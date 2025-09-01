സത്യൻ അന്തിക്കാട് സംവിധാനം ചെയ്ത മോഹൻലാൽ ചിത്രം ഹൃദയപൂർവ്വം തിയേറ്ററുകളിൽ വിജയകരമായി മുന്നേറുമ്പോള് വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് സിനിമയുടെ തിരക്കഥാകൃത്ത് സോനു ടി പി ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം.
നൈറ്റ് കോളിലൂടെ ഹൃദയപൂര്വ്വത്തിലേക്ക്
പ്രേമലു എന്ന സിനിമയിലൂടെ പ്രശസ്തനായ ശ്യാംമോഹനെ നായകനാക്കി 2023 ൽ നൈറ്റ് കോൾ എന്നൊരു ഷോർട്ട് ഫിലിം ഞാൻ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നു. ഒരേയൊരു കഥാപാത്രം മാത്രമാണ് ആ ഷോർട്ട് ഫിലിമിൽ ഉള്ളത്. ഷോർട്ട് ഫിലിം പുറത്തിറങ്ങി കുറച്ചു ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സത്യൻ അന്തിക്കാടിൻ്റെ മകൻ അഖിൽ സത്യൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് എന്നോട് നമ്പർ ചോദിച്ചു. എന്നെ വിളിച്ചതാകട്ടെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറും.
നൈറ്റ് കോൾ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ പ്രശംസിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു വിഖ്യാത മനുഷ്യൻ ഞാൻ ചെയ്ത ഒരു വർക്കിനെ പ്രശംസിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് സന്തോഷം തോന്നി. ഈ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം സത്യമാണോ എന്നൊരു തോന്നലും ഉണ്ടായി. പിന്നീട് അവസരം ലഭിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ നേരിട്ടു കണ്ടു. അപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഷോർട്ട് ഫിലിമിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത്.
ഒരു വർഷത്തിനു ശേഷം വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കോൾ വന്നു. പുതിയ എഴുത്തുകാരെ നോക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ആശയം താങ്കൾ ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് വിളി. ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന സിനിമയുടെ പ്രോജക്ട് ഒന്നും ആ സമയത്ത് ഓൺ ആയിരുന്നില്ല. ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ മാത്രമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞത്. എന്നിലെ പ്രേക്ഷകനെ ഈ ആശയം സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ടോ? എനിക്ക് ഈ ആശയത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സൈറ്റ്മെന്റ് തോന്നുന്നുണ്ടോ എന്നതൊക്കെയായിരുന്നു കഥ പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്നിൽ ശ്രദ്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ. ഹ്യൂമറിലൂടെ ഈ കഥ പറയാം എന്ന രീതിയിൽ ചർച്ച മുന്നോട്ടുപോയി. സത്യൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകളിലാണ് മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച തമാശ രംഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളതും അവയാകട്ടെ കാലോചിതമായി നിലനിൽക്കുന്നതും.
തിരക്കഥാകൃത്തിനൊപ്പം സഞ്ചരിക്കുന്ന സത്യന് അന്തിക്കാട്
ഒരു സിനിമയുടെ തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി സിനിമ എന്ന സ്വപ്നത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തുകയാണ്. പക്ഷേ സത്യൻ സാറിന് വേണ്ടി തിരക്കഥ എഴുതുന്ന പ്രോസസ് വേറെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ട രീതിയിൽ എഴുത്തുകാരെ മോൾഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് സത്യൻ അന്തിക്കാട് അവലംബിക്കുക.
