ETV Bharat / entertainment

'ജപ്പു'വിനെ കണ്ടെത്താൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്തത് 750 കുട്ടികളെ; സർക്കീട്ട്' ഒടിടിയിൽ തരംഗം

എഡിഎച്ച്ഡി ഡിസോഡർ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിയെയും അവൻ്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പ്രതിസന്ധിയുമാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ദുബായിലെ ഒരു ദുരന്തവാർത്തയിൽനിന്നാണ് സംവിധായകൻ തമർ കെവിക്ക് സിനിമയുടെ ആശയം ലഭിച്ചത്.

ADHD Child Movie, Digital Release Success, Gulf Based Filmmaker, Asif Ali Great Support
Sarkeet Movie Poster (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 30, 2025 at 12:41 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

അക്കി വിനായക്

രു സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ എത്തുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന പ്രതികരണത്തേക്കാൾ ഡിജിറ്റൽ റിലീസ് സമയത്ത് വളരെ കൂടുതൽ ജനശ്രദ്ധ നേടാറുണ്ട്. ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം ആ സിനിമയുടെ ഗുണനിലവാരത്തെപ്പറ്റി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തുടർച്ചയായി ചർച്ചകൾ നടക്കും. മലയാളസിനിമയിലെ പ്രമുഖർ ഈ ചിത്രത്തെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ പങ്കുവയ്ക്കും.

ഡിജിറ്റൽ റിലീസിന് ലഭിച്ച സ്വീകാര്യത എന്തുകൊണ്ട് തീയറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ സിനിമക്ക് ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ നാനാഭാഗത്തുനിന്നും ഉയരും. അത്തരത്തിൽ വീണ്ടും ചർച്ചയാകുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് തമർ കെവി സംവിധാനം ചെയ്ത് ആസിഫ് അലി പ്രധാന വേഷത്തിൽ എത്തിയ സർക്കീട്ട്. മനോരമ മാക്സിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രദർശനത്തിനെത്തിയ ചിത്രം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നിരൂപക പ്രശംസകൾ നേടുന്നു. എഡിഎച്ച്ഡി ഡിസോഡർ ഉള്ള ഒരു കുഞ്ഞും ഈ അവസ്ഥ കാരണം ആ കുഞ്ഞിൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾ നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധികളുമാണ് ചിത്രം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്.

രക്ഷിതാക്കളുടെ ശിക്ഷണം ഏത് രീതിയിലാണ് ഇത്തരം അവസ്ഥയിലുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കേണ്ടതെന്ന് ചിത്രം അടിവരയിട്ടു പറയുന്നു. നിരവധി ചലച്ചിത്ര സംവിധായകരും അഭിനേതാക്കളും പ്രശംസിക്കുന്ന ഈ സിനിമയുടെ സംവിധായകൻ തമർ കെവി വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പ്രതികരിക്കുകയാണ്. പ്രവാസി കൂടിയായ സംവിധായകൻ യുഎഇയിൽ നിന്നാണ് അഭിമുഖം അനുവദിച്ചത്. ഒടിടി റിലീസിനു ശേഷം സർക്കീട്ടിനു സംഭവിച്ച അത്ഭുതമെന്ത്? സർക്കീട്ട് എന്ന സിനിമ തിയേറ്ററുകളിൽ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോഴും കണ്ട പ്രേക്ഷകരിൽനിന്ന് മികച്ച അഭിപ്രായമാണ് ലഭിച്ചത്.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
Why Asif Alis Sarkeet Got Huge Digital Release Attention Director Thamar KV Explains (ETV Bharat)

ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ സമയത്ത് തീയേറ്ററുകളിൽ എത്തിയ സിനിമ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വേണ്ടവിധത്തിൽ ജനങ്ങൾ ഈ സിനിമ ഏറ്റെടുത്തോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പക്ഷേ, ഈ സിനിമ മോശമാണെന്ന് ആർക്കും അഭിപ്രായമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം ഈ സിനിമ വീണ്ടും ആഘോഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ, ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, വളരെയധികം സന്തോഷം. ഒരുപാട് പ്രേക്ഷകർക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ആശയം റിലേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.

അവരവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമായി ഈ സിനിമയെ താരതമ്യപ്പെടുത്തി സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു നല്ല രക്ഷിതാവ് ആകണം എന്ന തരത്തിലുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ ഈ സിനിമ കണ്ടശേഷം ചിലരൊക്കെ എടുത്തു എന്ന് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നു. സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തകളാണ് സർക്കീട്ട് ഡിജിറ്റൽ റിലീസിനു ശേഷം എൻ്റെ കാതുകളിലെത്തിക്കുന്നത്.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
Sarkeet Movie Poster (ETV Bharat)

ബാലകഥാപാത്രമായ ജപ്പുവിൻ്റെ അവസ്ഥ

ബാല കഥാപാത്രമായ ജപ്പുവിൻ്റെ അവസ്ഥ ജീവിതത്തിൽനിന്ന് ചീന്തിയെടുത്തതാണോ? ജപ്പുവിനെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓർഹാൻ ഹൈദർ എന്ന കുട്ടിയാണ്. ആ കുട്ടിയുടെ കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ കുറച്ച് ഹൈപ്പർ ആക്റ്റീവ് ആണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. എനിക്കും ഇതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു മകളുണ്ട്. അവൾക്ക് എഡിഎച്ച്ഡി അവസ്ഥ ഒന്നുമില്ലായെങ്കിലും കാണിക്കുന്ന വികൃതികൾ ഞാൻ സസൂക്ഷ്മം വീക്ഷിക്കാറുണ്ട്.

അവളെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ ഈ സിനിമയിലെ ജപ്പു എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ മാനസങ്ങൾ ഒരുപാട് ലഭിച്ചിരുന്നു. ലിഫ്റ്റിൽ കയറുമ്പോൾ സ്വിച്ചിൽ പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുട്ടികളൊക്കെ വാശിപിടിക്കുന്നത് സർവസാധാരണമായ കാര്യമാണ്. ഇത്തരം സാധാരണ വികൃതികളുടെ ഒരൽപ്പം കൂടിയ വേർഷനാണ് എഡിഎച്ച്ഡി അവസ്ഥയിലുള്ള ജപ്പുവിൻ്റെ കഥാപാത്രം. ജപ്പുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള റഫറൻസ് എൻ്റെ മകൾ തന്നെയാണ്.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
Sarkeet Movie Poster (ETV Bharat)

അവളുടെ ചിന്തകൾ, അവളുടെ സ്വഭാവം ഒക്കെ ഒരൽപ്പം ഡോസ് കൂട്ടി ജപ്പുവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. ജപ്പുവിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിച്ച ഓർഹനെ കണ്ടെത്തുക എന്നത് വളരെ ദുഷ്കരമായ പ്രവൃത്തി ആയിരുന്നു. ഈ സിനിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടിയ പ്രോസസ്. ഏകദേശം 750 ഓളം കുട്ടികളെ ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഓഡിഷൻ ചെയ്തു.

ദുബായിലും കൊച്ചിയിലും ഓഡിഷനുകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. കൊച്ചിയിൽ നിന്നാണ് ഓർഹനെ കണ്ടെത്തുന്നത്. അവനെ കണ്ടതിനു ശേഷം വീണ്ടും മൂന്നുപ്രാവശ്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓഡിഷൻ നടത്തി. പിന്നീട് സീനുകൾ അവനെക്കൊണ്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അപ്പോൾ തന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടു, അവനൊരു ബോൺ ആക്ടർ ആണെന്ന്. ഞാൻ എഴുതിയ കാര്യങ്ങൾ അണുവിട വ്യത്യാസം വരാതെ ഒരു പ്രതിഫലനം പോലെയാണ് അവൻ അവതരിപ്പിച്ചത്.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
സംവിധായകൻ തമറും ബാലതാരം ഒർഹാൻ ഹൈദറും (ETV Bharat)

