മോഹന്‍ലാലിന്‍റെയും ഷാരൂഖിന്‍റെയും ഇരിപ്പിടം അടുത്തടുത്ത്, സുചിത്രയ്‌ക്ക് കസേര ഒരുക്കി ഷാരൂഖ് ഖാന്‍; കിംഗ് ഖാന് കൈയ്യടി

71-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വേദിയിലെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണമായിരുന്നു ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാന്‍. പുരസ്‌കാര വേദിയില്‍ എത്തിയ താരം ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടി.

September 24, 2025

ഡല്‍ഹിയിലെ വിജ്ഞാന്‍ ഭവനില്‍ നടന്ന 71-ാം ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ മലയാളികളുടെ സ്വന്തം മോഹന്‍ലാല്‍ ദാദാസാഹിബ് ഫാല്‍ക്കെ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോൾ, അത് മലയാളികൾക്ക് അഭിമാന നിമിഷമായി. പുരസ്‌കാരം വാങ്ങാന്‍ കുടുംബസമേതമാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ എത്തിയത്.

മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരത്തിന് അര്‍ഹനായ ബോളിവുഡ് താരം ഷാരൂഖ് ഖാനും പുരസ്‌കാര വേദിയിലെ മുഖ്യ ആകര്‍ഷണമായിരുന്നു. പുരസ്‌കാര വേദിയിലെത്തിയ താരം ഹൃദ്യമായ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ ആരാധകരുടെ കയ്യടി നേടിയിരിക്കുകയാണ്. സദസ്സില്‍ മോഹന്‍ലാലിന്‍റെ ഭാര്യ സുചിത്രയ്‌ക്ക് കസേര ഒരുക്കി ഷാരൂഖ് ഖാന്‍ സദസ്സിലെ ശ്രദ്ധ നേടി.

മോഹന്‍ലാലിനും ഭാര്യ സുചിത്രയ്‌ക്കും അടുത്തായിരുന്നു ഷാരൂഖിന്‍റെ ഇരിപ്പിടം. പുരസ്‌കാര ചടങ്ങുകള്‍ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സദസ്സില്‍ എത്തിച്ചേര്‍ന്ന മോഹന്‍ലാലിനെയും സുചിത്രയെയും ഹൃദയപൂര്‍വ്വമാണ് ഷാരൂഖ് സ്വീകരിച്ചത്. സുചിത്രയ്ക്ക് കസേര ഒരുക്കി കൊടുത്ത് അവര്‍ ഇരുന്ന ശേഷം മാത്രമാണ് ഷാരൂഖ് സ്വന്തം ഇരിപ്പിടത്തില്‍ ഇരുന്നത്. ഷാരൂഖിന്‍റെ ഈ പ്രവര്‍ത്തിക്ക് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ വലിയ പ്രശംസയും കൈയ്യടിയും ലഭിക്കുകയാണ്.

2023ല്‍ പുറത്തിറങ്ങിയ 'ജവാനി'ലൂടെയാണ് ഷാരൂഖ് മികച്ച നടനുളള ദേശീയ പുരസ്‌കാരം സ്വന്തമാക്കുന്നത്. 33 വര്‍ഷത്തെ അഭിനയ ജീവിതത്തില്‍ ഇതാദ്യമായാണ് 59-ാം വയസ്സില്‍ ഷാരൂഖിന് പുരസ്‌കാരം ലഭിച്ചത്. അതേസമയം 2005ല്‍ താരത്തിന് പത്‌മശ്രീ ബഹുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി ഫിലിം ഫെയര്‍ അവാര്‍ഡുകളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അതേസമയം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവായ ദാദാസാഹിബ് ഫാൽക്കേയുടെ പേരിലുള്ള പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയതിൽ അഭിമാനം ഉണ്ടെന്ന് രാഷ്‌ട്രപതിയുടെ കൈയ്യില്‍ നിന്നും പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ശേഷം മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയ്ക്കും മലയാളികൾക്കും തന്നെ തേടിയെത്തിയ അംഗീകാരം സമർപ്പിക്കുന്നതായും താരം പറഞ്ഞു.

"മലയാള സിനിമയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ പുരസ്‌കാരം ലഭിക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെയും ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ വ്യക്‌തി എന്ന നിലയിലും ഞാൻ ഏറെ അഭിമാനിക്കുന്നു. അംഗീകാരം വ്യക്‌തിപരമായ നേട്ടമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. മുഴുവൻ മലയാള സിനിമയുടെയും നേട്ടമാണിത്. മലയാള സിനിമ വ്യവസായത്തിൻ്റെ പാരമ്പര്യത്തിനും ക്രിയാത്‌മകതയ്ക്കുമുള്ള സമർപ്പണമായാണ് ഈ പുരസ്‌കാരം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്," മോഹന്‍ലാല്‍ പറഞ്ഞു.

ഈയൊരു നിമിഷം താൻ സ്വപ്‌നത്തിൽ പോലും കണ്ടിരുന്നില്ലെന്നും മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞു. മലയാള സിനിമയെ വളർത്തി വലുതാക്കിയ വിവേകശാലികളായ പ്രേക്ഷകർക്കും വലിയ പങ്കുണ്ട്. അവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഓർക്കുന്നതായും മോഹൻലാൽ പുരസ്‌കാര ചടങ്ങില്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിതയിലാഴ്ന്ന് പോയതുമല്ലോ ചിരമനോഹരമായൊരു പൂവിത്- എന്ന കുമാരനാശാൻ്റെ വരികൾ ഉദ്ധരിച്ച്, സിനിമയുടെ വളര്‍ച്ചയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുകയും വരും തലമുറയ്ക്ക് വഴികാട്ടുകയും ചെയ്‌ത മൺമറഞ്ഞ പ്രതിഭകൾക്കായി ഈ നിമിഷം സമർപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സിനിമ തൻ്റെ ആത്മാവിൻ്റെ സ്‌പന്ദനമാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മോഹന്‍ലാല്‍ തന്‍റെ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിച്ചത്.

