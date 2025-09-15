ETV Bharat / entertainment

"മോഹൻലാൽ എന്തിന് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയെ തിരുത്തി ബിഗ്‌ ബോസ്": എസ്‌ ശാരദക്കുട്ടി

സമൂഹത്തിലെ പലതരം കമ്യൂണിറ്റികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു മെസേജ് നൽകാനുള്ള ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയമാണെന്ന് എസ് ശാരക്കുട്ടി.

ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 7ല്‍ മോഹൻലാൽ അവസാനമായി എത്തിയ എപ്പിസോഡിനെ കുറിച്ച് എഴുത്തുകാരി എസ്. ശാരദക്കുട്ടി. സമൂഹത്തിലെ പലതരം കമ്യൂണിറ്റികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു മെസേജ് നൽകാനുള്ള ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഈ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയമാണെന്നും ശാരക്കുട്ടി പറയുന്നു. ബിഗ്ബോസ് ഒരു അന്തസ്സില്ലാത്ത ഷോ ആണെന്നും മോഹൻലാൽ എന്തിന് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുമുള്ള തൻ്റെ മുൻകാല ചിന്തകളെ ഈ എപിസോഡ് തീർച്ചയായും തിരുത്തുന്നുണ്ടെന്നും അവര്‍ സോഷ്യല്‍ മീഡിയിയല്‍ കുറിച്ചു.

"ബിഗ് ബോസിൻ്റെ മോഹൻലാൽ വരുന്ന എപ്പിസോഡാണ് കണ്ടത്. ബിഗ്ബോസ് ഒരു അന്തസ്സില്ലാത്ത ഷോ ആണെന്നും മോഹൻലാൽ എന്തിന് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്നുമുള്ള എൻ്റെ മുൻകാല ചിന്തകളെ ഈ എപിസോഡ് തീർച്ചയായും തിരുത്തുന്നുണ്ട്.

ഒരു സമൂഹത്തിലെ പലതരം കമ്യൂണിറ്റികളെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ച് കൊണ്ട് സമൂഹത്തിലേക്ക് ഗുണകരമായ ഒരു മെസേജ് നൽകാനുള്ള ബിഗ് ബോസിൻ്റെ ഈ ശ്രമം അഭിനന്ദനീയമാണ്. നമ്മുടെയൊക്കെ വീടുകൾ സമഭാവനയുടേതാകണം എന്നത് മറ്റേത് പ്രഭാഷകരോ ദാർശനികരോ പറയുന്നതിലും വേഗം ജനങ്ങളിലേക്കെത്തിക്കാൻ ഇത്തരം ഷോയിലൂടെ കഴിയും. പറയുന്നത് മോഹൻലാല്‍ ആകുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കും.

ആദില നൂറയുടെ നന്ദി നിറഞ്ഞ കണ്ണുകൾ, ഹൗസിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങളുടെ ചേർത്തു നിർത്തലുകൾ ഒക്കെ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഒരു വെളിച്ചം കടത്തിവിടുന്നുണ്ട്. ലക്ഷ്‌മിയെയും മസ്‌താനിയെയും കർക്കശമായി തിരുത്തി നിശബ്‌രാക്കിയ രീതി, സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ഇത്തരം സദാചാര രോഗികളെയും കുറച്ചെങ്കിലും സ്വാധീനിക്കാതിരിക്കില്ല.

ഒണീൽ സാബു നല്ല മാനസിക ഔന്നത്യമുള്ള കണ്ടസ്‌റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരുപാട് എപിസോഡ് ഒന്നും കാണേണ്ടതില്ല. സ്ത്രീ ഉൾപ്പെടെ എൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും സേഫ് ആയിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് എന്നത് ചങ്കിൽ തൊട്ടാണയാൾ പറയുന്നത്. കുസൃതിക്കുട്ടൻ നെവിൻ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള കൗതുക കാഴ്‌ച്ച കൂടിയാണ്. ജിസേൽ ബ്രില്ല്യന്‍റ്. അനുമോള്‍ ഒക്കെ ഒന്ന് മെരുങ്ങി ഗെയിമില്‍ ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി തോന്നി.

ഷോ തുടങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ടതിനേക്കാൾ അംഗങ്ങളിൽ വന്ന് ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഗെയിം സ്‌പിരിറ്റും പരസ്‌പരബന്ധവും, സ്ഥിരം കാണാതെ തന്നെ ആ എപ്പിസോഡില്‍ വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട്. കഥ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് മുഹൂർത്തം മൂത്രമായത് കുറെ ചിരിപ്പിച്ചു. അതിലൂടെ ഉദ്ദേശിച്ച സന്ദേശം, കഥ മെനച്ചിൽ വിദഗ്‌ധയെന്ന് ട്രോൾ കിട്ടിയ അനുമോളെ കൊണ്ട് തന്നെ പറയിച്ചു.

പുറം സമൂഹത്തില്‍ എന്നത് പോലെ എല്ലാത്തരക്കാരും ഉണ്ട് ഇതിൽ. തിരുത്തിയും തിരുത്തിച്ചും കളിച്ചും കളിപ്പിച്ചും ചിരിച്ചും ചിരിപ്പിച്ചും ചിന്തിപ്പിച്ചും പ്രകോപിപ്പിച്ചും ഇങ്ങനെ പോകാമെങ്കിൽ ഞാനും ചിലപ്പോൾ ഒരു സ്ഥിരം വ്യൂവര്‍ ആയേക്കും. കൊള്ളാം എന്നു തന്നെ പറയട്ടെ. സ്‌ക്രിപ്‌റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ നല്ലത്. അല്ലെങ്കിലും നല്ലത്," എസ് ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

