നടി ശ്വേത മേനോനെതിരായ കേസില് നടിയെ പിന്തുണച്ച് സിനിമ-സീരിയല് നടി സീമ ജി നായര്. അശ്ലീല സിനിമകളില് അഭിനയിച്ച് പണം സമ്പാദിച്ചെന്നും രംഗങ്ങള് പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നുമുള്ള ശ്വേതയ്ക്കെതിരായ പരാതി കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്നാണ് സീമ പറയുന്നത്. സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയായിരുന്നു സീമയുടെ പ്രതികരണം.
എത്ര മോശമായാണ് അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതെന്നും എഫ്ഐആര് ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും സീമ പറയുന്നു. ആരുടെ വീഡിയോയും മോർഫിംഗ് ചെയ്ത് ഇടാമെന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ബാൻ ചെയ്ത സൈറ്റിൽ പോയി ഇതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതു പൂട്ടും തുറക്കാവുന്ന ഒരു മഹാനാണോ മാര്ട്ടിന് എന്ന് അത്ഭുതപെട്ടുപോയെന്നും സീമ ഫേസ്ബുക്കില് കുറിച്ചു.
"നമസ്ക്കാരം, ഇന്നലെ വളരെയേറെ വിഷമം ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു പ്രശ്നമാണ് ആരുടെയോ സ്വാർത്ഥ താല്പ്പര്യം കൊണ്ട് പൊങ്ങി വന്നത്..!!! എന്തിന് വേണ്ടി, ആർക്കുവേണ്ടി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ വ്യക്തമായ ഉത്തരം തന്നെയുണ്ട്.. അരി ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആർക്കും അത് മനസ്സിലാകും..
അമ്മയെ തകർത്തേ അടങ്ങു എന്ന പിടിവാശി ചിലർക്ക്..കുറച്ചു പാവങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന മരുന്നിനും, കൈ നീട്ടത്തിനും വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നുമുണ്ട്..അവരുടെ മനസ്സ് ഓർക്കണ്ടേ..അമ്മ എന്ന പേര് പോലും വെളിയിൽ ഉച്ചരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രീതിയിൽ തല കുനിക്കേണ്ടി വരുന്നു..ഓരോ ദിവസവും ഇടി വെട്ടുന്ന സമയത്ത് വിഷ കൂണുകൾ പൊങ്ങി വരുന്നത് പോലെ ഓരോന്ന് വരുന്നു..
എത്ര മോശം ആയാണ് ആ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത്..14 വർഷത്തിന് മുന്നേ 'കയം' എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ ഒരുമിച്ച് കുറേ ദിവസങ്ങൾ, അന്ന് തുടങ്ങിയ സ്നേഹം, എന്നും ഫോൺ ചെയ്തോ, കണ്ടോ ഉള്ള ബന്ധം അല്ല.. ആദ്യമായി കണ്ട അന്ന് മുതൽ ഒരേ രീതിയിൽ ഇടപെടുന്ന ചുരുക്കം ചിലരിൽ ഒരാൾ.
അവരെ കുറിച്ച് എത്ര വൃത്തികെട്ട രീതിയിലാണ് എഫ്ഐആര് (FIR) ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അവർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ, അവർ കുട്ടികളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന വീഡിയോകള് ചെയ്യുന്നു.. അയ്യോ കേട്ടാൽ അറയ്ക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ.. കളിമണ്ണോ, പാലേരി മാണിക്യമോ, കയമോ, കാമസൂത്രയോ എന്തും ആയിക്കോട്ടെ.. അതെല്ലാം നിയമ വിധേയമായി സെൻസർ ബോർഡിന്റെ അംഗീകാരത്തോടെ റിലീസ് ചെയ്തവ..
ഇനി അടുത്തത്, പോൺ സൈറ്റിൽ വീഡിയോകള് ഉണ്ടെന്ന്.. ആർക്കും ആരുടെ വീഡിയോയും മോർഫിംഗ് ചെയ്ത് ഇടാമെന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ബാൻ ചെയ്ത സൈറ്റിൽ പോയി (മാർട്ടിൻ എന്ന ആൾക്ക് മാത്രം ഇത് കാണാം) ഇതൊക്കെ കണ്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ.. ഏതു പൂട്ടും തുറക്കാവുന്ന ഒരു മഹാനാണോ ഇതെന്ന് അത്ഭുതപെട്ടുപോയി.. ബാൻ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ തുറന്നു കൊടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉള്ളിടത്തോളം മാർട്ടിൻ വിഷമിക്കണ്ട കാര്യം ഇല്ലല്ലോ.
അമ്മയുടെ പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്ത് മത്സരിക്കുന്നുവെന്ന തെറ്റാണ് ശ്വേത ചെയ്തത്..കുക്കു പരമേശ്വരനും ആ ഒരു തെറ്റാണ് ചെയ്തത്.. ഏതു നീതിപീഠം വരെ പോയാലും അർഹിക്കുന്ന ശിക്ഷ ഇതിന്റെ പുറകിൽ പ്രവർത്തിച്ചവർക്ക് വാങ്ങികൊടുക്കണം.. ആർക്കോ വേണ്ടി തിളയ്ക്കുന്ന സാമ്പാറിലെ കഷണങ്ങൾ ആയി ശ്വേതയും, കുക്കുവും മാറരുത്..
ഒരു സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് ചീഞ്ഞ കളിയും കളിക്കുന്നവർ കളിക്കട്ടെ.. പക്ഷേ നിങ്ങൾ ജയിക്കണം..മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല അത്രയും മനസ്സ് വിഷമിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഓരോ നാളിലും പുറത്തുവരുന്നത്..ഇനിയെല്ലാം വരുന്നിടത്ത് വെച്ച് കാണാം..ധൈര്യമായി മുന്നോട്ടു പോകുക..മുന്നോട്ടു പോയെ പറ്റൂ", സീമ ജീ നായര് കുറിച്ചു.
