നായക്കുട്ടിയെ കാണാതായ യഥാർഥ സംഭവം സിനിമയാക്കി: ഷറഫുദ്ദീൻ-അനുപമ പരമേശ്വരൻ ചിത്രം 'പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്' എത്തുന്നു

ആക്ഷൻ, കോമഡി, റൊമാൻസ് എന്നിവ ചേർന്ന ഈ ചിത്രം കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ആസ്വദിക്കാനാകും. ഷറഫുദ്ദീൻ നിർമ്മാണത്തിലും അഭിനയത്തിലും സഹകരിച്ചു.

Comedy action detective Real life inspired film Sharaf U Deen lead Anupama Parameswaran role
Sharaf U Deen's Pet Detective Malayalam Movie (Team The Pet Dog Detective)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 10, 2025 at 5:12 PM IST

അക്കി വിനായക്

ക്ഷൻ കോമഡി റൊമാൻസ്, ഇതെല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന ഒരു ഡിറ്റക്ടീവ് ആശയത്തിലുള്ള സിനിമ മലയാളികൾ അവസാനം കണ്ടത് 2003ലാണ്. ജോണി ആൻ്റണിയുടെ സംവിധാനത്തിൽ ദിലീപ് നായകനായ സിഐഡി മൂസ. ആ ചിത്രത്തിനുശേഷം മലയാളത്തിൽ എല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരു കോമഡി ആക്ഷൻ ഡിറ്റക്ടീവ് സിനിമ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്നുതന്നെ പറയാം. അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ആ സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗത്തിനുവേണ്ടി പ്രേക്ഷകർ ഏറെ ആവശ്യപ്പെടുന്നതും.

സിഐഡി മൂസയ്ക്ക് രണ്ടാം ഭാഗം സംഭവിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന കാര്യം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചേരുവകൾ എല്ലാം കൂടിച്ചേർന്ന് തിയേറ്ററുകളിൽ ആഘോഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ പോന്ന ഒരു ചിത്രം ഒക്ടോബർ 16ന് തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുകയാണ്. ഷറഫുദ്ദീൻ നായകനാകുന്ന പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ്. പ്രനീഷ് വി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ചിത്രത്തിൽ അനുപമ പരമേശ്വരനാണ് നായിക. സിനിമയുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് സംസാരിച്ചു.

കോമഡി പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് ആശയത്തിലുള്ള സിനിമ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഓർമ വരുന്നത് ജിം കാരി നായകനായ എസ് വെഞ്ചുറ എന്ന വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് ചിത്രമാണ്. മലയാളത്തിലെ പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് ആ സിനിമയിൽ നിന്നും എങ്ങനെയാണ് വ്യത്യസ്തമായി നിൽക്കുന്നത്?

എൻ്റെ ആദ്യ സംവിധാന സംരംഭമാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ്. ഉമർ ലുലു സംവിധാനം ചെയ്ത ഹാപ്പി വെഡിങ് എന്ന ചിത്രത്തിൻ്റെ തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളിൽ ഒരാളായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ സിനിമയിൽ ഷറഫുദ്ദീനും ഒരു പ്രധാന വേഷം ചെയ്തിരുന്നു. വളരെ ചെറുപ്പകാലം മുതൽക്കുതന്നെ എനിക്ക് ഷറഫുദ്ദീനെ നന്നായി അറിയാം. ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ആലുവ സ്വദേശികളാണ്. ഷറഫുദ്ദീനുമായി ഉണ്ടായിരുന്ന സൗഹൃദത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെയാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന സിനിമ സംഭവിക്കാൻ കാരണം. ഞങ്ങൾക്ക് പരിചയമുള്ള ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ നായക്കുട്ടി ഒരു ദിവസം കാണാതെ പോവുകയാണ്.

Sharaf U Deen's Pet Detective Malayalam Movie (Team The Pet Dog Detective)

ആ നായക്കുട്ടിയെ തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും പലവിധ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നായ കാണാതെ പോയി എന്ന തരത്തിൽ പോസ്റ്റുകൾ ഇട്ടു. ഒടുവിൽ ആ നായക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി. ഈയൊരു യഥാർഥ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കിയാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന ചലച്ചിത്രം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു നായക്കുട്ടിയെ കാണാതെ പോയാൽ അതിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള മാർഗങ്ങൾ വളരെ കുറവാണ്.

അരുമ മൃഗങ്ങളെ കാണാതെ പോയാൽ അതിനെ കണ്ടെത്തി തരാനുള്ള ഒരു ഏജൻസി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇല്ല. ഈയൊരു ചിന്തയിൽ നിന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന സിനിമയുടെ ആശയം ദൃഢമാകുന്നത്. എയ്സ് വെഞ്ചുറ എന്ന വിഖ്യാത ഹോളിവുഡ് സിനിമയിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടു തന്നെയാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന പേര് ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയത്. പക്ഷേ ആ ഹോളിവുഡ് ചിത്രവുമായി മറ്റൊരു തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ബന്ധവും ഈ സിനിമയ്ക്കില്ല. പ്രനീഷ് പറയുന്നു.

സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് വി (Team The Pet Dog Detective)

സിനിമയുടെ ആശയം കൂടുതൽ ഡെവലപ് ആയ വിശേഷങ്ങൾ?

ഒരു ത്രഡ് ലൈൻ കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രം സിനിമ സംഭവിക്കണമെന്നില്ല. ലഭിച്ച അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുതന്നെ ധാരാളം കഥാ ലെയറുകൾ ഞങ്ങൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചു. ഒരു ഡിറ്റക്ടീവ് സിനിമ എന്ന ആശയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തിയേറ്ററിൽ ആഘോഷമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ചലച്ചിത്രം ആയിരിക്കണം ഇതെന്ന നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെയൊരു പാറ്റേൺ മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ഡിറ്റക്ടീവ് സിനിമ ആയതുകൊണ്ടുതന്നെ കുറ്റാന്വേഷണം മാത്രമല്ല സിനിമയുടെ പ്രധാന പോയിൻ്റ്.

മനോഹരമായ ഒരു ലൗ ട്രാക്ക് സിനിമയുടെ കഥയ്ക്ക് സമാന്തരമായി സഞ്ചരിക്കുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് ഉദ്യോഗജനകമായ നിമിഷങ്ങൾ സമ്മാനിക്കാനുള്ള മറ്റൊരു കഥാവഴിയും ഈ സിനിമയ്ക്കൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റ് എഴുതിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ജയ് വിഷ്ണു എന്ന വ്യക്തി കോ റൈറ്ററായി ഞങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം ചേരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി അടുത്ത ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി പൂർത്തിയാക്കി.

സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് വി (Team The Pet Dog Detective)

കാസ്റ്റിങിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാമോ?

ഏകദേശം നാലു വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന സിനിമ ഞങ്ങൾ എഴുതി തുടങ്ങുന്നത്. സിനിമയുടെ തുടക്കം മുതൽ ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ മുഴുവൻ ഡിസൈൻ്റെയും ഭാഗമായ വ്യക്തിയാണ് ഷറഫുദ്ദീൻ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഇഷ്ടം തന്നെയാണ് ഈ സിനിമ നിർമിക്കാനും അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വന്നത്.

ഗോകുലം പോലൊരു പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടി ഞങ്ങൾക്കൊപ്പം ചേർന്നപ്പോൾ ചിത്രത്തിൻ്റെ കാൻവാസ് വലുതായി. ഷറഫുദ്ദീൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ ആശയം ഞങ്ങൾ അടുത്തതായി സംസാരിക്കുന്നത് അനുപമ പരമേശ്വരനോട് ആയിരുന്നു. റൊമാൻസ് മാത്രം ചെയ്യുന്ന ഒരു നായികയല്ല ഞങ്ങൾക്ക് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ആവശ്യമായിരുന്നത്. കുറ്റാന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമാകുന്നുണ്ട് ഈ കഥാപാത്രം.

അതുപോലെ ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളിലും കൃത്യമായ ഇൻവോൾവ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയൊരു നായികയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ് അനുപമ യോജിക്കുമെന്ന് ബോധ്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ വളരെ എനർജറ്റിക്കായാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ അനുപമ സമ്മതം മൂളിയത്. രണ്ടാമത്തെ ഡ്രാഫ്റ്റ് വായിച്ചു കേൾപ്പിച്ചപ്പോഴും അനുപമയ്ക്ക് ഈ സിനിമയോടുള്ള അഭിനിവേശം കുറഞ്ഞില്ല.

പിന്നെ വേണ്ടത് വെർസെറ്റയിൽ ആയി നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള നടനെയായിരുന്നു. ആ കാസ്റ്റിങ് ആണ് നടൻ വിനയ് ഫോർട്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി അദ്ദേഹം ഈ സിനിമയിലെ ഒരു പ്രധാന പൊലീസ് കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന സിനിമയിൽ മൃഗങ്ങളും ഒരു കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം ആകണമല്ലോ?

പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്നതാണ് സിനിമയുടെ ആശയം എങ്കിലും ഈ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മൃഗങ്ങളെ ഉപയോഗിച്ച് ചിത്രീകരണം നടന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ഗാനരംഗത്തിലാണ്. ഒരു പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവിൻ്റെ ജീവിതചര്യകൾ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ഗാനം ഞങ്ങൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഈ സിനിമയിൽ മുഴുനീളം അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിഷ് ടു ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു നായക്കുട്ടിയാണ്.