സിനിമ ചെയ്യാനുള്ള കാരണം

ഇങ്ങനെയൊരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം? ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല എനിക്ക്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ തന്നെ ധാരാളം കഥകളുണ്ട്. അതിൽ ചില കഥകൾ, ഇതു പറയണം അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് എപ്പോഴും തോന്നിപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ള കഥകളിൽ ഏറ്റവും ശക്തമായി സിനിമ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ചലച്ചിത്രഭാഷ്യം ആവുക.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
സംവിധായകൻ തമറും ആസിഫ് അലിയും (ETV Bharat)

അങ്ങനെയൊരു കഥയായിരുന്നു സർക്കീട്ട്. സർക്കീട്ട് എന്ന സിനിമയുടെ കഥ മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കാൻ മറ്റൊരു കാരണവുമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഞാൻ ദുബായിൽ തന്നെയാണ്. ഇടക്ക് ഒരു വാർത്ത വായിക്കാൻ ഇടയായി. രക്ഷിതാക്കൾ ജോലിക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടിയെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റക്ക് പൂട്ടിയിടുകയുണ്ടായി. ഫ്ലാറ്റിന് അപ്രതീക്ഷിതമായി തീപിടിച്ചു.

അതുകാരണം ആ കുട്ടി അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോവുകയായിരുന്നു. ഇവിടെ രക്ഷിതാക്കൾ പുറത്തുപോകുമ്പോൾ കുട്ടികളെ ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റക്ക് പൂട്ടിയിട്ടു പോകുന്നത് സാധാരണ സംഭവമാണ്. ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അവരെ ഒപ്പം കൂട്ടാൻ മാർഗമില്ലല്ലോ. കുട്ടിയെ നോക്കാൻ ഒരാളെ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ള സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയും അവർക്ക് ഉണ്ടാകില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഈ സംഭവത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത്.

സമാന അവസ്ഥയിൽ ദിവസവും ഫ്ലാറ്റിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്ന കുട്ടിക്ക് ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് സ്വഭാവം കൂടിയുണ്ടെങ്കിൽ എന്ന ചിന്ത ആശയത്തിന് ആഴം കൂട്ടി.

ആസിഫ് അലി: എൻ്റെ ആദ്യ സിനിമ

ആസിഫ് അലി, എന്താ ആക്ടർ! എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് 1001 നുണകൾ. ആ ചിത്രം റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ നേരിട്ട് വിളിച്ച് അഭിനന്ദിച്ച വ്യക്തികളിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആസിഫ് അലി. അദ്ദേഹത്തിന് ആ ചിത്രം വളരെയധികം ഇഷ്ടമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതുപോലുള്ള ആശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സമീപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
സംവിധായകൻ തമർ ചിത്രീകരണ വേളയിൽ (ETV Bharat)

പുള്ളി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ മാത്രയിൽ തന്നെ എൻ്റെ പക്കൽ ഒരു ആശയം ഉണ്ടെന്ന് പറയുകയും നേരിട്ട് കാണാൻ ഒരു സമയം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. കഥ കേട്ട ദിവസം മുതൽ ഈ സിനിമക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം നൽകിയ പിന്തുണ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ കേന്ദ്രകഥാപാത്രമാക്കി ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പോൾ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നേരിടും. മലയാളത്തിലെ മുൻനിര നായകനായിരുന്നിട്ടുകൂടി അത്തരം ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ അദ്ദേഹം കൃത്യമായി ഉൾക്കൊണ്ടു.

