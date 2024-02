മലയാളികളുടെ പ്രിയ താരം, തെന്നിന്ത്യയ്‌ക്കും സുപരിചിതയായ ഷംന കാസിം (പൂർണ) നായികയായി എത്തുന്ന ചിത്രമാണ് 'ഡെവിൾ' (Shamna Kasim, Mysskin and Vidharth starrer devil movie). സംവിധായകൻ മിഷ്‌കിൻ, വിധാർഥ് എന്നിവരും ഈ ചിത്രത്തിൽ പ്രധാന വേഷങ്ങളിലുണ്ട്. നവാഗതനായ ജി ആർ ആദിത്യ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന 'ഡെവിൾ' നാളെ (ഫെബ്രുവരി 2) തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസിനെത്തും (Devil movie to release on February 02, 2024).

മിഷ്‌കിന്‍റെ സഹോദരൻ കൂടിയാണ് ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകനായ ജി ആർ ആദിത്യ. വ്യത്യസ്‌തമായ ഒരുപിടി ചിത്രങ്ങളിലൂടെ തമിഴ് സിനിമാലോകത്ത് തന്‍റേതായ ഇരിപ്പിടമുണ്ടാക്കിയ സംവിധായകനാണ് മിഷ്‌കിൻ. അഭിനയ രംഗത്തും സജീവമാണ് ഇദ്ദേഹം. മിഷ്‌കിന്‍റെ 'ഡെവിളി'ലെ വേറിട്ട പ്രകടനത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് ആരാധകർ.

മാരുതി ഫിലിംസ്, എച്ച് പിക്‌ചേഴ്‌സ് എന്നീ ബാനറുകളിൽ ആർ രാധാകൃഷ്‌ണൻ, എസ് ഹരി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് 'ഡെവിൾ' സിനിമയുടെ നിർമാണം. പി ജ്ഞാനശേഖർ ഈ ചിത്രത്തിന്‍റെ സഹ നിർമ്മാതാവാണ്. നോക്‌സ് സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് 'ഡെവിൾ' കേരളത്തിൽ വിതരണത്തിന് എത്തിക്കുന്നത്.

അദിത് അരുൺ, തരി​ഗൺ, ശുഭശ്രീ രായഗിരി എന്നിവരാണ് ഈ ചിത്രത്തിൽ മറ്റ് പ്രധാന വേഷങ്ങളിൽ അണിനിരക്കുന്നത്. സംവിധായകനും അഭിനേതാവുമായ മിഷ്‌കിൻ സംഗീത സംവിധായകനായി അരങ്ങേറുന്ന ചിത്രം എന്ന പ്രത്യേകത കൂടിയുണ്ട് 'ഡെവിൾ' എന്ന ഈ സിനിമയ്‌ക്ക്.

കാർത്തിക് മുത്തുകുമാറാണ് ഈ സിനിമയുടെ ഛായാഗ്രാഹകൻ. എഡിറ്റിംഗ് നിർവഹിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇളയരാജയാണ്. കലാസംവിധാനം ആൻ്റണി മരിയ കേർളിയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ – എൽവി ശ്രീകാന്ത് ലക്ഷ്‌മൺ, വസ്‌ത്രാലങ്കാരം – ഷൈമ അസ്‌ലം, സൗണ്ട് മിക്‌സ് – തപസ് നായക്, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ – എസ് അളഗിയക്കൂത്തൻ, സഹസംവിധായകൻ – ആർ ബാലചന്ദർ, കളറിസ്റ്റ് – രാജരാജൻ ഗോപാൽ, സ്റ്റണ്ട് – രാംകുമാർ, സ്റ്റിൽസ് – അഭിഷേക് രാജ്, പബ്ലിസിറ്റി ഡിസൈൻ - കണദാസൻ, വി എഫ് എക്‌സ് - ആർട്ട് വി എഫ് എക്‌സ്, വി എഫ് എക്‌സ് സൂപ്പർവൈസർ - ടി മാധവൻ, പ്രൊഡക്ഷൻ എക്‌സിക്യുട്ടീവ് – എസ് വെങ്കടേശൻ, പി ആർ ഒ – സതീഷ് കുമാർ ശിവ എഐഎം, പി ശിവപ്രസാദ്, പ്രമോഷൻസ് – കെ വി ദുരൈ, പ്ലമേറിയ മുവീസ്.