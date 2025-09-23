ETV Bharat / entertainment

"കൃത്രിമ തമ്പുരാന്‍..തൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിരൽ ചൂണ്ടി നീക്കുമ്പോൾ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ മുഖം രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള കരിങ്കല്ലാകുന്നു", വിമര്‍ശിച്ച് ശാരദക്കുട്ടി

സുരേഷ് ഗോപിയെ വിമര്‍ശിച്ച് എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. വളരെ ഉയരത്തിലെത്തിയാല്‍ സിംപിളാകാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും എന്നാല്‍ സുരേഷ് ഗോപി അതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട് പോയെന്നും ശാരദക്കുട്ടി. നിവേദനവുമായി വന്നൊരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ പോലും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും ശാരദക്കുട്ടി.

S SARADAKUTTY SURESH GOPI CRITICISM സുരേഷ് ഗോപി
Suresh Gopi (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Entertainment Team

Published : September 23, 2025 at 1:05 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

നടനും കേന്ദ്രസഹമന്ത്രിയുമായ സുരേഷ് ഗോപിയെ വിമര്‍ശിച്ച് എഴുത്തുകാരിയും അധ്യാപികയുമായ എസ്.ശാരദക്കുട്ടി. വളരെ ഉയരത്തില്‍ എത്തിയാല്‍ സിംപിളാകാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും എന്നാല്‍ സുരേഷ് ഗോപി എംപി അതില്‍ പരാജയപ്പെട്ട് പോയെന്നുമാണ് ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നത്. മോഹന്‍ലാല്‍, മഞ്ജു വാര്യര്‍, ശോഭന, രാഹുല്‍ ഗാന്ധി, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി എന്നിവരുടെ സിംപ്ലിസിറ്റിയെ പരാമര്‍ശിച്ച് കൊണ്ടാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ കുറിപ്പ്.

തന്‍റെ മുന്നിൽ നിവേദനവുമായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ പോലും സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെന്നും അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ പെട്ടെന്നൊരു കൃത്രിമ തമ്പുരാനാകുന്നുവെന്നും ശാരദക്കുട്ടി പറയുന്നു. തൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിരൽ ചുണ്ടി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള കരിങ്കല്ലാകുന്നുവെന്നും പെട്ടെന്നയാൾ, സ്വർണ്ണം കെട്ടിയ മെതിയടിയിട്ട് വരുന്ന മാധവൻ തമ്പിയാകുന്നുവെന്നും ശാരദക്കുട്ടി ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"വളരെ ഉയരത്തില്‍ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ സിംപിളാകാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്! ഉദാഹരണത്തിന് മഞ്ജു വാര്യർ, നടന്നു പോകുന്ന വഴി ഒരു ആരാധികയുടെ തോളിലൊന്ന് സ്നേഹത്തോടെ തൊട്ടാൽ മതി, ആളുകൾ പറയും മഞ്ജു വാര്യർ എത്ര സിംപിളാണ്!

മോഹൻലാൽ, ഒരു കേക്ക്‌പീസ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന സഹജീവിയായ ഒരു മനുഷ്യന് നീട്ടിയാൽ മതി, നാം പറയും മോഹൻലാൽ എത്ര സിംപിളാണ്! ശോഭന, മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്‌ത് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നവരുടെ ഒരു ചിത്രം എടുത്താൽ മതി, നാം തലയാട്ടിപ്പറയും അതെ, ശോഭന എത്ര സിംപിളാണ്.!

ചില രാഷ്ട്രീയക്കാർക്കും അങ്ങനെ തന്നെ. രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് വയനാട്ടിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ കയറേണ്ട കാര്യമേ ഉള്ളു സിംപിളാകാൻ. പ്രിയങ്കാ ഗാന്ധി, ഒരു സാധാരണക്കാരി നൽകുന്ന സാരി കയ്യിൽ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ സിംപിളായി.

പിണറായി വിജയനോ അച്ചുതാനന്ദനോ ഒന്നും ഇത്തരം താരപദവി ഇല്ലാത്തവര്‍ ആയതിനാൽ ഈ തരത്തിൽ ആൾക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ പൂവാരി വിതറി സിംപിളാകുമെന്ന് ആരും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമില്ല. ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല. അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അവർ പരാജയപ്പെട്ട് പോകും.

