"ഈ കത്രികപ്പൂട്ട് കടന്നുകയറ്റം, കോടികൾ മുടക്കിയ ചിത്രത്തിന് മേൽ കട്ടിംഗും ഷേവിംഗും നടത്തുന്നത് സങ്കടകരം"; പ്രതികരിച്ച് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള

ഷെയിന്‍ നിഗമിന്‍റെ ഹാല്‍ ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള രംഗത്ത്. സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടും ദാക്ഷണ്യം ഇല്ലാത്ത സെൻസറിംഗിൻ്റെ പ്രസക്‌തി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്.

Haal (Movie Poster)
Published : October 10, 2025 at 1:40 PM IST

ഷെയിന്‍ നിഗം നായകനായ ഹാല്‍ ചിത്രത്തിന് സെന്‍സര്‍ ബോര്‍ഡിന്‍റെ പ്രദര്‍ശനാനുമതി നിഷേധിച്ചതില്‍ പ്രതികരിച്ച് സിനിമയുടെ അണിയറപ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഇതിനോടകം തന്നെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോഴിതാ നിര്‍മ്മാതാവ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിളയും വിഷയത്തില്‍ പ്രതികരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രമേൽ വികസിച്ചിട്ടും ദാക്ഷണ്യം ഇല്ലാത്ത സെൻസറിംഗിൻ്റെ പ്രസക്‌തി മനസ്സിലാവുന്നില്ലെന്നാണ് സന്തോഷ് ടി കുരുവിള പറയുന്നത്. താന്‍ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ഷൂട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷം കോടികൾ മുടക്കി എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിന് മേൽ കട്ടിംഗും ഷേവിംഗും നടത്താൻ നിർബന്ധിതമാവുന്നത് വളരെ സങ്കടകരമാണെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്‌ബുക്കില്‍ കുറിച്ചു.

"ഹാൽ എന്ന ഷെയിന്‍ നിഗം ചിത്രത്തിൻ്റെ അണിയറപ്രവർത്തകർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ കണ്ടു! സെൻസർ നൂലാമാലകളിൽ പെട്ട് സിനിമ റിലീസ് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആ സിനിമ കണ്ടതാണ്! ബൾട്ടിയോടൊപ്പം എത്താന്‍ ഇരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ നിർമ്മാതാവിൻ്റെ താൽപര്യപ്രകാരം കണ്ടതാണ്.

വളരെ നല്ലൊരു പടമാണത്, സിനിമ തെരെഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ പ്രസക്തിയുള്ള ഒരു സാമൂഹിക വിഷയമാണ്, ആനുകാലിക രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വളരെയധികം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്‌ളോട്ടാണ് ആ ചിത്രത്തിനുള്ളത്.

എന്താണ് അതിൻമേൽ ഇത്രമാത്രം കത്രിക വയ്‌ക്കാനുള്ളത് എന്ന് ഇനിയും മനസ്സിലാവുന്നില്ല, ഈ നാട്ടിലെ ഫിലിം മേക്കേഴ്‌സിനെ ചില സാമൂഹിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയാൻ അനുവദിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്.

ഞാന്‍ അടക്കമുള്ള നിർമ്മാതാക്കൾ വളരെയധികം ആശങ്കയിലാണ്, ഷൂട്ട് തീർന്നതിന് ശേഷമാവും കോടികൾ മുടക്കി എടുത്ത ഒരു ചിത്രത്തിന് മേൽ കട്ടിംഗും ഷേവിംഗും നടത്താൻ നിർബന്ധിതമാവുന്നത്, വളരെ സങ്കടകരമാണ് ഈ അവസ്ഥ!

സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇത്രമേൽ വികസിച്ച ഈ കാലത്ത്, കാലദേശഭേദമെന്യേ "കണ്ടൻറുകൾ" ഇങ്ങനെ കുത്തിയൊഴുകുന്ന കാലത്ത് എന്താണ് ഈ ദാക്ഷണ്യം ഇല്ലാത്ത സെൻസറിംഗിൻ്റെ പ്രസക്‌തി എന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല.

വിമർശനങ്ങളോ, കടുത്ത വിമർശനങ്ങളോ ഇനി അതിരുറ്റ വിമർശനങ്ങളോ ഒന്നും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംസ്‌കാരത്തെയോ ഭദ്രതയെയോ ഒന്നും ബാധിക്കാൻ പോവുന്നില്ല എന്നതല്ലേ യാഥാർത്ഥ്യം? നിൽക്കേണ്ടത് നിൽക്കും അല്ലാത്തത് മാഞ്ഞ് പോവും അതാണല്ലോ നമ്മുടെ ചരിത്രം!

സിനിമയുടെ മേലുള്ള ഈ കത്രികപ്പൂട്ട് അഭിപ്രായ സ്വത്രന്ത്യത്തിനും ആവിഷ്‌കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മേലുള്ള ശരിയായ കടന്നുകയറ്റം തന്നെയാണ്. ഹാൽ എന്ന ചിത്രം യാതൊരു വിധ മുറിവുകളും ഏൽക്കാതെ പുറത്തിറങ്ങേണ്ടത് എല്ലാ കലാ സ്നേഹികളുടെയും ആഗ്രഹമാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തോട് പ്രതിഷേധിക്കുന്നു," സന്തോഷ് ടി കുരുവിള കുറിച്ചു.