ഒരു കുട്ടിയെ വച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പരിഹരിക്കാൻ അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓർഹാന് മാനസികമായി പിന്തുണ നൽകുന്നതിലും വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കി അവനെ കാമറക്ക് മുന്നിൽ നിർത്തുന്നതിനും ആസിഫ് അലി നൽകിയ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വളരെ വലുതാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ആശയം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രകടനത്തിൽ അത്രയും ആഴം നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും.

ADHD Child Movie Digital Release Success Gulf Based Filmmaker Asif Ali Great Support
സംവിധായകൻ തമർ (ETV Bharat)

അമീർ എന്ന കഥാപാത്രമായി ജീവിക്കുക എന്ന പ്രോസസ് ആസിഫ് അലി 100% ഡെഡിക്കേഷനോടെ ചെയ്തു. ഓരോ സീനിൻ്റെയും മുന്നും പിന്നും എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയാണ് ആസിഫ് കാമറക്ക് മുന്നിൽ പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കുക. ഞങ്ങളുടെ സിനിമ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഡിസംബർ മാസത്തിലാണ്. യുഎഇയിലെ റാസൽഖൈമയിൽ ആ സമയത്ത് രാത്രി തണുപ്പ് എട്ട് ഡിഗ്രി വരെ താഴും.

സാധാരണ മനുഷ്യന് അസഹനീയമാണ് ഈ തണുപ്പ്. പലപ്പോഴും രാത്രിയിലെ ഷൂട്ടിങ് വളരെ വൈകിയും തുടരും. സാങ്കേതികപരമായ തടസം നേരിടും. പക്ഷേ, ഒരു പരാതിയും ഉന്നയിക്കാതെ ഞങ്ങളിൽ ഒരാളായി ആസിഫ് ഈ ചിത്രത്തോടൊപ്പം നിന്നു. ഒരു സീനിയർ നടനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്രയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സഹിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിന് സിനിമയാണ് വലുത്.

അമീർ: പ്രവാസിയുടെ പ്രതിഫലനം

അമീറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തെ യഥാർഥ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അമീറിൻ്റെ കഥാപാത്രം ഒരു ജീവിതം തേടി കടല് കടന്നെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും ആദ്യകാലങ്ങളുടെ പ്രതിഫലനമാണ്. ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളുമായി കടലു കടന്നെത്തി, ജോലി അന്വേഷിച്ച് കഷ്ടപ്പെട്ട്, ബാച്ചിലർ റൂമുകളിൽ പരാദജീവിയെ പോലെ താമസിച്ച് ജീവിതം വെട്ടിപ്പിടിച്ചവരാണ് ഇവിടെ ഏറെയും. ഒരുപക്ഷേ ഞാൻ അടക്കം.

ആ അവസ്ഥകളെല്ലാം അമീറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിലൂടെ പ്രേക്ഷകർക്ക് അനുഭവിച്ചറിയാം. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ ജോലിചെയ്യുന്നവർ ഒരു നിമിഷമെങ്കിൽ ഒരു നിമിഷം അമീറിലൂടെ കഴിഞ്ഞകാലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ വർത്തമാനകാലത്തെ സ്വന്തം ജീവിതം നേരിൽ കാണും. അതുകൊണ്ടാണ് അമീർ എന്ന കഥാപാത്രത്തിൻ്റെ സീനുകൾ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ റീലുകളായി വൈറലാവുന്നത്. അമീർ എന്ന കഥാപാത്രം ജോലി തേടിയെത്തിയ ഓരോ പ്രവാസിയുടെയും ജീവിതത്തിലെ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ്.

ആശയങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം

കുറച്ചുകൂടി കൊമേഴ്സൽ ചേരുവയുള്ള സിനിമകൾ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹമില്ലേ? ഒരുപാട് ആശയ നിലവാരമുള്ള സിനിമകൾ കണ്ട് ഒരു സംവിധായകൻ ആകാൻ ഊർജം കൊണ്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ. ഇറാനിയൻ ചിത്രങ്ങളും മലയാളത്തിലെ തനിയാവർത്തനം പോലുള്ള സിനിമകളും ഒക്കെ എന്നെ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എൻ്റെ സിനിമയുടെ ആശയം ഏതെങ്കിലും ഒരു രീതിയിൽ പ്രേക്ഷകരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്പർശിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമുണ്ട്.

അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇമോഷൻസിന് പ്രാധാന്യം നൽകിയുള്ള ആശയങ്ങളാണ് എനിക്ക് താത്പര്യം. മനുഷ്യൻ്റെ കഥ പറയുക. കൊമേഴ്സൽ ചേരുവകൾ ഉള്ള സിനിമകളോട് വിമുഖതയില്ല. അങ്ങനെയൊരു സിനിമയും ചെയ്യണം. സിനിമകൾ, ആശയത്തിൻ്റെ സ്വാധീനം ഇവയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഒരു സംവിധായകൻ ആകാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. ആദ്യകാലത്ത് ഒരുപാട് ഷോർട്ട് ഫിലിമുകൾ ചെയ്തു.

അതിനൊക്കെ കിട്ടിയ അംഗീകാരം തന്നെയാണ് ഒരു ചലച്ചിത്ര സംവിധായകൻ ആകാൻ ഇന്ധനമായത്.

'സർക്കീട്ട്' പേരിന് പിന്നിൽ

സർക്കീട്ട്.. പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചില്ല. സർക്കീട്ട് എന്ന പ്രയോഗം മലബാർ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകൾ വളരെ സാധാരണയായി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. ചെറിയ യാത്രകളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന പദമാണിത്. സുഹൃത്തുക്കളുമായി ഒന്ന് പുറത്തുപോയിട്ട് വരുന്നതിനെ വളരെ സാധാരണമായി ഒന്ന് സർക്കീട്ട് അടിച്ചു വരാം എന്ന് പറയും.

ഈ സിനിമയുടെ പ്രധാന ആശയവും ആസിഫ് അലിയുടെ കഥാപാത്രമായ അമീറും ജപ്പുവും തമ്മിലുള്ള ഒരു ചെറിയ യാത്രയാണ്. ആ യാത്രയിലൂടെയാണ് ജപ്പുവിൻ്റെ ജീവിതം അപ്പാടെ മാറിമറിയുന്നത്. അങ്ങനെയൊരു കണക്ഷനാണ് പേരിന് പിന്നിലെ കൗതുകം.

നിഴൽ സീനിൻ്റെ പിറവി

സിനിമയിലെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ രംഗങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് നിഴലുകൊണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ജപ്പുവിനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന രംഗം. ആ സീനിനെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് സംസാരിക്കാമോ? ഒരു സംവിധായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്കും സർക്കീട്ട് എന്ന സിനിമയിലെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട രംഗമാണ് ഈ പറഞ്ഞത്. ഈ സിനിമയുടെ ചിത്രീകരണം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ മുതൽ നിഴൽ സീനിനെക്കുറിച്ച് വളരെ എക്സൈറ്റ്മെൻ്റോട് കൂടിയാണ് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്.

ജപ്പുവും അമീറും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുവരെ കിട്ടാത്ത ചില അനുഭവങ്ങൾ കിട്ടണമെന്ന് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ജപ്പുവിന് ഹൈപ്പർ ആക്ടീവ് സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ടുതന്നെ അവൻ്റെ രക്ഷിതാക്കൾ അവനെ സിനിമക്ക് കൊണ്ടുപോകുമായിരുന്നില്ല. ഒരുപക്ഷേ തിരശ്ശീലയിലെ അത്ഭുതം അവന് പുതുമയാണ്. അമീറിൻ്റെ കഥാപാത്രത്തിന് അവനെ തിയേറ്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഒരു സിനിമ കാണിക്കാം.