അവരിൽ പൊതുവായി കാണുന്ന ഒരു തരം അരൊഗന്‍സ് ഉണ്ട്. അത് അവരുമായി ഒരു സൗഹൃദം സാധാരണക്കാർക്ക് അസാധ്യമാക്കുന്നുണ്ട്. അവരോട് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ, അത് അവർ പുലർത്തുന്ന ആശയങ്ങളോട് പുലർത്തുന്ന അടുപ്പം മാത്രമാണ്. ഒട്ടും വ്യക്‌തിപരമല്ല അത്. ഒരു രാഷ്ട്രീയ വിവേകം ഉണ്ടതിൽ.

പറഞ്ഞു വരുന്നത് സഹജമല്ലാത്ത ഒന്ന് വാരിയണിഞ്ഞാൽ ആരായാലും പരിഹാസ്യരാകുമെന്നാണ്. സുരേഷ് ഗോപിയെ കുറിച്ചാണ്. സമൂഹത്തിൽ താരപദവി ബോധപൂർവ്വം സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക്, അതും ആശയപരമായി പ്രത്യേകിച്ച് ഉൾക്കനം ഒന്നുമില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക്, സിംപിളാകാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ്!

എന്നിട്ടും മുന്നിൽ നിവേദനവുമായി വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ കയ്യിലൊന്ന് പിടിക്കാൻ സുരേഷ് ഗോപിക്ക് കഴിയുന്നില്ല. അപ്പോഴേക്ക് അയാൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു കൃത്രിമത്തമ്പുരാനാകുന്നു. തൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് ആളുകളെ വിരൽ ചുണ്ടി നീക്കം ചെയ്യുമ്പോൾ അയാളുടെ മുഖം രണ്ട് ടൺ ഭാരമുള്ള കരിങ്കല്ലാകുന്നു. അയാൾ പെട്ടെന്ന്, സ്വർണ്ണം കെട്ടിയ മെതിയടിയിട്ടു വരുന്ന മാധവൻ തമ്പിയാകുന്നു.

സ്‌റ്റേജിലെ ഒരേ പോലെയുള്ള മനോഹരമായ കസേരകൾക്കിടയിൽ നിന്ന് തനിക്ക് വെറും പ്ലാസ്‌റ്റിക് കസേര മതിയെന്ന്, എത്ര കഷ്‌ടപ്പെട്ടാണയാൾ സിംപിളാകാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെടുന്നത് !!

ജനകീയനായിരുന്ന ഒരു താരത്തിന് എത്രയെളുപ്പം സാധ്യമാകുമായിരുന്ന ഒരു സ്ഥാനമാണ് കുറഞ്ഞ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് സുരേഷ്‌ ഗോപി തൻ്റെ ബുദ്ധിമോശത്താലും ഔചിത്യമില്ലായ്‌മയാലും നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞത്! പാവം, സിനിമയിൽ നിന്നിറങ്ങുകയും ചെയ്‌തു, രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ഒട്ടെത്തുന്നുമില്ല," എസ് ശാരദക്കുട്ടി കുറിച്ചു.

Also Read: "മോഹൻലാൽ എന്തിന് ഈ പണിക്ക് നിൽക്കുന്നു എന്ന ചിന്തയെ തിരുത്തി ബിഗ്‌ ബോസ്": എസ്‌ ശാരദക്കുട്ടി

For All Latest Updates

TAGGED:

S SARADAKUTTYSURESH GOPICRITICISMസുരേഷ് ഗോപിSARADAKUTTY CRITICIZES SURESH GOPI

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഒരു കിലോഗ്രാം പ്ലാസ്‌റ്റിക് കൊടുത്താൽ പ്രഭാതഭക്ഷണം കിട്ടും; അറിയാം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ റൂറൽ 'ഗാർബേജ് കഫേ'യിലെ വിശേഷങ്ങൾ

ആറാം ക്ലാസിന് അപ്പുറം പഠിച്ചിട്ടില്ല, അടങ്ങാത്ത ആഗ്രഹവും ഇച്‌ഛാ ശക്തിയും കൊണ്ട് ഒവൈസ് നിർമിച്ചത് "ആപ്പിൾ ഗൊണ്ടോള" എന്ന പുതിയ യന്ത്രം

'ബിഎസ്‌എൻഎല്‍ സിം കാർഡുകള്‍ ബ്ലോക്ക് ആകും, കെവൈസി തടഞ്ഞ് ട്രായ്'; സത്യമറിയൂ

കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം 'പെണ്‍കുട്ടിക്കാല'ത്തെയും ബാധിക്കുന്നു, ഋതുമതിയാകുന്നത് നേരത്തെയാകാനും വൈകാനും കാരണം കാലാവസ്ഥ മാറ്റങ്ങളെന്ന് പഠനം

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.