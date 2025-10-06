ETV Bharat / entertainment

'അയ്യയ്യേ നിര്‍മലേ ചതിയല്ലേ...', മില്ലില്‍ പൊടിക്കാന്‍ പോകുന്ന പെണ്ണിന് പുറകേ ഒരു കൂട്ടം പേര്‍; അവിഹിതം സിനിമയിലെ ഗാനമെത്തി

ചിത്രം ഒക്‌ടോബര്‍ 10 ന് തിയേറ്ററുകളില്‍ എത്തും.

സിനിമ പോസ്റ്റര്‍ (ETV Bharat)
ETV Bharat Kerala Team

Published : October 6, 2025 at 8:59 PM IST

2 Min Read
ദേശീയ, സംസ്ഥാന പുരസ്കാരജേതാവായ സെന്ന ഹെഗ്ഡെ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന അവിഹിതം എന്ന പുതിയ ചിത്രത്തിൻ്റെ ലിറിക്കൽ വീഡിയോ ഗാനം റിലീസായി. അയ്യയ്യേ, നിർമ്മലേ.... എന്നാരംഭിക്കുന്ന ഗാനമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത്. ടിറ്റോ പി തങ്കച്ചൻ എഴുതിയ വരികൾക്ക് ശ്രീരാഗ് സജി സംഗീതം പകർന്ന് സിയ ഉൾ ഹഖ്, ശ്രീരാഗ് സജി എന്നിവർ ആലപിച്ച ഗാനമാണിത്.

മില്ലിൽ ധാന്യം പൊടിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന പെണ്ണിന് ചുറ്റുമുള്ള കണ്ണുകളുമായി കൂടുന്ന പുരുഷന്മാരാണ് ഗാനരംഗത്തിലുള്ളത്.

പുതുമുഖങ്ങൾക്ക് ഏറേ പ്രാധാന്യം നല്‍കി ഒരുക്കിയ തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകരുടെ ഇഷ്‌ട സംവിധായകനായി മാറിയ വ്യക്തിയാണ് സെന്ന ഹെഗ്‌ഡെ. തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം സിനിമയിലേത് പോലെ തന്നെ കാസര്‍ക്കോടന്‍ ഭാഷയ്ക്ക് പ്രധാന്യം നല്‍കിയാണ് ഈ ചിത്രവും ഒരുക്കുന്നത്.

വീണ്ടും കാഞ്ഞങ്ങാട് ഗ്രാമ പശ്ചാത്തലത്തിൽ യുവനടന്മാരായ ഉണ്ണി രാജാ,രഞ്ജിത്ത് കങ്കോൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം ഒട്ടേറെ നടിനടന്മാർ അഭിനയിക്കുന്ന ഫാമിലി ഫൺ ചിത്രമായ അവിഹിതം ഒക്ടോബർ പത്തിന് പ്രദർശനത്തിനെത്തും.

അംബരീഷ് കളത്തറ,സെന്ന ഹെഗ്ഡെ എന്നിവർ ചേർന്ന് തിരക്കഥ, സംഭാഷണമെഴുതുന്നു. ഇഫോർ എക്‌സ്‌പിരിമെന്‍റ്സ്,ഇമാജിൻ സിനിമാസ്, മാരുതി ടാക്കീസ് (മുകിൽ)എന്നീ ബാനറിൽ മുകേഷ് ആർ മേത്ത,ഹാരിസ് ദേശം,പി ബി അനീഷ്,സി വി സാരഥി,സെന്ന ഹെഗ്ഡെ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് ചിത്രം നിർമ്മിക്കുന്നത്.

ഛായാഗ്രഹണം-ശ്രീരാജ് രവീന്ദ്രൻ,രമേഷ് മാത്യുസ്, ക്രീയേറ്റീവ് ഡയറക്ടർ-ശ്രീരാജ് രവീന്ദ്രൻ, എഡിറ്റർ-സനാത് ശിവരാജ്, സംഗീതം-ശ്രീരാഗ് സജി, എക്സിക്യൂട്ടീവ് പ്രൊഡ്യൂസർ-സുധീഷ് ഗോപിനാഥ്, കല-കൃപേഷ് അയ്യപ്പൻകുട്ടി, അക്ഷൻ-അംബരീഷ് കളത്തറ,ലൈൻ പ്രൊഡ്യൂസർ-ശങ്കർ ലോഹിതാക്ഷൻ, ചീഫ് അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-വിഷ്ണു ദേവ്,റെനിത് രാജ്, കോസ്റ്റ്യൂം ഡിസൈൻ- മനു മാധവ്,മേക്കപ്പ്- രഞ്ജിത്ത് മനാലിപ്പറമ്പിൽ, സൗണ്ട് ഡിസൈൻ- രാഹുൽ ജോസഫ്, സേഥ് എം ജേക്കബ്, ഡിഐ-എസ് ആർ ആക്ഷൻ ഫ്രെയിംസ് മീഡിയ, വിഎഫ്എക്‌സ്-റാൻസ് വിഎഫ്എക്‌സ് സ്റ്റുഡിയോ, സിങ്ക് സൗണ്ട്-ആദർശ് ജോസഫ്,മാർക്കറ്റിംഗ്-കാറ്റലിസ്റ്റ്,ടിൻഗ്, ഓൺലൈൻ മാർക്കറ്റിംഗ്-ടെൻജി മീഡിയ, സ്റ്റിൽസ്-ജിംസ്ദാൻ, ഡിസൈൻ-അഭിലാഷ് ചാക്കോ,വിതരണം-ഇഫോർ എക്സ്പിരിമെന്റ്സ് റിലീസ്.പി ആർ ഒ- എ എസ് ദിനേശ്.

പൂർണമായും കാഞ്ഞങ്ങാട് ചിത്രീകരിച്ച ‘തിങ്കളാഴ്ച നിശ്ചയം’ എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെയാണ് സെന്ന ഹെഗ്ഡെ പ്രേക്ഷക മനസില്‍ ഇടം നേടുന്നത്. മികച്ച രണ്ടാമത്തെ ചിത്രത്തിനും കഥാകൃത്തിനുമുള്ള സംസ്ഥാന ചലച്ചിത്ര അവാർഡും മികച്ച മലയാള ചിത്രത്തിനുള്ള ദേശീയ പുരസ്‌കാരവനും ചിത്രത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

