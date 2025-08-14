മുംബൈ: ആരാധകനായ രേണുക സ്വാമി വധക്കേസില് കന്നഡ നടൻ ദർശന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ റദ്ദാക്കി സുപ്രീംകോടതി. ദര്ശന് അടക്കം അഞ്ച് പേര്ക്ക് ജാമ്യം നല്കിയ കര്ണാടക ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിയാണ് സുപ്രീംകോടതി റദ്ദാക്കിയത്. എത്ര വലിയവനാണെങ്കിലും നിയമത്തിന് അതീതനല്ലെന്ന് നിരീക്ഷിച്ച കോടതി ഗുരുതര പോരായ്മകളുള്ളതാണ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ദര്ശന്റെ ജാമ്യം ചോദ്യം ചെയ്ത് കര്ണാടക സര്ക്കാര് നല്കിയ അപ്പീലിലാണ് സുപ്രീംകോടതി വിധി. ജസ്റ്റിസ് ജെബി പർദിവാല, ജസ്റ്റിസ് ആർ.മഹാദേവൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി. വളരെ ഗൗരവമേറിയ കേസില് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് വിവേചനാധികാരത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
എല്ലാവരും നിയമത്തിന് വിധേയരാകണമെന്നും അതിന് പ്രശസ്തിയോ പദവിയോ പരിഗണിക്കേണ്ടതില്ലെന്നും ജസ്റ്റിസ് മഹാദേവന് ഉത്തരവില് പറഞ്ഞു. അതേസമയം കേസിലെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കരുതെന്ന് ദര്ശനും പവിത്ര ഗൗഡയും സുപ്രീംകോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. കുറ്റകൃത്യത്തില് തനിക്ക് പങ്കുണ്ടെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദര്ശന് അഭിഭാഷകന് വഴി കോടതിയില് സത്യവാങ്മൂലം സമര്പ്പിച്ചു.
അതേസമയം പത്താം ക്ലാസില് പഠിക്കുന്ന മകളുടെ സിംഗിള് പാരന്റാണ് താനെന്നും പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെ പരിപാലിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പവിത്ര ഗൗഡയും സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചു. എന്നാല് സുപ്രീംകോടതി അതെല്ലാം തള്ളുകയായിരുന്നു.
കേസില് ഡിസംബര് 13നാണ് നടന് ദര്ശനും അഞ്ച് കൂട്ടുപ്രതികള്ക്കും ജാമ്യം ലഭിച്ചത്. ദര്ശനുമായി അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നടി പവിത്ര ഗൗഡയ്ക്ക് ഇന്സ്റ്റഗ്രാം വഴി അശ്ലീല സന്ദേശം അയച്ചതാണ് കൊലപാതകത്തിന് കാരണമായത്. ഗൗതം_കെഎസ്_1990 എന്ന വ്യാജ അക്കൗണ്ടില് നിന്നാണ് പവിത്രയ്ക്ക് സന്ദേശങ്ങള് ലഭിച്ചത്. പവിത്ര ദര്ശനെ വിട്ട് തന്റെ കൂടെ വരണമെന്ന് രേണുകസ്വാമി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രേണുകസ്വാമി കൊല്ലപ്പെട്ടത്.