നായകനായി മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ
സത്യൻ അന്തിക്കാട് തിരക്കഥ എഴുതാൻ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു മോഹൻലാൽ ചിത്രമാണെന്നുള്ള ധാരണ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഇതൊരു മോഹൻലാൽ പരിപാടിയാണെന്ന് ആദ്യ മീറ്റിങ്ങിൽതന്നെ സത്യൻ സർ വെളിപ്പെടുത്തി. പിന്നെ സാറിനു വേണ്ടി എഴുതുമ്പോൾ എന്തായാലും മലയാളത്തിലെ ഒരു മുൻനിരതാരമായിരിക്കും കേന്ദ്ര കഥാപാത്രം എന്ന് എനിക്കറിയാം. ഒന്നുകിൽ മോഹൻലാൽ അല്ലെങ്കിൽ ജയറാം അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫഹദ്. സത്യൻ സാറിൻ്റെ എല്ലാ പടത്തിലും മലയാളത്തിലും മുൻനിര താരങ്ങളാണ് നായകന്മാരായി എത്താറുള്ളത്. ഒരു പ്രോജക്ട് പിച്ച് ചെയ്ത് മോഹൻലാൽ അടക്കമുള്ള അഭിനേതാക്കളുടെ ഡേറ്റ് വാങ്ങേണ്ട രീതി സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിന് ആവശ്യമില്ല. എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു സംവിധായകനെ വിശ്വാസമാണ്. പിന്നെ എന്നെപ്പോലൊരു കലാകാരൻ്റെ സിനിമ എന്ന സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൽ നായകനായി എത്തുന്നത് മലയാളത്തിൻ്റെ സ്വന്തം മോഹൻലാൽ. എത്രത്തോളം ഞാൻ എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ അറിയില്ല.
സിനിമയുടെ ഫസ്റ്റ് സീൻ ഓർഡർ പൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് മോഹൻലാൽ സാറുമായി ആദ്യ മീറ്റിങ് സംഭവിക്കുന്നത്. കഥ വിശദീകരിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹം ഒരു നെടുംതൂണായി മുന്നിലുള്ളത് കൊണ്ടുതന്നെ മോഹൻലാൽ സാറുമായി തിരക്കഥ വിശദീകരിക്കുന്ന പ്രോസസ് കഠിനമായി തോന്നിയില്ല. എനിക്ക് ടെൻഷനേക്കാൾ കൂടുതൽ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു. സത്യൻ സാറാണ് പ്രധാനമായും തിരക്കഥ വിശദീകരിച്ചത്. എന്നാൽ ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെയുള്ള സീൻ എന്നെക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിച്ചു. അതൊരു വല്ലാത്ത അനുഭവമായിരുന്നു. കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായാണ് മോഹൻലാൽ സാറിനെ ഇത്രയും അടുത്ത് കാണുന്നത്.
മോഹൻലാൽ എന്ന നടൻ
ഞാൻ നരേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചില ഡയലോഗുകൾ മോഹൻലാൽ തൻ്റേതായ രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് കേൾക്കാൻ തന്നെ രസമാണ്. അപ്രസക്തം എന്ന് തോന്നുന്ന സീനിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ചില ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ ലാൽസർ സ്വന്തം മോഡുലേഷനിലൂടെ മനോഹരമായി പൊലിപ്പിക്കും. നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ചില ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ പറയാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഒരു മോഡുലേഷൻ മനസ്സിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. പക്ഷേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കാത്ത തരത്തിലാണ് മോഹൻലാൽ അതൊക്കെ അവതരിപ്പിക്കുക. നമ്മൾ എഴുതിയ ഡയലോഗുകൾ മോഹൻലാൽ സാർ പറയുമ്പോൾ തീയറ്ററിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന കൈയടി നൽകുന്ന സന്തോഷം പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ ആകില്ല. ഇമോഷണൽ ഡയലോഗുകൾ ഒക്കെ ലാൽസാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന രീതി അതിഗംഭീരമാണ്.
