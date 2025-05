ETV Bharat / entertainment

കടുത്ത ദിലീപ് ആരാധകന്‍; വെളുപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ചെളിവാരി പൂശാൻ ശ്രമിച്ചാലും മലയാളിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുമെന്ന് ഷാരിസ് മുഹമ്മദ് - SHARIS MOHAMMED INTERVIEW

ഷാരിസ് മുഹമ്മദ്, ദിലീപ് ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 12, 2025 at 4:13 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 4:37 PM IST 10 Min Read

കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ ഒരിടവേളയക്കു ശേഷം തീയേറ്ററുകളില്‍ തിരികെ എത്തിച്ച് മുന്നേറുകയാണ് ദിലീപ് ചിത്രം പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ജനപ്രിയ നായകന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് എന്നാണ് സിനിമ കണ്ടിറങ്ങിയ ഭൂരിപക്ഷം പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രതികരണം. ബിന്‍റോ സ്റ്റീഫൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രത്തിന് തിരക്കഥ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഷാരിസ് മുഹമ്മദാണ്. ക്യൂൻ, ജനഗണമന, മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ തുടങ്ങിയ സിനിമകൾക്ക് ശേഷം ഷാരിസ് രചന നിർവഹിക്കുന്ന ചിത്രം കൂടിയാണ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി. സിനിമ ജനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത വേളയിൽ ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് സിനിമയെപറ്റിയും രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹിക നിലപാടുകളെപ്പറ്റിയും സംസാരിക്കുകയാണ് ഷാരിസ് മുഹമ്മദ്. സിനിമകളിലൂടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് പ്രത്യേക അജന്‍ഡയൊന്നും എത്തിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ദിലീപ് സിനിമകളോട് മലയാളിക്ക് വിമുഖതയുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഷാരിസ്. പ്രേമലു സംവിധാനം ചെയ്ത ഗിരീഷ് എ ഡി- ദിലീപ് കോമ്പിനേഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു സിനിമ സംഭവിച്ചാൽ കേരള ബോക്സ് ഓഫീസ് നിന്ന് കത്തും. ഞാൻ എഴുതിയ ആദ്യ സിനിമയായിരുന്നു ക്യൂൻ. ബിന്‍റോ സ്റ്റീഫൻ ആ ചിത്രത്തിന്‍റെ ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്‌ടറായിരുന്നു. ബിന്‍റോയുമായി ഒന്നിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹത്തില്‍ നിന്നാണ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി യാഥാര്‍ഥ്യമാകുന്നത്. മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന ചിത്രത്തിന്‍റെ നിർമാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ സ്റ്റീഫൻ ആയിരുന്നു. ആ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ സമയത്താണ് പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലിയുടെ കഥ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കഥയിലെ പ്രിൻസ് ആകാൻ ദിലീപേട്ടൻ അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. ബിന്‍റോയ്ക്കും എനിക്കും ഒപ്പം നിർമ്മാതാവ് ലിസ്റ്റിൻ കൂടി ചേർന്നതോടെ സിനിമ ഓൺ ആവുകയായിരുന്നു. ദിലീപേട്ടന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കഥാപാത്രമാണ് പ്രിൻസ് എന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കെല്ലാം ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. ദിലീപിനെ മാത്രം മനസിൽ കണ്ട് എഴുതിയ തിരക്കഥയല്ല പ്രിന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഫാമിലി. ഒരു സിനിമ എഴുതുമ്പോള്‍ അത് പ്രത്യേക നടനുവേണ്ടി ആയിരിക്കില്ലെന്നു വിശദീകരിക്കുന്നു ഷാരിസ് മുഹമ്മദ്. കഥ എഴുതി പൂർത്തീകരിച്ച ശേഷം തിരക്കഥ രചനയുടെ സമയത്താണ് കഥാപാത്രങ്ങൾ ആരൊക്കെ വേണമെന്ന ധാരണ ഉണ്ടാകുന്നത്. ദിലീപ് (Etv Bharat) മൂന്ന് സഹോദരങ്ങളിൽ വിവാഹിതനല്ലാത്ത മൂത്തയാൾ. അയാളാണ് നമ്മുടെ നായകനായ പ്രിൻസ്. അനിയന്മാർ രണ്ടുപേരും വിവാഹം കഴിച്ചു. 