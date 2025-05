ETV Bharat / entertainment

'അനുകരണത്തിന് കൈയടി, ജയന് ഇടിയോടിടി'; ഒരേ സമയം മോഹന്‍ലാലും ജഗതിയും ശ്രീനിവാസവുമായി തിളങ്ങുന്ന സാബു തിരുവല്ല - SABU THIRUVALLA INTERVIEW

സാബു തിരുവല്ല ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Kerala Team Published : May 8, 2025 at 4:03 PM IST | Updated : May 8, 2025 at 4:14 PM IST 4 Min Read

മിമിക്രി കലാവേദികളിലൂടെയും സിനിമകളിൽ ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളിലൂടെയും മലയാളിക്ക് സുപരിചിതനായ കലാകാരനാണ് സാബു തിരുവല്ല. നടൻ മോഹൻലാലിൻ്റെ ശബ്‌ദം ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന ചുരുക്കം ചില കലാകാരന്‍മാരിൽ ഒരാൾ കൂടിയാണ് സാബു. മോഹൻലാൽ അന്യഭാഷയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന സിനിമകൾ മലയാളത്തിലേക്ക് മൊഴി മാറ്റി എത്തുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനുവേണ്ടി ശബ്‌ദം നൽകാൻ സാബു തിരുവല്ല അല്ലാതെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. കാപ്പാൻ, ജില്ല തുടങ്ങിയ നിരവധി സിനിമകളുടെ മലയാള പരിഭാഷയ്ക്ക് മോഹൻലാലിന് വേണ്ടി സാബു ശബ്‌ദം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. മോഹൻലാലിൻ്റെ പൂർണ അനുമതിയോടുകൂടി ലാലിനുവേണ്ടി ശബ്‌ദം നൽകാൻ അവസരം ലഭിച്ച കലാകാരൻ. വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവെച്ച് ഇ ടിവി ഭാരതിനൊപ്പം സാബു തിരുവല്ല.



മിമിക്രിയില്‍ നേടിയത് സിനിമാമേഖലയില്‍ സാധിച്ചില്ല മിമിക്രി, സിനിമ ടെലിവിഷൻ കലാ മേഖലയിൽ ഏകദേശം 30 വർഷമായി ഞാൻ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ തിരുവല്ലയില്‍നിന്ന് സിനിമാ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിത്തീരണമെന്ന് കരുതി പെട്ടിയുമെടുത്ത് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ആ യാത്ര 30 വർഷവും കഴിഞ്ഞ് തുടരുമെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതിയിരുന്നില്ല. മിമിക്രി കലാവേദിയിൽ സാബു തിരുവല്ല എന്ന കലാകാരൻ ഉണ്ടാക്കിയ പേര് ഒരുപക്ഷേ സിനിമാമേഖലയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് വാസ്‌തവമാണ്. മോഹൻലാൽ, ശ്രീനിവാസൻ, മുരളി തുടങ്ങിയവരുടെ ശബ്‌ദാനുകരണം ആയിരുന്നു മിമിക്രി വേദിയിൽ എന്നിലെ കലാകാരനെ ശ്രദ്ധേയനാക്കിയത്. ചിതറിയവർ എന്നൊരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമയിൽ നടൻ ശ്രീനിവാസനോടൊപ്പം ഒരു മുഴു നീള വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്‌തിരുന്നു. പിന്നീട് ദിലീപിനോടൊപ്പം നാടോടിമന്നൻ, സ്‌പീഡ് ട്രാക്ക് തുടങ്ങിയ സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചു. സ്‌പീഡ് ട്രാക്ക് എന്ന സിനിമയിൽ ജഗതി ചേട്ടനമായുള്ള എൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഇപ്പോഴും മീമുകളായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കറങ്ങി നടക്കുന്നുണ്ട്.



സിനിമകളില്‍ നല്ല വേഷങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എക്കാലവും പരിശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ശ്രദ്ധേയ വേഷങ്ങൾ ഒരുപാട് ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും മിമിക്രി വേദിയിൽ സാബു തിരുവല്ല എന്ന പേര് ഒരുകാലത്ത് മുഴങ്ങിക്കേട്ടിരുന്നു. മോഹൻലാലിൻ്റെയും മുരളിയുടെയും ജഗതിച്ചേട്ടൻ്റെയും ശബ്‌ദം അനുകരിക്കുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കൈയടി വളരെ വലുതാണ്. ഒരു പരിപാടിക്ക് പോയാൽ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ പരിപാടി പൊളിയുകയും കമ്മിറ്റിക്കാരുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടുകയും ചെയ്യുന്ന അനുഭവം എല്ലാ മിമിക്രിക്കാരുടെയും കരിയറിൽ ഉണ്ടാകും. ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു പരിപാടിയും ഇതുവരെ പൊളിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നത് ദൈവഭാഗ്യം.

Last Updated : May 8, 2025 at 4:14 PM IST