി എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടിയാണ് തിലകന് വേണ്ടി തമിഴിൽ ഡബ് ചെയ്തത്. മലയാള ചുവയുള്ള തമിഴ് അല്ലായിരുന്നു ആ കഥാപാത്രത്തിന് ഉണ്ടായിരുന്നത്. അച്ഛൻ്റെ മരണശേഷമാണ് ആ കഥാപാത്രത്തിനു ഞാൻ ശബ്ദം നൽകിയത്. ആടുപുലിയാട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ ഓംപൂരിക്ക് ശബ്ദം നൽകിയത് ഞാനായിരുന്നു. എൻ്റെ ഡബിങ് കേട്ടിട്ടാണ് തമിഴിലും ഞാൻ തന്നെ ഡബ് ചെയ്യണമെന്ന് അണിയറ പ്രവർത്തകർ നിർബന്ധം പിടിച്ചത്.

മലയാളിയുടെ പ്രത്യേകത

ഒരു മലയാളിക്ക് മറ്റു ഭാഷകൾ പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങുന്നതുപോലെ ഒരു തമിഴനോ ഹിന്ദിക്കാരനോ പെട്ടെന്ന് മലയാളം വഴങ്ങണമെന്നില്ല. മലയാളം കുറച്ച് കടുകട്ടി ഭാഷയാണ്. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ അഭിനേതാക്കളായ രജനീകാന്തും ശിവാജി ഗണേശനും മലയാളത്തിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. പ്രഭു അടക്കമുള്ളവർ എത്രയോ മലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. ഇവർക്കൊന്നും കൃത്യമായി മലയാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലയാള സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച നടനാണ് കമൽഹാസൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മലയാളഭാഷയ്ക്കും പ്രശ്നമുണ്ടല്ലോ..

ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും മികച്ച ചിത്രങ്ങളിൽ ഒന്നായ ചെമ്മീനിലെ എക്കാലത്തെയും ഹിറ്റ് ഗാനമായ മാനസ മൈനേ പാടിയത് അന്യഭാഷാ ഗായകനായ മന്നാടെ യാണ്. മാനസ മൈനേ വറൂ.. എന്നല്ലേ അദ്ദേഹം പാടിയത്. പക്ഷേ ആ പാട്ട് ഹിറ്റായി. ശൈലി മാറിയപ്പോൾ ലഭിച്ച കൗതുകം ആയിട്ട് അതിനെ കണക്കാക്കാം.എല്ലാ ഭാഷയ്ക്കും അതിൻ്റേതായ മൂല്യമുണ്ട്. ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തകർ അത് മനസ്സിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കുമെന്നും ഷോബി പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: പ്രണയം തലോടുന്ന അക്ഷരങ്ങള്‍, കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന വരികള്‍; പി. ഭാസ്‌കരന്‍ എന്ന കാവ്യവസന്തം സിനിമയില്‍ പിറവിയായിട്ട് 75 വര്‍ഷം

For All Latest Updates

TAGGED:

SHOBI THILAKANMALAYALAM DUBBING ARTISTWEIRD DUBBINGWEIRD DUBBING IN CINEMASHOBI THILAKAN ABOUT WEIRD DUBBING

Quick Links / Policies

ഫീച്ചേർഡ്

അബ്‌ദുല്ല മൗലവിയുടെ വീഡിയോ കോൾ, വിശാലാക്ഷി അമ്മയുടെ സെൽഫി; കേരളത്തിൻ്റെ ഡിജിറ്റൽ വിപ്ലവം പിറന്നത് ഇങ്ങനെ

വൻ മാറ്റങ്ങളോടെ ആദായ നികുതി മുതല്‍ മന്ത്രിമാരെ പിരിച്ചുവിടാനുള്ള ബില്‍ വരെ, ലോക്‌സഭയും രാജ്യസഭയും പാസാക്കിയ സുപ്രധാന ബില്ലുകള്‍ വിശദമായി അറിയാം

മരണം ഉറപ്പിച്ചിട്ടാണോ അത്യാസന്ന നിലയിലുള്ളവരെ വെന്‍റിലേറ്ററില്‍ കയറ്റുന്നത്? ഏതൊക്കെ രോഗികള്‍ക്കാണ്? പ്രത്യേകതകള്‍

ഇന്ത്യയിൽ ആധിപത്യമുറപ്പിക്കാൻ ഓപ്പൺഎഐ: ന്യൂഡൽഹിയിൽ ഓഫിസ് തുറക്കാനൊരുങ്ങുന്നു; വിശദമായി അറിയാം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.