40 കഴിഞ്ഞെങ്കിലും പ്രിൻസ് സുന്ദരനാണ്. അയാൾക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും കല്യാണം കഴിക്കാം. വിവാഹിതരായ രണ്ട് അനിയന്മാർക്കൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മൂത്ത ചേട്ടന്‍റെ മാനസിക വ്യഥകൾ രസകരമായി അവതരിപ്പിക്കാൻ ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമയിൽ ദിലീപ് തന്നെയാണ് ഉചിതമെന്ന വ്യക്തമായ ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പ്രിൻസിന്‍റെ ചേഷ്‌ടകളും സ്വഭാവവും എഴുതി പുരോഗമിക്കവേ ദിലീപേട്ടന്‍റെ മുഖം എന്‍റെ മനസ്സിൽ സ്വാഭാവികമായി കടന്നുവരികയായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും ദിലീപ് എന്ന നടനെ മനസിൽ കണ്ട് മാത്രം എഴുതിയ തിരക്കഥയല്ല പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി. ദിലീപ് ഒരു കോമഡി നടൻ മാത്രമല്ല ദിലീപ് എന്നാല്‍ കോമഡി നടനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ ചിത്രം കോമഡി ചിത്രമാണെന്നും പൊതുവായ ഒരു ധാരണയുണ്ട്. എന്നാൽ, പ്രിന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഫാമിലിയെ കോമഡി ചിത്രത്തിന്‍റെ ഗണത്തില്‍ തളയ്ക്കാന്‍ സാധിക്കില്ല. ചിത്രത്തില്‍ തമാശകൾ ഉണ്ട്, എന്നാല്‍ ദിലീപ് എന്ന നടനെ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കാനാണ് ഈ സിനിമ ശ്രമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അസാധ്യമായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിവുള്ള ആളാണ് ദിലീപ്. പല സിനിമകളിലൂടെയും അദ്ദേഹം അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരാൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കഥാപാത്രങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചെയ്തു ഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും ദിലീപിലെ അഭിനേതാവിനെ സംവിധായകരും തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും പൂർണമായി മുതലാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും ഷാരിസ്.ജനഗണമനയില്‍ സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് ചെയ്ത കഥാപാത്രം പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടാകും. നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള ആ കഥാപാത്രം വളരെ നിസാരമായി പലര്‍ക്കും തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അഭിനയിച്ചു ഫലിപ്പിക്കുക എളുപ്പമല്ല. ഒരു ഇരുത്തം വന്ന അഭിനേതാവിന് മാത്രമേ കൃത്യമായ മീറ്ററിൽ ആ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ആകൂ. അതുപോലൊരു സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ള കഥാപാത്രമാണ് പ്രിൻസ്. നെഗറ്റീവ് ടച്ചുള്ള കഥാപാത്രം ആണെന്നല്ല. നർമം അടിസ്ഥാനമാക്കി ജീവിതത്തിലെ സുഖവും സന്തോഷവും തന്മയത്വത്തോടെ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു സാധാരണ നടനെ കൊണ്ട് ആകില്ല. അയാൾ ആ കഥാപാത്രത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുമ്പോൾ മീറ്റർ കൂടാനും പാടില്ല കുറയാനും പാടില്ല. അത്രയും അഭിനയപാടവം വേണം. ഒരുപാട് മാനസികസംഘര്‍ഷങ്ങളുള്ള കഥാപാത്രങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്ത പരിചയസമ്പത്ത് വേണം. അങ്ങനെയൊരു നടൻ ദിലീപ് അല്ലാതെ മറ്റാരാണെന്നും