പ്രേമലു എന്ന സിനിമയിലെ അമൽ ഡേവിസ് എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അതേ റഫറൻസ് മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടുതന്നെയാണ് സംഗീത പ്രതാപിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ ഹൃദയപൂർവ്വം എന്ന സിനിമയിൽ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംഗീത് ഇതുവരെ ചെയ്തു വന്നിട്ടുള്ള ശൈലികളുടെ ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് കഥാപാത്രത്തെ ഡിസൈൻ ചെയ്തത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പല കൗണ്ടറുകളും എഴുതുമ്പോൾ തിയേറ്ററിൽ വർക്കാവുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ എഴുതി വച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മുകളിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സംഗീതിന് സാധിച്ചു. രണ്ടു തലമുറയിൽ പെട്ട അഭിനേതാക്കളാണ് മോഹൻലാലും സംഗീതും മാളവികയും ഒക്കെ. സഹ അഭിനേതാക്കളെ സ്ക്രീനിൽ താനുമായി സിങ്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു മോഹൻലാൽ മാജിക്കാണ്. അതിപ്പോൾ സംഗീത് എന്നല്ല ഏതൊരു ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ലാൽസർ അവരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി പരമാവധി കഥാപാത്രത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും.
ഒരു കുടുംബം പോലെ
അഭിനേതാക്കൾക്ക് മാത്രമല്ല മറ്റു ടെക്നീഷ്യന്മാർക്കും സത്യൻ അന്തിക്കാട് സാറിൻ്റെ സെറ്റ് ഒരു കുടുംബം പോലെയാണ്. പ്രൊഡക്ഷനിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ആർക്കും ഒരു പ്രഷറും തോന്നുകയില്ല. ഒച്ചയും ബഹളവും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാൽ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി നടക്കുകയും ചെയ്യും. സെറ്റിലെ ഡ്രൈവേഴ്സും ഇതേ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അവർ ഒരു ഉപദേശവും നൽകി. സത്യൻ സാറിൻ്റെ സിനിമാസെറ്റ് കണ്ടിട്ട് എല്ലാ സിനിമാസെറ്റും ഇതുപോലെയാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ട. ഇതുപോലെത്തെ ഒരു കംഫർട്ടബിൾ ആയ സിറ്റുവേഷൻ വേറൊരു സിനിമ സെറ്റിൽ ലഭിക്കണമെന്നില്ല. സത്യൻ സാറിൻ്റെ സിനിമകൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീതി എങ്ങനെയാണോ അതിനു സമാനമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിനിമാസെറ്റും.
ഇമോഷൻസ് ഓവറാക്കാത്ത ഒരു മീറ്റർ
പുതിയകാലത്ത് സിനിമകളിൽ ഇമോഷൻസിന് കൃത്യമായ ഒരു മീറ്റർ വേണമെന്ന് സോനു അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. പ്രേക്ഷകർക്ക് എല്ലാം അതിൻ്റെ കൃത്യമായ അളവിൽ നൽകണം. ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ എല്ലാ ഇമോഷൻസിനും കൃത്യമായ ഒരു മീറ്റർ ഫോളോ ചെയ്യാറുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ഹൃദയപൂർവം എന്ന സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇമോഷണൽ രംഗങ്ങൾ ധാരാളമുണ്ട്. ഓവർ ഇമോഷൻസ് കടന്നു വന്നാൽ ഒരുപക്ഷേ പ്രേക്ഷകന് അസ്വസ്ഥത തോന്നാം. പക്ഷേ അങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ ഇമോഷൻസിൻ്റെ ഡെലിവറി കൃത്യമായ അളവിൽ നടന്നതിനു ശേഷം അതിന് ഹ്യൂമർ കൊണ്ട് വഴിതിരിച്ച് വിടുകയാണ് ചെയ്തത്.
