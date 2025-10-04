31 വര്ഷങ്ങള്ക്ക് ശേഷം ഭരത് ചന്ദ്രന് ഐ പി എസ് വീണ്ടും; കമ്മീഷണര് 4കെ അറ്റ്മോസില് ടീസര് എത്തി
ഷാജി കൈലാസ് - രൺജിപണിക്കർ കൂട്ടുക്കെട്ടില് പിറന്ന ചിത്രമാണ് കമ്മീഷണര്.
Published : October 4, 2025 at 8:45 PM IST
"ഓർമ്മയുണ്ടോ ഈ മുഖം” എന്ന ഭരത് ചന്ദ്രൻ ഐപിഎസിന്റെ ഈ ചോദ്യം കേള്ക്കാത്ത മലയാളി സിനിമാ പ്രേക്ഷകര് കുറവായിരിക്കും. ഇന്നും പ്രേക്ഷകർക്കിടയിൽ ട്രെൻഡാണ് ആ സംഭാഷണം. 31 വർഷങ്ങൾക്കു ശേഷം പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാന് വീണ്ടും എത്തുകയാണ് കമ്മീഷണര് എന്ന ഈ ചിത്രം.
രഞ്ജി പണിക്കരുടെ തിരക്കഥയിൽ ഷാജി കൈലാസ് സംവിധാനം ചെയ്ത ചിത്രമാണ് കമ്മീഷണര്. 90 കളിലെ മലയാള സിനിമയുടെ ആക്ഷന് ഐക്കണായ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ എക്കാലത്തേയും ഹിറ്റ് ചിത്രങ്ങളില് ഒന്ന്. തീപ്പൊരി ഡയലോഗുകളും ആക്ഷനുമൊക്കെ ചേര്ന്ന ആ ചിത്രം ബ്ലോക്ക്ബസ്റ്റര് വിജയമാണ് നേടിയിരുന്നത്. ഇന്ന് വീണ്ടും പ്രേക്ഷകരെ കോരിത്തരിപ്പിക്കാന് ഒരിക്കല് കൂടി എത്തുകയാണ്. അതും 4 കെ മികവോടെ.
ചിത്രത്തില് ഭരത് ചന്ദ്രന് ഐ പി എസ് എന്ന കിടിലന് കഥാപാത്രമാണ് സുരേഷ് ഗോപി അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നത്. ആ കഥാപാത്രത്തിന്റെ ഓരോ സംഭാഷണവും പ്രേക്ഷകര്ക്ക് ഇന്നും മനഃപാഠമാണ്. ചടുലമായ സംഭാഷണങ്ങളും, ഉദ്വേഗജനകമായ രംഗങ്ങളും, മികച്ച ആക്ഷൻ രംഗങ്ങളുമായി പ്രേക്ഷകരെ ആവേശം കൊള്ളിച്ചിരുന്നു . ഇപ്പോഴിതാ ചിത്രത്തിന്റെ 4കെ അറ്റ്മോസ് ടീസര് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സുനിതാ പ്രൊഡക്ഷൻസിൻ്റെ ബാനറിൽ എം. മണിയാണ് ചിത്രം നിർമ്മിച്ചത്. ഈ ടീസര് വളരെ വ്യത്യസ്ഥമായി ഫോർ കെ. ആക്കുന്നതിൻ്റെ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ വെർഷൻ ആയിട്ടാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
കമ്മീഷണര് സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിയ പശ്ചാത്തല സംഗീതം ഇന്നും പ്രേക്ഷകരുടെ ഇടയിൽ കൗതുകവും ആവേശവും പകരുന്നത് ചിത്രത്തിൻ്റെ പ്രസക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ആ ചിത്രത്തോട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഇന്നും ഉള്ള ആഭിമുഖ്യം കണക്കിലെടുത്ത് ആധുനിക ശബ്ദ ദൃശ്യവിസ്മയങ്ങളുമായി 4കെ അറ്റ്മോസില് വീണ്ടും എത്തുകയാണ്. മഹാലഷ്മി ഫിലിംസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഈ ചിത്രം തെക്കുടൻ ഫിലിംസുമായി സഹകരിച്ചു കൊണ്ടാണ് 4കെ അറ്റ്മോസിൽ എത്തുന്നത്.
മികച്ച അഭിപ്രായം നേടിയ ദേവദൂതൻ, ഛോട്ടാ മുംബൈ എന്നീ ചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഹൈ സ്റ്റുഡിയോസ് ആണ് സിനിമ 4kയിൽ റിമസ്റ്ററിങ് ചെയ്യുന്നത്.
സംഗീതം - രാജാമണി, ഛായാഗ്രഹണം -ദിനേശ് ബാബു, എഡിറ്റിംഗ് -എൽ. ഭൂമിനാഥൻ, 4k റീമാസ്റ്ററിങ് നിർമ്മാണം ഷൈൻ വി.എ. മെല്ലി വി.എ. , ലൈസൺ ടി.ജെ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഹെഡ് -ഹർഷൻ.ടി, പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ - അരോമ മോഹൻ, ക്രീയേറ്റീവ് വിഷനറി ഹെഡ് ബോണി അസ്സനാർ, കളറിങ് ഷാൻ ആഷിഫ്, അറ്റ്മോസ് മിക്സ് ഹരി നാരായണൻ, മാർക്കറ്റിംഗ് ഹൈസിൻ ഗ്ലോബൽ വെഞ്ചേഴ്സ്, പി ആര് ഒ വാഴൂർജോസ്.
