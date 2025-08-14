ദൈവ ചിന്തയുടെ ഉത്ഭവവും ശാസ്ത്രാന്വേഷണവും ഇട കലർത്തി മലയാളത്തിൽ ഒരുങ്ങുന്ന സയൻസ് ഫിക്ഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് കമോൺഡ്രാ ഏലിയൻ. നന്ദകുമാർ ഫിലിംസിൻ്റെ ബാനറിൽ ക്രൗഡ് ഫണ്ടിങ് മുഖേന പണം സ്വരൂപിച്ചാണ് ചിത്രം നിർമിച്ചിക്കുന്നത്. നന്ദകുമാർ ആണ് സംവിധാനം. സിനിമയുടെ സെൻസർ നടപടികൾ പൂർത്തിയായി. ഒട്ടേറെ സിനിമകളിൽ ജൂനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റായി അഭിനയിച്ച ചേർത്തലക്കാരനായ നാടക നടൻ അജിത്ത് ജഗന്നാഥ കലാപീഠം ആണ് പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തുന്നത്. അജിത്ത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കാളി തെയ്യത്തിൽ നിന്നുമാണ് സിനിമ കഥ പറഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നത്. അമേരിക്ക അടക്കം നിരവധി രാജ്യങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് സിനിമയുടെ കഥാപശ്ചാത്തലം പുരോഗമിക്കുന്നു.
കഥാപശ്ചാത്തലം
അന്യഗ്രഹ ജീവികൾ വരുന്നത് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിലോ ലേസർ തോക്കുകളുമായോ അല്ല. ഇത്തവണത്തെ യുദ്ധം ആകാശത്തല്ല, നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും തലച്ചോറിനകത്താണ്. അവർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് മനുഷ്യരുടെ ചിന്താശേഷിയെയാണ്. അദൃശ്യമായ തരംഗങ്ങളിലൂടെ അവർ നമ്മുടെ ചിന്തകളെ സ്വാധീനിക്കും. പിന്നീട് നമ്മുടെ മനസിലുണ്ടാകുന്ന പല ആശയങ്ങളും തീരുമാനങ്ങളും നമ്മുടേതായിരിക്കില്ല. സമൂഹത്തിൽ മാറ്റങ്ങൾ വളരെ പെട്ടന്ന് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും. വിചിത്രമായ ചിന്തകൾ, ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങളോട് തോന്നുന്ന അടുപ്പവും വെറുപ്പും ഒക്കെയാകും ആദ്യ സംഭവ വികാസങ്ങൾ.
നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ചില ചിന്തകൾ നിങ്ങളുടേതല്ലെന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു കാര്യവുമില്ലാതെ നിങ്ങളുടെ തീരുമാനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് മാറാറുണ്ടോ? ചുറ്റുമുള്ളവർ ഒരേ കാര്യം യാന്ത്രികമായി പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
ഒരു ജനതയെ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ട് കീഴടക്കുന്നതിനേക്കാൾ എളുപ്പമാണ് അവരുടെ ചിന്തകളെ ഭരിക്കുന്നത്. നമ്മളെ മാനസിക അടിമകളാക്കി, അവരുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ലോകമാണ് അവർ സ്വപ്നം കാണുന്നത്. ഈ മുന്നറിയിപ്പാണ് കമോൺഡ്രാ ഏലിയൻ എന്ന ചിത്രം സംസാരിക്കുന്നത് .
എഡിറ്റിംഗ്, ഛായാഗ്രഹണം-സനു സിദ്ദിഖ്,പശ്ചാത്തല സംഗീതം -ജെറിൻ തോമസ്,അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടർ-ശരൺ ശശി, അസിസ്റ്റന്റ് എഡിറ്റർ-ഹരിദേവ് ശശീന്ദ്രൻ, വിതരണം-എൻപടം മോഷൻ പിക്ചേഴ്സ്, പി ആർ ഒ- എ എസ് ദിനേശ്.
