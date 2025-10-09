"ആദ്യത്തെ ബാന്‍ 23-ാം വയസ്സില്‍.. ഉപ്പയുടെ മരണ ശേഷം എനിക്ക് പേടി ആയിരുന്നു, പിടിച്ച് നിന്നത് ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്": ഷെയിന്‍ നിഗം

"ആദ്യത്തെ ബാന് 23-ാം വയസ്സില്.. ഉപ്പയുടെ മരണ ശേഷം എനിക്ക് പേടി ആയിരുന്നു, പിടിച്ച് നിന്നത് ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട്": ഷെയിന് നിഗം
തന്റെ 23-ാം വയസ്സിലാണ് തനിക്ക് ആദ്യത്തെ ബാന് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് ഷെയിന് നിഗം. ഷെയിന് നിഗത്തിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് പുറത്തിറങ്ങിയ ബള്ട്ടിയുടെ പ്രൊമോഷനിടെ സൈബര് ബുള്ളിയിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിനായിരുന്നു നടന്റെ പ്രതികരണം.
By ETV Bharat Entertainment Team
Published : October 9, 2025 at 1:58 PM IST
ഷെയിന് നിഗത്തിന്റേതായി ഏറ്റവും ഒടുവില് പുറത്തിറങ്ങിയ സ്പോര്ട്സ് ആക്ഷന് ചിത്രമാണ് 'ബള്ട്ടി'. ഓഗസ്റ്റ് 29ന് തിയേറ്ററുകളിലെത്തിയ ചിത്രത്തിലെ ഷെയിനിന്റെ പ്രകടനത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് നിരവധി പേരാണ് രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്. നവാഗനായ ഉണ്ണി ശിവലിംഗം സംവിധാനം ചെയ്ത സിനിമയുടെ പ്രൊമോഷന് പരിപാടികളുടെ തിരക്കിലാണിപ്പോള് താരം.
ഈ സാഹചര്യത്തില് തന്റെ കെരിയറില് നേരിട്ട സൈബര് ബുള്ളിയിംഗിനെ കുറിച്ച് തുറന്നു പറയുകയാണ് താരം. 'ബള്ട്ടി' പ്രൊമോഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനലിന് നല്കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഷെയിന് ഇക്കാര്യം തുറന്നു പറയുന്നത്.
തന്റെ 23-ാം വയസ്സിലാണ് ആദ്യത്തെ ബാന് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഷെയിനിന്റെ തുറന്നു പറച്ചില്. ബാന് ലഭിച്ച ശേഷം തനിക്ക് മോശം കമന്റുകള് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് പിടിച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളതെന്നും നടന് പറഞ്ഞു.
"എന്റെ കെരിയറിലെ ആദ്യത്തെ ബാന് ലഭിച്ചത് എന്റെ 23-ാം വയസ്സിലാണ്. പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കൗണ്സിലിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ് എനിക്ക് ബാന് ലഭിച്ചത്. ആ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഒരുപാട് നെഗറ്റീവായും മോശമയിട്ടും ഉള്ള കമന്റുകളും എനിക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് ഒരു ഘട്ടം കഴിഞ്ഞപ്പോള് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാന് പറ്റുമെങ്കില് അത് സിനിമയിലൂടെ മാത്രമാണെന്ന്. നിലവില് ഞാന് അതിനെ മറികടന്നു.
ഇപ്പോള് എന്നെ അത് ബാധിക്കാറില്ല. എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നിന്നിട്ടുള്ള ആളാണ് എന്റ ഉമ്മ. ഉമ്മയുടെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ടാണ് ഞാന് പിടച്ച് നിന്നിട്ടുള്ളത്. ഉപ്പയുടെ മരണ ശേഷം എനിക്ക് എല്ലാ കാര്യത്തിലും പേടി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള് ഉമ്മച്ചിയും ഞാനും കൂള് ആണ്. ഞാനും ഉമ്മച്ചിയും ഒരുമിച്ചാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തില് മാറിയത്," ഷെയിന് നിഗം പറഞ്ഞു.
കേരള-തമിഴ്നാട് അതിര്ത്തിയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില് അരങ്ങേറുന്ന ഒരു കഥയാണ് 'ബള്ട്ടി' പറയുന്നത്. സംഗീതത്തിനും ആക്ഷനും ഏറെ പ്രാധാന്യം നല്കി ഒരുക്കിയ ഒരു സ്പോര്ട്സ് ആക്ഷന് ചിത്രം കൂടിയാണിത്. ഉദയന് എന്ന കഥാപാത്രത്തെയാണ് ചിത്രത്തില് ഷെയ്ന് അവതരിപ്പിച്ചത്. പ്രേക്ഷകര് ഇതുവരെ കാണാത്ത വേഷപ്പകര്ച്ചയിലാണ് ചിത്രത്തില് ഷെയ്ന് എത്തിയത് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഷെയ്ന് നിഗത്തിന്റെ കരിയറിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ബജറ്റിലൊരുങ്ങിയ ചിത്രം കൂടിയാണിത്.
ബിനു ജോര്ജ് അലക്സാണ്ടര് പ്രൊഡക്ഷന്സ്, എസ്ടികെ ഫ്രെയിംസ് എന്നീ ബാനറുകളില് ബിനു ജോര്ജ് അലക്സാണ്ടര്, സന്തോഷ് ടി കുരുവിള എന്നിവര് ചേര്ന്നാണ് ചിത്രം നിര്മ്മിച്ചത്. കുഞ്ചാക്കോ ബോബന് നായകനായ 'ന്നാ താന് കേസ് കൊട്' എന്ന സിനിമയുടെ വന് വിജയത്തിന് ശേഷം സന്തോഷ് ടി.കുരുവിള നിര്മ്മിച്ച ചിത്രം കൂടിയാണ് 'ബള്ട്ടി'.