സിനിമയുടെ കഥയുമായി ഈ നായക്കുട്ടിക്ക് കൃത്യമായ കണക്ഷൻസുണ്ട്. ഒരുപക്ഷേ ഈ സിനിമയുടെ കഥ മുന്നേറുന്നത് തന്നെ ഈ നായക്കുട്ടിയിലൂടെയാണ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കെവിൻ എന്നാണ് ആ നായക്കുട്ടിയുടെ പേര്. മൃഗങ്ങളെ വച്ച് ചിത്രീകരിക്കുമ്പോൾ മൃഗങ്ങളുടെ മൂഡിന് അനുസരിച്ചാണ് ചിത്രീകരണം സാധ്യമാവുക. എങ്കിലും കെവിൻ വളരെയധികം സഹകരണ മനോഭാവവും അനുസരണയും ഉള്ള നായക്കുട്ടിയായിരുന്നു.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നില്ല. മൃഗങ്ങളെ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എടുക്കേണ്ട മുൻകരുതലുകളും ഫെസിലിറ്റിസും പ്രൊഡക്ഷനിൽ നിന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തന്നു. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെത്തന്നെ പിന്തുടർന്നു കൊണ്ടാണ് മൃഗങ്ങളെ വച്ച് ഞങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താത്കാലികമായി മുറി ശീതീകരിക്കാനുള്ള സജ്ജീകരണങ്ങൾ ഒക്കെത്തന്നെ മൃഗങ്ങളെ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. വളരെയധികം ചിലവേറിയ കാര്യമാണ് അതൊക്കെ. ഒരുപക്ഷേ മനുഷ്യന് ലഭിക്കുന്നതിനേക്കാൾ സൗകര്യങ്ങളാണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് പറയാം.

സിനിമയിലെ കോമഡി രംഗങ്ങൾ?

സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കോമഡി രംഗങ്ങളാണ് പെറ്റ് ഡിറ്റക്ടീവ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്നവരുടെ കോമഡി അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മീറ്റർ ഞാൻ പരമാവധി എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കാലോചിതമായ തമാശകൾ ഉൾപ്പെടുത്തി. എന്നാൽ തമാശയ്ക്ക് വേണ്ടി തമാശ എഴുതുന്ന രീതി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയകാലത്തെ പ്രേക്ഷകർക്കും കേട്ടാൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള തമാശകളാണ് ഈ സിനിമയിൽ ഉള്ളത്. ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിരിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എല്ലാവരും തന്നെ പേഴ്സണലായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ളതുകൊണ്ട് സീൻ ഇമ്പ്രവൈസേഷൻ എന്നൊരു കാര്യം വളരെ സുഗമമായി നടന്നു.

സംവിധായകൻ പ്രനീഷ് വി (Team The Pet Dog Detective)

അതുകൊണ്ടുതന്നെ തിരക്കഥയുടെ ആത്മാവ് നഷ്ടപ്പെടാതെ പല രംഗങ്ങളും മെച്ചപ്പെടുത്താനും കുറച്ചധികം കോമഡികൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനും സാധിച്ചു. ഈ സിനിമയിലെ കേന്ദ്ര കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ ടാലൻ്റ് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി ധാരണയുള്ള ഒരാളാണ് ഞാൻ. അദ്ദേഹവുമായുള്ള സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചിരുന്നല്ലോ. ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന നടനെ പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനുള്ള തരത്തിലാണ് ഈ സിനിമയുടെ തിരക്കഥ രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ഷറഫുദ്ദീൻ എന്ന നടൻ്റെ പ്ലസ് പോയിൻ്റുകൾ എന്തൊക്കെ മൈനസ് പോയിൻ്റുകൾ എന്തൊക്കെ എന്ന് എനിക്ക് കൃത്യമായി അറിയാം. ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഫുൾ ഡിസൈൻ ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ സംഭാവനയാണ്. ഒരു നിർമാതാവിൻ്റെ തലവേദനകൾ അണിയറ പ്രവർത്തകർക്ക് നൽകാതെ ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്രയും മികച്ചതാക്കി എത്തിക്കണമെന്ന പ്രവർത്തനമായിരുന്നു ഷറഫുദ്ദീൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായത്.

നിർമാതാവായി ഷറഫുദ്ദീനെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ സിനിമയുടെ സെറ്റിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. സിനിമയോട് അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശമുള്ള നടൻ, നല്ല സുഹൃത്ത്. അപ്രകാരം മാത്രമേ ഷറഫുദ്ദീൻ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളൂ. എറണാകുളത്തും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും ആയാണ് ഈ സിനിമ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 85 ദിവസം എടുത്താണ് സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം പൂർത്തിയാക്കിയത്.

ആദ്യ സിനിമ. ടെൻഷൻ ഉണ്ടോ?

ടെൻഷനുപരി ഒരു സന്തോഷമാണ് തോന്നുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തരത്തിൽ ഒരു നല്ല സിനിമ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിച്ചു. ഈ സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് കോപ്പി കണ്ട് അണിയറ പ്രവർത്തകർ എല്ലാം തന്നെ നല്ല ആത്മവിശ്വാസത്തിലാണ്. നമ്മൾ ആദ്യമായി സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു ചിത്രം തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുന്ന ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. പ്രനീഷ് വി പ്രതികരിച്ചു.