ഷാരിസ്. വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വിമർശിക്കാം, അഭിനന്ദിക്കുന്നവർക്ക് അതുമാകാം പ്രിന്‍സ് ആൻഡ് ഫാമിലി കണ്ടിറങ്ങുന്നവരുടെ അഭിപ്രായം സിനിമ മികച്ചത് എന്ന് തന്നെയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമയെ ശക്തമായ രീതിയിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വിമർശിക്കുന്നുമുണ്ട്. സിനിമയുടെ സൃഷ്ടാക്കൾ എല്ലാത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളെയും സ്വീകരിക്കാൻ തയാറായിരിക്കണം. പൊതുവേ സോഷ്യൽ മീഡിയ അധികം ഉപയോഗിക്കാത്ത ആളാണ് താന്‍. പ്രിന്‍സ് ആന്‍ഡ് ഫാമിലി ടീം (Etv Bharat) എനിക്കൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ പോലുമില്ല. ദിലീപ് സിനിമകൾ എന്നല്ല ഏതൊരു സിനിമ ഇറങ്ങിയാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ ആക്രമിക്കും. പക്ഷേ വെർച്വൽ ലോകത്തുനിന്ന് ഒരല്‍പം അകന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ വിമർശനങ്ങളും ആക്രമണങ്ങളും എന്നിലേക്ക് എത്തുക ഒരല്പം വൈകിയായിരിക്കുമെന്നും ഷാരിസ്. പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി എന്ന സിനിമയുടെ ടൈറ്റിലിൽ ഇതൊരു സാധാരണക്കാരന്‍റെ സിനിമയാണെന്നാണ് എഴുതി കാണിക്കുന്നത്. ഒരുതരത്തിലുമുള്ള അവകാശവാദങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ല. വിമർശിക്കുന്നവർക്ക് വിമർശിക്കാം. അഭിനന്ദിക്കുന്നവർക്ക് അതുമാകാം. എല്ലാ അഭിപ്രായങ്ങളെയും പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തോടെ സ്വീകരിക്കുന്നെന്നും ഷാരിസ്. രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഭക്ഷണം പോലെ, ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്‌ത അഭിരുചി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ സധൈര്യം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ. ജനഗണമന എന്ന സിനിമയ്ക്ക് ശേഷം എനിക്കെതിരെ ഉയർന്ന വിമർശനങ്ങളെ കുറിച്ച് മലയാളി പ്രേക്ഷകർക്ക് ധാരണയുണ്ട്. മലയാളി ഫ്രം ഇന്ത്യ എന്ന സിനിമ ഇറങ്ങിയശേഷം അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയത്തെ ചൊല്ലി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നെക്കുറിച്ച് എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞു. കേട്ട വാക്കുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ അറപ്പ് തോന്നുന്നു. എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്നേയുള്ളൂ. മതം, രാഷ്ട്രീയം, സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ അനുവദിക്കരുത്. അവയില്‍ സ്വാധീനിക്കപ്പെട്ടുപോയാൽ നമ്മൾ വ്യക്തിത്വം ഇല്ലാത്തവരായി പോകും. രാഷ്ട്രീയവും സിനിമയും ഒക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം പോലെയാണ്. ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അഭിരുചിയുണ്ടാകും. ഒരു പ്രത്യേക ഭക്ഷണം ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരും അത് ഇഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണം എന്നാണോ?..ഞാൻ എഴുതുന്ന ഒരു സിനിമ മോശമാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി അടുത്ത സിനിമയിൽ അത് തിരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഷാരിസ്. വിരട്ടലുകളോട് പ്രതികരിക്കുന്നില്ല പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി കുടുംബപ്രേക്ഷകരെ വളരെയധികം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാല്‍ ചിത്രത്തെ വിമര്‍ശിക്കുന്നവരോടോ പിന്തുണയ്ക്കാത്തവരോ പരിഭവമില്ല. സോഷ്യൽ മീഡിയ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല ഞാന്‍. പക്ഷേ പ്രിൻസ് ആൻഡ് ഫാമിലി പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലെ ചതിക്കുഴികള കൂടിയാണ്.