കഥയിൽ ഇവിടെ മുതൽ ഇമോഷൻ ആണെന്ന് പ്രേക്ഷകർക്ക് തോന്നുന്ന നിമിഷത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഹ്യൂമർ ട്രാക്കിലേക്ക് കഥാ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു. അങ്ങനെയൊരു റൈറ്റിങ് പാറ്റേൺ ആണ് ഈ സിനിമയുടെ ആദ്യാവസാനം പിന്തുടർന്നത്. ഈയൊരു രീതിയിൽ സത്യന് അന്തിക്കാട് എന്ന സംവിധായകന് വളരെയധികം സ്വീകാര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹം വളരെ നന്നായി ഹ്യൂമർ ആസ്വദിക്കുന്ന ആളാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഏതൊരു വികാരമാണെങ്കിലും തിരക്കഥയിൽ അത് ഓവർ ആണെന്ന് തോന്നിയാൽ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സത്യൻ അന്തിക്കാട് എന്നൊരു വിഖ്യാത സംവിധായകൻ എൻ്റെ മുന്നിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഓരോ രംഗങ്ങൾ എഴുതുന്നതും വളരെ സ്മൂത്തായിരുന്നു. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു തെറ്റ് സംഭവിച്ചാലും അത് തിരുത്താൻ ഒരാളുണ്ടല്ലോ എന്ന ധൈര്യമായിരുന്നു തിരക്കഥാകൃത്ത് എന്നുള്ള നിലയിൽ എൻ്റെ ഭാഗ്യം.
സത്യൻ അന്തിക്കാട് സിനിമകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചത്
ഈ സിനിമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ സത്യൻ അന്തിക്കാട് സിനിമകളിൽനിന്ന് ഒരുപാട് പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചിരുന്നു.
വളരെ ക്രിസ്പായി സീനുകൾ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവ് മാതൃകാപരമാണ്. ഏച്ചു കെട്ടൽ ഇല്ലാതെ ഉള്ള ഷോട്ട് ഡിവിഷനുകൾ, സിനിമയുടെ സ്മൂത്തായ ഒഴുക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ നിരീക്ഷിച്ച കാര്യങ്ങളാണ്. സിനിമകളിലൂടെ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ട് കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. പിന്നെ ഒരു സംവിധായകൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണം എപ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ന് സത്യൻ സാറിൽ നിന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്. എവിടെ ഇമോഷണൽ സീൻ വരണം എന്ന് സംവിധായകൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സത്യൻ സാറിന് കൃത്യമാണ്. പലപ്പോഴും തിരക്കഥ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ എന്നെ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമ ചിത്രീകരിക്കുമ്പോഴും തിയേറ്ററിൽ കാണുമ്പോഴും സത്യൻ സാർ പറഞ്ഞതാണ് ശരി എന്ന് ബോധ്യപ്പെടും.
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയാണ് സോനുവിൻ്റെ സ്വദേശം. കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോള് തന്നെ ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തിരുന്നു. പിന്നീട് ജോലിയുടെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ചേക്കേറി. അവിടെവച്ചാണ് സിനിമ ബന്ധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്. രണ്ടുവർഷം ജോലി ചെയ്ത ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ചു. പിന്നീട് രേവതി കലാമന്ദിറിൽ സംവിധാനം പഠിക്കാൻ ചേർന്നു. പഠനശേഷം സ്വന്തം സിനിമ എന്ന മോഹവുമായി നടക്കുന്നതിനിടയിലാണ് പോർട്ട് ഫോളിയോ എന്ന രീതിയിൽ നൈറ്റ് കോൾ എന്ന ഷോർട്ട് ഫിലിം ചെയ്യുന്നത്. ശ്യാം മോഹൻ അഭിനയിച്ച പൊന്മുട്ട എന്ന വെബ് സീരീസ് കണ്ടിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതും. ഇതിനിടയിൽ കഠിനാധ്വാനവും കഷ്ടപ്പാടുമൊക്കെയായി പറയാൻ ഏറെയുണ്ടെന്ന് സോനു.
Also Read: അസുഖം നന്നായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നുവെന്ന് ശ്രീനിവാസനെപ്പോലെ മറ്റാർക്കാണ് പറയാൻ കഴിയുക? ഇന്നസെൻ്റിനെ ഓർക്കുമ്പോൾ കണ്ണുനിറയുമെന്നും സത്യന് അന്തിക്കാട്