പക്ഷേ, അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അത് വളരെ സാധാരണ സീനായി തോന്നി. ഒരു പുതുമ ഇല്ലാത്തതുപോലെ. പക്ഷേ, സിനിമക്ക് സമാനമായ അനുഭവം എങ്ങനെ അമീറിലൂടെ ആ കുട്ടിക്ക് ലഭിക്കാമെന്ന ചിന്തയാണ് നിഴൽ സീനിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ടെത്തിച്ചത്. നമ്മളൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് വെളിച്ചത്തിനു മുന്നിൽ കൈകൊണ്ടു വച്ച് ചുവരിൽ നിഴൽ കൊണ്ട് രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കളിക്കാറുണ്ടല്ലോ. കുട്ടിക്കാലത്തെ അനുഭവത്തിൽനിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ആ സീൻ എഴുതിയത്. ആ സീനിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർ ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്നു. പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞതിൽ സന്തോഷം.

ജീവിതത്തിലെ മാറ്റം

സർക്കീട്ട് എന്ന സിനിമക്ക് ശേഷം സംവിധായകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? കുട്ടികൾ വാശി കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് നെഗറ്റീവായ രീതിയിലല്ല. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കണം. ഇങ്ങനെ ഒരു ആശയം സിനിമ കൃത്യമായി ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല അച്ഛനാകാൻ ഞാൻ കൂടുതൽ ശ്രമിച്ചു തുടങ്ങി. അതുപോലെതന്നെ സിനിമയിലെ ഹോട്ടൽ സീൻ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഓർമയുണ്ടാകും.

ഒരാളുടെ വിശപ്പ് മനസ്സിലാക്കി മനസ്സറിഞ്ഞ് ഭക്ഷണം വിളമ്പാനുള്ള മനുഷ്യത്വപരമായ പ്രവൃത്തികൾ ഈ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് പേർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ സീനിനെക്കുറിച്ച് ഒരുപാട് പേർ സംസാരിക്കുന്നു. ഞാൻ എഴുതിയ സീൻ ആണെങ്കിലും സിനിമയിൽ ആ സീൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ എത്രത്തോളം മനുഷ്യത്വമുള്ള ഒരാളാണെന്ന് സ്വയം ചിന്തിച്ചു. മനുഷ്യത്വരഹിതമായി പെരുമാറില്ല എന്ന് ദൃഢനിശ്ചയമെടുത്തു, തമർ കെവി പ്രതികരിച്ചു.

Also Read:- ഇറ്റ് ഈസ് ഇംപോസിബിൾ ടു ഫേസ് ഹിം; പ്രഭാസിന്‍റെ ഹൊറർ - ഫാന്‍റസി ചിത്രം 'രാജാസാബി'ന്‍റെ കിടിലൻ ട്രെയിലർ പുറത്ത്

For All Latest Updates

TAGGED:

ADHD CHILD MOVIEDIGITAL RELEASE SUCCESSGULF BASED FILMMAKERASIF ALI GREAT SUPPORTSIRKKUTT DIRECTOR INTERVIEW

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

പ്രവാസികള്‍ക്ക് ആശ്വാസമായി കെവൈസി വിവാഹ രജിസ്‌ട്രേഷന്‍! ലോകത്തെവിടെയിരുന്നും തദ്ദേശ ഭരണസ്ഥാപനത്തില്‍ വിവാഹം രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം, ഇരുകയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ച് യുവത

ആധാറിന് പ്രായം പതിനഞ്ച്; ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ബയോമെട്രിക് തിരിച്ചറിയല്‍ സംവിധാനം നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികളും നേട്ടങ്ങളും അറിയാം

ഭൂമിക്ക് 24,000കിളിക്കൂടുകളും അന്‍പതിനായിരം പനത്തൈകളും സമ്മാനിച്ച ഒരു പക്ഷി മനുഷ്യനെ പരിചയപ്പെടാം

ഗോവര്‍ദ്ധന്‍ റാം സ്‌മൃതി മന്ദിരം സാഹിത്യ തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമായി മാറുന്നു

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.